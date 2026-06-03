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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Если бы не я, Израиля сейчас не было бы, - Трамп

Трамп об Израиле

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он помешал уничтожению Израиля.

Об этом он заявил во время интервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

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"Если бы не я, Израиля сейчас бы не существовало", — заявил он.

Комментируя ситуацию в Иране, Трамп заявил, что США не нуждаются во введении наземных сил в Иран, поскольку значительная часть иранских военных мощностей была уничтожена в результате авиаударов.

Больше о его заявлении на данный момент не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отчитал Нетаньяху за удары по Ливану: "Из-за этого все ненавидят Израиль", - Axios

Автор: 

Израиль (2243) Иран (2961) Трамп Дональд (8167)
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Топ комментарии
+31
Та ти вище бери, не соромся: якби не ти, світу вже б не існувало, ти врятував увесь світ. Просто як в американському фантастичному бойовику, який ти дивився напередодні.
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03.06.2026 13:51 Ответить
+20
Фантастичний довбо#б🤦‍♀️
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03.06.2026 13:52 Ответить
+20
І це його регулярно перевіряють спеціалізовані лікарі.... та звітують у конгрес. Щоправда лікарі такі самі, як і він...
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03.06.2026 13:59 Ответить
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Ось зараз можу взяти ластік і акуратно витерти його на карті - Трамп
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03.06.2026 13:51 Ответить
Значить скоро побачимо відео з острова епштейна.
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03.06.2026 14:39 Ответить
А хорошие мысли однако приходят в голову Рыжему..
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03.06.2026 14:55 Ответить
Та ти вище бери, не соромся: якби не ти, світу вже б не існувало, ти врятував увесь світ. Просто як в американському фантастичному бойовику, який ти дивився напередодні.
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03.06.2026 13:51 Ответить
І це його регулярно перевіряють спеціалізовані лікарі.... та звітують у конгрес. Щоправда лікарі такі самі, як і він...
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03.06.2026 13:59 Ответить
Они с ним вместе учились в параллельных классах одной школы.
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03.06.2026 14:03 Ответить
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03.06.2026 14:05 Ответить
Після першої каденції воно(Риже Чмо) зрозуміло, що треба біля себе тримати і тягнути по сходинках влади, не розумних(вони йому і не дали пройти на другий термін, давали свідчення), а дурних і лояльних, бо цим покую, що буде з Америкою після них, а тільки гроші.
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03.06.2026 14:07 Ответить
В знайшов собі перевіряльщіків тіпа клініки Пальчевського, який результат скаже такий і намалюють. тупорилі американці схавають
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03.06.2026 15:22 Ответить
"Та ти вище бери"...
От заре зареєструється і відпише тобі
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03.06.2026 14:05 Ответить
не світ, а всесвіт, ген весь.
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03.06.2026 14:09 Ответить
а що трамп не так сказав?
якби США томагавками не почали знищувати заводи по збагаченню урана, і взагалі по виготовленню зброї, то іран вже мав би ядерну зброю, і міг би знищити ізраіль. чи не так? чи ізраіль ******, що іран скоро по ним вдарить ядеркою?
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03.06.2026 14:20 Ответить
Так Трамп і Україну врятував, якщо що, тільки скромно замовчав про це.
Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс
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03.06.2026 14:23 Ответить
як ти приплів до новини про ізраіль Україну? не крути сракою. дай відповідь на мої питання.
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03.06.2026 14:24 Ответить
Так Ізраїль - не один, кого він врятував. Нас теж врятував. З часом і увесь світ врятує.
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03.06.2026 14:27 Ответить
як же тебе корячить від простих логічних запитань.

