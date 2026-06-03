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Якби не я, Ізраїлю зараз не було б, - Трамп
Президент США Дональд Трамп стверджує, що він завадив знищити Ізраїль.
Про це він заявив під час інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Якби не я, Ізраїлю зараз не існувало б", - заявив він.
Коментуючи ситуацію в Ірані, Трамп заявив, що США не потребують введення наземних сил до Ірану, оскільки значна частина іранських військових спроможностей була знищена внаслідок авіаударів.
Більше про його заяву на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+31 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.06.2026 13:51 Відповісти Посилання
+20 Inna vid
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+20 vsbu vsbu
показати весь коментар03.06.2026 13:59 Відповісти Посилання
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якби США томагавками не почали знищувати заводи по збагаченню урана, і взагалі по виготовленню зброї, то іран вже мав би ядерну зброю, і міг би знищити ізраіль. чи не так? чи ізраіль ******, що іран скоро по ним вдарить ядеркою?
Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс
тобто ти згоден що трамп врятував ізраіль? дай відповідь "так, згоден", або "ні, не згоден". або взагалі нічого не пиши.
Всі ракетні установки знищено?
Заводи зі збагачення урану, які в скелях глибоко - всі знищено?
Запас вже збагаченого урану - знищено або вилучено?
Всіх спеціалістів - вбито?
Всі потенційні канали надходження обладнання, необхідного для створення ЯЗ - під контролем?
Відповідайте, так чи ні.
Том Круз відпочиває!
Тепер чекаєм на реакцію Ізраіля
И солнце б утром не вставало
Коли б не було мене
https://www.youtube.com/watch?v=gE2Cs6gP28Y Марк Бернес: Песенка моего друга - 1964 г.
Що всім пи*дять: я - гуру, я - учитєль!
Несіть мені усі по три рубля
І мудрості вам дам я до*уя.
А сам читать уміє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам."
Лесь Подерв'янський
роздавпередав йому десять картзаповідей ?
Ізраіль підступно втягнув в війну США та його народ.
аятолам, окрім влади, втрачати нема чого, тому вони будуть продовжувати тероризувати і шантажувати по факту весь світ і вимагати, вимагати... і кінця цього безладу і загрози не видно...
Результат, в підсумку точно від'ємний, а пу пьє шампанське, тому що саме він головний вигодоотримувач... цієї "миротворчої" місії прекрасного тр...
Здесь еврей и ты и я,
Мы единая семья:
От шабата до шабата
Трамп наё#ывает брата…(с)
Що тут коментувати, це просто клініка...
Ще один... "лідор нації".
Ні,це місце зайняла інша особа.