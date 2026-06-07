Трамп предостерегает Нетаньяху от ответных ударов по Ирану: Мы очень близки к соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы посоветовать ему не наносить ответный удар по Ирану после сегодняшних вечерних ракетных обстрелов северной части Израиля со стороны Тегерана.

Об этом глава Белого дома сказал в комментарии для Axios, цитирует The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп требует от Израиля отказаться от ответного удара

"Иранские удары никому не навредили. Надеюсь, Израиль не будет мстить. Если Биби нанесет по ним ответный удар, это просто будет продолжаться дальше, как последние 47 лет или последние 3000 лет... Мы очень близки к финальному соглашению с Ираном. Это будет хорошее соглашение. Я не хочу, чтобы оно сорвалось из-за того, что происходит сейчас", - заявил американский лидер.

Трамп также заявил о намерении позвонить Нетаньяху "прямо сейчас и сказать ему не наносить ответный удар".

"Каждый из них уже повеселился. Израиль нанес удар, и Иран нанес удар. Нам не нужен еще один. Я не хочу видеть новых атак сегодня вечером", - добавил Трамп.

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Что предшествовало?

Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю впервые после апрельского перемирия.

По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.

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