тобто ти згоден що трамп врятував ізраіль? дай відповідь "так, згоден", або "ні, не згоден". або взагалі нічого не пиши.
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03.06.2026 14:36 Ответить
Не згоден.
Всі ракетні установки знищено?
Заводи зі збагачення урану, які в скелях глибоко - всі знищено?
Запас вже збагаченого урану - знищено або вилучено?
Всіх спеціалістів - вбито?
Всі потенційні канали надходження обладнання, необхідного для створення ЯЗ - під контролем?
Відповідайте, так чи ні.
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03.06.2026 14:47 Ответить
ПиНдів.
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03.06.2026 14:24 Ответить
сядеш на пару років за антисемітизм.
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03.06.2026 14:25 Ответить
Фантастичний довбо#б🤦‍♀️
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03.06.2026 13:52 Ответить
Альцгеймер забухав )
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03.06.2026 13:58 Ответить
Та й сонце мабуть не сходило б )))
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03.06.2026 13:52 Ответить
Спасибо Трампу, насмеялся до слез).
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03.06.2026 13:52 Ответить
А він ще мертве море вбив
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03.06.2026 13:53 Ответить
Ні, це Порошенко
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03.06.2026 14:14 Ответить
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03.06.2026 14:16 Ответить
Походу уже и у Израиля с картами не очень)
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03.06.2026 13:55 Ответить
Не тринді. Маленький Ізраїль як маленька макака яка зробила гарем з верблюдів-арабів. Араби ходять поссати по команді з Тель-Авіва. Якщо захочуть всіх повбивають.
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03.06.2026 13:56 Ответить
Самозакоханий нарцис з комплексом месії.
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03.06.2026 13:56 Ответить
Ну тепер Ізраїль просто зобов'язаний сказати, що якби не Ізраїль та Трампа зараз не було б.
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03.06.2026 13:56 Ответить
А чому про підарашку таке не сказав? Соромиться?
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03.06.2026 13:57 Ответить
З таким мудаком, скоро не стане америки...
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03.06.2026 13:59 Ответить
Типу як у ху...ла .... Є трампонутий, є Америка, не буде трампонутого не буде Америки.
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03.06.2026 14:17 Ответить
Знову лебедина пісня.)
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03.06.2026 13:59 Ответить
От і весь світ зрозумів, що таке Трампон, так само зрозумів , що таке Зе зі своїм ригівським кварталом.
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03.06.2026 13:59 Ответить
То очікуємо нову серію -"Міссія нездійснена"?
Том Круз відпочиває!
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03.06.2026 13:59 Ответить
Ще і двох рочків Трампу не було коли він, демонструючи свою силу взяв і створив Ізраїль
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03.06.2026 14:00 Ответить
Таких довбограїв світ не бачив.Кругом однаково "Держава потребує героїв,а мами народжують ідіотів",особливо тих хто приходить у владу.
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03.06.2026 14:01 Ответить
- молодець !👍
Тепер чекаєм на реакцію Ізраіля
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03.06.2026 14:01 Ответить
На цей раз Трамп говорить правду. Якби не заступництво США Ізраїль міг зникнути з мапи. Але розумні керівники Ізраїлю використали США по- повній для захисту ізраїльського народу. А наш керівник, перебуваючи в Білому домі тягнув ковдру на себе, що він крутіший вареного курячого яйця і підставив українців, коли Трамп став на бік ворога, а не нас.
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03.06.2026 14:02 Ответить
Цікаво, яким чином Трамп рятував Ізраїль у часи Голди Меїр? 🤔 Невже у такі молоді роки він її консультував? 😲
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03.06.2026 14:04 Ответить
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03.06.2026 14:04 Ответить
- Ой вей, таки нет, шо вы говорите?
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03.06.2026 14:04 Ответить
Ага, тільки якось всі арабо-ізраїльські війни і без Трампла виграли. А тут прямо всіх врятував, чудотворець херовий, зупенатель 8 війн за 24 години.
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03.06.2026 14:06 Ответить
І сонце вранці не вставало
И солнце б утром не вставало

Коли б не було мене
https://www.youtube.com/watch?v=gE2Cs6gP28Y Марк Бернес: Песенка моего друга - 1964 г.
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03.06.2026 14:06 Ответить
Якби не руде чмо, то хезболи вже не було б і протока була б вільною, як завжди до рудого чма.
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03.06.2026 14:08 Ответить
СРСР став першою державою, яка визнала Ізраїль де-юре (офіційно та повністю) через три дні після проголошення його незалежності у травні 1948 року.
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03.06.2026 14:08 Ответить
дурень, не забувай приймати пігулки
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03.06.2026 14:09 Ответить
Так це після пігулок, з травкою легше було
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03.06.2026 14:13 Ответить
Які пигулки!? Воно ж невиліковне! З Трампоном все зрозуміло. Мене дивує Республіканська партія. Одвічна консервативна партія. Партія Рейгана,Бушів,Маккейна! Сьогодні це не оплот консерваторів,а кодло сраколизів . Прикро.
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03.06.2026 14:47 Ответить
Скоріше, не кодло, а секта... Секта, це--кодло упоротих.
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03.06.2026 15:04 Ответить
"Таких гандонів часто бачив я,
Що всім пи*дять: я - гуру, я - учитєль!
Несіть мені усі по три рубля
І мудрості вам дам я до*уя.
А сам читать уміє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам."

