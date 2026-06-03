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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Якби не я, Ізраїлю зараз не було б, - Трамп

трамп про Ізраїль

Президент США Дональд Трамп стверджує, що він завадив знищити Ізраїль.

Про це він заявив під час інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

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"Якби не я, Ізраїлю зараз не існувало б", - заявив він.

Коментуючи ситуацію в Ірані, Трамп заявив, що США не потребують введення наземних сил до Ірану, оскільки значна частина іранських військових спроможностей була знищена внаслідок авіаударів.

Більше про його заяву на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вилаяв Нетаньягу через удари по Лівану: "Через це всі ненавидять Ізраїль", - Axios

Автор: 

Ізраїль (1985) Іран (3466) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
+31
Та ти вище бери, не соромся: якби не ти, світу вже б не існувало, ти врятував увесь світ. Просто як в американському фантастичному бойовику, який ти дивився напередодні.
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03.06.2026 13:51 Відповісти
+20
Фантастичний довбо#б🤦‍♀️
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03.06.2026 13:52 Відповісти
+20
І це його регулярно перевіряють спеціалізовані лікарі.... та звітують у конгрес. Щоправда лікарі такі самі, як і він...
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03.06.2026 13:59 Відповісти
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Ось зараз можу взяти ластік і акуратно витерти його на карті - Трамп
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03.06.2026 13:51 Відповісти
Значить скоро побачимо відео з острова епштейна.
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03.06.2026 14:39 Відповісти
А хорошие мысли однако приходят в голову Рыжему..
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03.06.2026 14:55 Відповісти
Та ти вище бери, не соромся: якби не ти, світу вже б не існувало, ти врятував увесь світ. Просто як в американському фантастичному бойовику, який ти дивився напередодні.
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03.06.2026 13:51 Відповісти
І це його регулярно перевіряють спеціалізовані лікарі.... та звітують у конгрес. Щоправда лікарі такі самі, як і він...
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03.06.2026 13:59 Відповісти
Они с ним вместе учились в параллельных классах одной школы.
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03.06.2026 14:03 Відповісти
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03.06.2026 14:05 Відповісти
Після першої каденції воно(Риже Чмо) зрозуміло, що треба біля себе тримати і тягнути по сходинках влади, не розумних(вони йому і не дали пройти на другий термін, давали свідчення), а дурних і лояльних, бо цим покую, що буде з Америкою після них, а тільки гроші.
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03.06.2026 14:07 Відповісти
В знайшов собі перевіряльщіків тіпа клініки Пальчевського, який результат скаже такий і намалюють. тупорилі американці схавають
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03.06.2026 15:22 Відповісти
"Та ти вище бери"...
От заре зареєструється і відпише тобі
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03.06.2026 14:05 Відповісти
не світ, а всесвіт, ген весь.
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03.06.2026 14:09 Відповісти
а що трамп не так сказав?
якби США томагавками не почали знищувати заводи по збагаченню урана, і взагалі по виготовленню зброї, то іран вже мав би ядерну зброю, і міг би знищити ізраіль. чи не так? чи ізраіль ******, що іран скоро по ним вдарить ядеркою?
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03.06.2026 14:20 Відповісти
Так Трамп і Україну врятував, якщо що, тільки скромно замовчав про це.
Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс
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03.06.2026 14:23 Відповісти
як ти приплів до новини про ізраіль Україну? не крути сракою. дай відповідь на мої питання.
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03.06.2026 14:24 Відповісти
Так Ізраїль - не один, кого він врятував. Нас теж врятував. З часом і увесь світ врятує.
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03.06.2026 14:27 Відповісти
як же тебе корячить від простих логічних запитань.

