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Новости Переговоры США и Ирана Атаки Ирана на Израиль
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Трамп предостерегает Нетаньяху от ответных ударов по Ирану: Мы очень близки к соглашению

Трамп призвал Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы посоветовать ему не наносить ответный удар по Ирану после сегодняшних вечерних ракетных обстрелов северной части Израиля со стороны Тегерана.

Об этом глава Белого дома сказал в комментарии для Axios, цитирует The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп требует от Израиля отказаться от ответного удара

"Иранские удары никому не навредили. Надеюсь, Израиль не будет мстить. Если Биби нанесет по ним ответный удар, это просто будет продолжаться дальше, как последние 47 лет или последние 3000 лет... Мы очень близки к финальному соглашению с Ираном. Это будет хорошее соглашение. Я не хочу, чтобы оно сорвалось из-за того, что происходит сейчас", - заявил американский лидер.

Трамп также заявил о намерении позвонить Нетаньяху "прямо сейчас и сказать ему не наносить ответный удар".

"Каждый из них уже повеселился. Израиль нанес удар, и Иран нанес удар. Нам не нужен еще один. Я не хочу видеть новых атак сегодня вечером", - добавил Трамп.

Читайте также: Если бы не я, Израиля сейчас не было бы, - Трамп

Что предшествовало?

  • Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю впервые после апрельского перемирия.
  • По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.

Читайте также: Военные Израиля сообщили о ракетной атаке со стороны Ирана

Автор: 

Иран (2964) Нетаньяху Биньямин (216) Трамп Дональд (8177)
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Топ комментарии
+2
Щоб ти так "повеселився".
Одного хлопка біля білого дому вистачило б для переоцінки ситуації.
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07.06.2026 23:47 Ответить
+2
Як не прикро, але зараз Ізраїль, своєю авантюрою у Перській Затоці, допомагає москалям отримувати більше грошей і продовжувати вбивати українців.
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08.06.2026 00:06 Ответить
+1
DW

Пентагон сильно стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку свого головного союзника на Близькому Сході до максимального рівня. Про це повідомляє NBC News 6 червня, посилаючись на кількох американських чиновників.
Це пов'язано з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль намагається стежити за високопосадовцями США, щоб отримати інформацію про внутрішні обговорення та прийняття рішень в адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.
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07.06.2026 23:47 Ответить
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DW

Пентагон сильно стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку свого головного союзника на Близькому Сході до максимального рівня. Про це повідомляє NBC News 6 червня, посилаючись на кількох американських чиновників.
Це пов'язано з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль намагається стежити за високопосадовцями США, щоб отримати інформацію про внутрішні обговорення та прийняття рішень в адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.
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07.06.2026 23:47 Ответить
Ізраїльську спецслужбу "Моссад" вперше очолив виходець з однієї з республік колишнього СРСР: її новим директором призначений репатріант із Білорусі, генерал-майор Роман Гофман.
Церемонія передачі повноважень відбулася 2 червня 2026.

Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
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07.06.2026 23:48 Ответить
Дивні ті ізраїльтяни люди ... Шпигувати варто лише за грошима які наближені Трампа крутять на біржі, на що ставлять - впаде чи зросте нафта, зразу буде ясно яке найближче "рішення" прийме Трамп.
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07.06.2026 23:53 Ответить
не прошло и 70 лет с момента кражи знаний по манхетенскому проэкту.
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08.06.2026 00:24 Ответить
Атомна програма Ізраїлю була розроблена за допомогою Франції. Французи надали Ізраїлю ядерний реактор та необхідні матеріали для виробництва плутонію, який використовується для ядерної зброї.
Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води.
Американські євреї домогли заплатити французам.
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08.06.2026 00:34 Ответить
я про передачу материалов сталину, а не про израильский проект
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08.06.2026 00:46 Ответить
Щоб ти так "повеселився".
Одного хлопка біля білого дому вистачило б для переоцінки ситуації.
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07.06.2026 23:47 Ответить
Угоди яка зовсім не влаштовує Ізраїль, вони розуміють, що більше не зможуть втягнути США у війну проти Ірану, Іран потихеньку допиляє свою ядерку і Ізраїлю настане киця...
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07.06.2026 23:49 Ответить
Такі антисемітські щури, як ти, лише грають на руку кацапам. Для тебе настільки важливо продемонструвати свій смердючий антисемітизм, що ти навіть готовий виступати на боці дегенеративного режиму аятол, який допомагав кацапії вбивати українців.
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07.06.2026 23:56 Ответить
Як не прикро, але зараз Ізраїль, своєю авантюрою у Перській Затоці, допомагає москалям отримувати більше грошей і продовжувати вбивати українців.
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08.06.2026 00:06 Ответить
так ізраль умовний філіал рашки. А рашка філіал по видобутку коштів для... ну ви зрозуміли. так що не дивно
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08.06.2026 00:10 Ответить
Систематичні удари далекобійних дронів по нафтопереробних заводах змусили кацапію суттєво скоротити обсяги переробки. Аналітики Міжнародного енергетичного агентства та провідні галузеві видання, такі як Bloomberg, підтверджують, що обмеження нафтопереробних потужностей нівелювало для кацапії прибутки, які вона могла б отримати від високих світових цін. Більше того, податки від нафти і газу, які займають близько чверті федерального бюджету кацапії, помітно скоротилися через такі операції.
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08.06.2026 00:40 Ответить
Станом на червень 2026 року загальна кількість загиблих у масштабному конфлікті на Близькому Сході (включаючи війну в Секторі Гази, бойові дії в Лівані та регіональне протистояння з Іраном) перевищила 78 000 осіб. За весь час з моменту нападу терористів на Ізраїль загинуло всього 2040 ізраїльтян. Звідси поітика Ізраїлю перевершує за жорстокістю і співвідношенням в жертвах нацистську Німеччину. Ізраїльтяни це скаженні вбивці. Їх потрібно судити, а Натаньяху повісити як військового злочинця.
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08.06.2026 00:29 Ответить
Я б порадив Трампу зачиняти двері в спальню на ключ, коли в Мар-о-Лаго зупиняється Кушнер з Іванкою. Та і з Вітьком один на один не лишався б. Близька угода з ворогами Ізраїля небезпечніша за *****.
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07.06.2026 23:55 Ответить
трамп ще не зрозумів, що ізраїль грає своє і для себе, а не для Нобелівки рудого клоуна?
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08.06.2026 00:00 Ответить
То нехай валить звідти, і дозволить Ізраїлю самому грати своє і для себе.
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08.06.2026 00:07 Ответить
Бібі - у будку!
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08.06.2026 00:03 Ответить
... зараз умовні пейсаті діду доні пояснять... почому в Хайфі рубероїд...і буде тиша
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08.06.2026 00:09 Ответить
трампон брехливий
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08.06.2026 00:10 Ответить
Пздц яке воно кончене. Ще хтось хоче щоб ця рижа шизоїдна мразота таку ж саму угоду підсунула Україні, коли б рашисти продовжували бити по українським містам, а нам би Тромб погрожував щоб ми не відповідали бо зірвете міруну прекрасну угоду імені Тромба
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08.06.2026 00:13 Ответить
Істина №1: Трамп ******* стосовно миру, чи як він там його називає... ага, "угоди". А Трамп пздить завжди.
Істина №2: Бібі пошле Трампа *****. Бо в Бібі свої вибори на носі...
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08.06.2026 00:17 Ответить
Чергові парламентські вибори до Кнесету в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня 2026 року.

Шанси Нетаньягу знову очолити уряд оцінюються як невизначені та ускладнені, оскільки його проурядовий блок наразі стабільно не набирає більшості мандатів у Кнесеті. Проте за специфікою ізраїльської політики його досі передчасно викреслювати з перегонів.

Попри падіння рейтингів після подій 7 жовтня 2023 року, партія Нетаньягу «Лікуд» утримує лідерство в більшості опитувань, претендуючи на 23-25 мандатів із 120 можливих.

Головна проблема Нетаньягу - не результат його власної партії, а слабкість усього правого блоку. Разом із релігійними та ультраправими союзниками чинна коаліція набирає лише 49-51 мандат. Для формування уряду необхідна більшість у 61 мандат.

Якщо хоча б одна з маленьких правих партій чинного блоку не пройде у Кнесет, шанси Нетаньягу на коаліцію повністю зникнуть.
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08.06.2026 00:32 Ответить
А нема ще інфи, як https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/07/8038191/ Трамп нагримав на журналістку NBC News Крістен Велкер, обізвав її та перевав інтерв'ю після того як та почала ставити йому "незручні запитання"?
https://lb.ua/world/2026/06/07/743716_tramp_nagrimav_zhurnalistku_nbc.html Велкер, зокрема, запитала його щодо заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані" та, головне, про доказову базу його брехні... (відсутню, звісно).
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08.06.2026 00:23 Ответить
 
 