Лесь Подерв'янський
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03.06.2026 14:10 Ответить
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03.06.2026 14:53 Ответить
"на восьмий день тижня, створив я ізраїль. подивився і це було добре!" ))
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03.06.2026 14:10 Ответить
Я дико вибачаюсь,та в мене назріло хронологічне питання-помаранчевий пророк Трампоній створив Ізраїль після того як вивів євреїв із Єгипетського рабства,клюшкою для гольфу № 9 ровівши води Червоного(в другій версії-помаранчевого,як і сам Трамп) моря і на горі Синай йому Бог роздав передав йому десять карт заповідей ?
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03.06.2026 15:21 Ответить
розвівши води
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03.06.2026 15:22 Ответить
Я вважаю що Трамп вірно каже.
Ізраіль підступно втягнув в війну США та його народ.
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03.06.2026 14:11 Ответить
Знаючи розумові здібності Трампа і його виборців, багато підступності не знадобилося.
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03.06.2026 14:28 Ответить
Трампонутий:"як би не я, то земля була б плоскою, а Колумб проплив повз Америку."
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03.06.2026 14:11 Ответить
Знову уколи пропустив?
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03.06.2026 14:12 Ответить
Як він ще не сказав, що це він вивів євреїв з Єгіпту та 40 років водив їх по пустелі.
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03.06.2026 14:15 Ответить
три тиждня плавно перетекли в три місяці і вже четвертий пішов:
аятолам, окрім влади, втрачати нема чого, тому вони будуть продовжувати тероризувати і шантажувати по факту весь світ і вимагати, вимагати... і кінця цього безладу і загрози не видно...
Результат, в підсумку точно від'ємний, а пу пьє шампанське, тому що саме він головний вигодоотримувач... цієї "миротворчої" місії прекрасного тр...
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03.06.2026 14:16 Ответить
Якби не Ізраїль - ти б не вляпався в лайно, у якому зараз перебуваєш.
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03.06.2026 14:17 Ответить
Трамп кошерный слоняра 🐘🐘🐘
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03.06.2026 14:19 Ответить
стратег!
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03.06.2026 14:28 Ответить
Як там писав Губерман:

Здесь еврей и ты и я,
Мы единая семья:
От шабата до шабата
Трамп наё#ывает брата…(с)
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03.06.2026 14:28 Ответить
Я, я, я, я, я, я...
Що тут коментувати, це просто клініка...
Ще один... "лідор нації".
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03.06.2026 14:31 Ответить
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03.06.2026 14:34 Ответить
Ізраїлю таке повинно сподобатись.
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03.06.2026 14:36 Ответить
Ьляяять, Бутосов. Ну став замість хвто надпис "тут траммп2!!!!!!!!!!!!
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03.06.2026 14:40 Ответить
Знаєш Мертве море? Знаєш? Я вбив! Трамп.
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03.06.2026 14:40 Ответить
...ЯК БИ НЕ КУЙЛО ,ТО МЕНЕ ,ЯК ПРЕЗИДЕНТА США , НЕ БКЛО Б
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03.06.2026 14:45 Ответить
Та взагалі планети Земля б не було.
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03.06.2026 14:48 Ответить
Ні, вона була б, але уся вщент побита метеорами. Але метеори трампакса бояться!
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03.06.2026 14:57 Ответить
Найвеличніший лідер світу?
Ні,це місце зайняла інша особа.
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03.06.2026 14:52 Ответить
Мдє, лоханулись реднеки, дуже лоханулись
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03.06.2026 14:52 Ответить
краснов, ти не скромнічай; міняй прізвище трампакс на Ісус Христос!
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03.06.2026 14:55 Ответить
Тепер ще й з євреями посрався.
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03.06.2026 15:04 Ответить
Трамп особисто показав шлях Моісею!
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03.06.2026 15:08 Ответить
Ця іронія майстерно приховкє очевидне! Якби не Сполучені Штати Ізраїлю не існувало би і це абсолютна правда
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03.06.2026 15:15 Ответить
****, я думал что таких ******* не бывает. А виноват Зеленский, нахрена он позволил ему выиграть выборы?
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03.06.2026 15:22 Ответить
 
 