Если бы не я, Израиля сейчас не было бы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он помешал уничтожению Израиля.

Об этом он заявил во время интервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

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"Если бы не я, Израиля сейчас бы не существовало", — заявил он.

Комментируя ситуацию в Иране, Трамп заявил, что США не нуждаются во введении наземных сил в Иран, поскольку значительная часть иранских военных мощностей была уничтожена в результате авиаударов.

Больше о его заявлении на данный момент не известно.

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