Якби не я, Ізраїлю зараз не було б, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що він завадив знищити Ізраїль.

Про це він заявив під час інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

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"Якби не я, Ізраїлю зараз не існувало б", - заявив він.

Коментуючи ситуацію в Ірані, Трамп заявив, що США не потребують введення наземних сил до Ірану, оскільки значна частина іранських військових спроможностей була знищена внаслідок авіаударів.

Більше про його заяву на цю мить не відомо.

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