тобто ти згоден що трамп врятував ізраіль? дай відповідь "так, згоден", або "ні, не згоден". або взагалі нічого не пиши.
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03.06.2026 14:36 Відповісти
Не згоден.
Всі ракетні установки знищено?
Заводи зі збагачення урану, які в скелях глибоко - всі знищено?
Запас вже збагаченого урану - знищено або вилучено?
Всіх спеціалістів - вбито?
Всі потенційні канали надходження обладнання, необхідного для створення ЯЗ - під контролем?
Відповідайте, так чи ні.
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03.06.2026 14:47 Відповісти
ПиНдів.
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03.06.2026 14:24 Відповісти
сядеш на пару років за антисемітизм.
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03.06.2026 14:25 Відповісти
Фантастичний довбо#б🤦‍♀️
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03.06.2026 13:52 Відповісти
Альцгеймер забухав )
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03.06.2026 13:58 Відповісти
Та й сонце мабуть не сходило б )))
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03.06.2026 13:52 Відповісти
Спасибо Трампу, насмеялся до слез).
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03.06.2026 13:52 Відповісти
А він ще мертве море вбив
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03.06.2026 13:53 Відповісти
Ні, це Порошенко
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03.06.2026 14:14 Відповісти
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03.06.2026 14:16 Відповісти
Походу уже и у Израиля с картами не очень)
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03.06.2026 13:55 Відповісти
Не тринді. Маленький Ізраїль як маленька макака яка зробила гарем з верблюдів-арабів. Араби ходять поссати по команді з Тель-Авіва. Якщо захочуть всіх повбивають.
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03.06.2026 13:56 Відповісти
Самозакоханий нарцис з комплексом месії.
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03.06.2026 13:56 Відповісти
Ну тепер Ізраїль просто зобов'язаний сказати, що якби не Ізраїль та Трампа зараз не було б.
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03.06.2026 13:56 Відповісти
А чому про підарашку таке не сказав? Соромиться?
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03.06.2026 13:57 Відповісти
З таким мудаком, скоро не стане америки...
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03.06.2026 13:59 Відповісти
Типу як у ху...ла .... Є трампонутий, є Америка, не буде трампонутого не буде Америки.
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03.06.2026 14:17 Відповісти
Знову лебедина пісня.)
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03.06.2026 13:59 Відповісти
От і весь світ зрозумів, що таке Трампон, так само зрозумів , що таке Зе зі своїм ригівським кварталом.
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03.06.2026 13:59 Відповісти
То очікуємо нову серію -"Міссія нездійснена"?
Том Круз відпочиває!
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03.06.2026 13:59 Відповісти
Ще і двох рочків Трампу не було коли він, демонструючи свою силу взяв і створив Ізраїль
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03.06.2026 14:00 Відповісти
Таких довбограїв світ не бачив.Кругом однаково "Держава потребує героїв,а мами народжують ідіотів",особливо тих хто приходить у владу.
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03.06.2026 14:01 Відповісти
- молодець !👍
Тепер чекаєм на реакцію Ізраіля
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03.06.2026 14:01 Відповісти
На цей раз Трамп говорить правду. Якби не заступництво США Ізраїль міг зникнути з мапи. Але розумні керівники Ізраїлю використали США по- повній для захисту ізраїльського народу. А наш керівник, перебуваючи в Білому домі тягнув ковдру на себе, що він крутіший вареного курячого яйця і підставив українців, коли Трамп став на бік ворога, а не нас.
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03.06.2026 14:02 Відповісти
Цікаво, яким чином Трамп рятував Ізраїль у часи Голди Меїр? 🤔 Невже у такі молоді роки він її консультував? 😲
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03.06.2026 14:04 Відповісти
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03.06.2026 14:04 Відповісти
- Ой вей, таки нет, шо вы говорите?
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03.06.2026 14:04 Відповісти
Ага, тільки якось всі арабо-ізраїльські війни і без Трампла виграли. А тут прямо всіх врятував, чудотворець херовий, зупенатель 8 війн за 24 години.
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03.06.2026 14:06 Відповісти
І сонце вранці не вставало
И солнце б утром не вставало

Коли б не було мене
https://www.youtube.com/watch?v=gE2Cs6gP28Y Марк Бернес: Песенка моего друга - 1964 г.
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03.06.2026 14:06 Відповісти
Якби не руде чмо, то хезболи вже не було б і протока була б вільною, як завжди до рудого чма.
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03.06.2026 14:08 Відповісти
СРСР став першою державою, яка визнала Ізраїль де-юре (офіційно та повністю) через три дні після проголошення його незалежності у травні 1948 року.
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03.06.2026 14:08 Відповісти
дурень, не забувай приймати пігулки
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03.06.2026 14:09 Відповісти
Так це після пігулок, з травкою легше було
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03.06.2026 14:13 Відповісти
Які пигулки!? Воно ж невиліковне! З Трампоном все зрозуміло. Мене дивує Республіканська партія. Одвічна консервативна партія. Партія Рейгана,Бушів,Маккейна! Сьогодні це не оплот консерваторів,а кодло сраколизів . Прикро.
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03.06.2026 14:47 Відповісти
Скоріше, не кодло, а секта... Секта, це--кодло упоротих.
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03.06.2026 15:04 Відповісти
"Таких гандонів часто бачив я,
Що всім пи*дять: я - гуру, я - учитєль!
Несіть мені усі по три рубля
І мудрості вам дам я до*уя.
А сам читать уміє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам."

Лесь Подерв'янський
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03.06.2026 14:10 Відповісти
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03.06.2026 14:53 Відповісти
"на восьмий день тижня, створив я ізраїль. подивився і це було добре!" ))
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03.06.2026 14:10 Відповісти
Я дико вибачаюсь,та в мене назріло хронологічне питання-помаранчевий пророк Трампоній створив Ізраїль після того як вивів євреїв із Єгипетського рабства,клюшкою для гольфу № 9 ровівши води Червоного(в другій версії-помаранчевого,як і сам Трамп) моря і на горі Синай йому Бог роздав передав йому десять карт заповідей ?
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03.06.2026 15:21 Відповісти
розвівши води
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03.06.2026 15:22 Відповісти
Я вважаю що Трамп вірно каже.
Ізраіль підступно втягнув в війну США та його народ.
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03.06.2026 14:11 Відповісти
Знаючи розумові здібності Трампа і його виборців, багато підступності не знадобилося.
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03.06.2026 14:28 Відповісти
Трампонутий:"як би не я, то земля була б плоскою, а Колумб проплив повз Америку."
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03.06.2026 14:11 Відповісти
Знову уколи пропустив?
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03.06.2026 14:12 Відповісти
Як він ще не сказав, що це він вивів євреїв з Єгіпту та 40 років водив їх по пустелі.
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03.06.2026 14:15 Відповісти
три тиждня плавно перетекли в три місяці і вже четвертий пішов:
аятолам, окрім влади, втрачати нема чого, тому вони будуть продовжувати тероризувати і шантажувати по факту весь світ і вимагати, вимагати... і кінця цього безладу і загрози не видно...
Результат, в підсумку точно від'ємний, а пу пьє шампанське, тому що саме він головний вигодоотримувач... цієї "миротворчої" місії прекрасного тр...
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03.06.2026 14:16 Відповісти
Якби не Ізраїль - ти б не вляпався в лайно, у якому зараз перебуваєш.
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03.06.2026 14:17 Відповісти
Трамп кошерный слоняра 🐘🐘🐘
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03.06.2026 14:19 Відповісти
стратег!
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03.06.2026 14:28 Відповісти
Як там писав Губерман:

Здесь еврей и ты и я,
Мы единая семья:
От шабата до шабата
Трамп наё#ывает брата…(с)
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03.06.2026 14:28 Відповісти
Я, я, я, я, я, я...
Що тут коментувати, це просто клініка...
Ще один... "лідор нації".
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03.06.2026 14:31 Відповісти
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03.06.2026 14:34 Відповісти
Ізраїлю таке повинно сподобатись.
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03.06.2026 14:36 Відповісти
Ьляяять, Бутосов. Ну став замість хвто надпис "тут траммп2!!!!!!!!!!!!
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03.06.2026 14:40 Відповісти
Знаєш Мертве море? Знаєш? Я вбив! Трамп.
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03.06.2026 14:40 Відповісти
...ЯК БИ НЕ КУЙЛО ,ТО МЕНЕ ,ЯК ПРЕЗИДЕНТА США , НЕ БКЛО Б
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03.06.2026 14:45 Відповісти
Та взагалі планети Земля б не було.
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03.06.2026 14:48 Відповісти
Ні, вона була б, але уся вщент побита метеорами. Але метеори трампакса бояться!
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03.06.2026 14:57 Відповісти
Найвеличніший лідер світу?
Ні,це місце зайняла інша особа.
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03.06.2026 14:52 Відповісти
Мдє, лоханулись реднеки, дуже лоханулись
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03.06.2026 14:52 Відповісти
краснов, ти не скромнічай; міняй прізвище трампакс на Ісус Христос!
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03.06.2026 14:55 Відповісти
Тепер ще й з євреями посрався.
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03.06.2026 15:04 Відповісти
Трамп особисто показав шлях Моісею!
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03.06.2026 15:08 Відповісти
Ця іронія майстерно приховкє очевидне! Якби не Сполучені Штати Ізраїлю не існувало би і це абсолютна правда
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03.06.2026 15:15 Відповісти
****, я думал что таких ******* не бывает. А виноват Зеленский, нахрена он позволил ему выиграть выборы?
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03.06.2026 15:22 Відповісти
Камандір планєти, ****...
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03.06.2026 15:32 Відповісти
 
 