Трамп предостерегает Нетаньяху от ответных ударов по Ирану: Мы очень близки к соглашению
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы посоветовать ему не наносить ответный удар по Ирану после сегодняшних вечерних ракетных обстрелов северной части Израиля со стороны Тегерана.
Об этом глава Белого дома сказал в комментарии для Axios, цитирует The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп требует от Израиля отказаться от ответного удара
"Иранские удары никому не навредили. Надеюсь, Израиль не будет мстить. Если Биби нанесет по ним ответный удар, это просто будет продолжаться дальше, как последние 47 лет или последние 3000 лет... Мы очень близки к финальному соглашению с Ираном. Это будет хорошее соглашение. Я не хочу, чтобы оно сорвалось из-за того, что происходит сейчас", - заявил американский лидер.
Трамп также заявил о намерении позвонить Нетаньяху "прямо сейчас и сказать ему не наносить ответный удар".
"Каждый из них уже повеселился. Израиль нанес удар, и Иран нанес удар. Нам не нужен еще один. Я не хочу видеть новых атак сегодня вечером", - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю впервые после апрельского перемирия.
- По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.
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Пентагон сильно стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку свого головного союзника на Близькому Сході до максимального рівня. Про це повідомляє NBC News 6 червня, посилаючись на кількох американських чиновників.
Це пов'язано з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль намагається стежити за високопосадовцями США, щоб отримати інформацію про внутрішні обговорення та прийняття рішень в адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.
Церемонія передачі повноважень відбулася 2 червня 2026.
Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води.
Американські євреї домогли заплатити французам.
Одного хлопка біля білого дому вистачило б для переоцінки ситуації.
Істина №2: Бібі пошле Трампа *****. Бо в Бібі свої вибори на носі...
Шанси Нетаньягу знову очолити уряд оцінюються як невизначені та ускладнені, оскільки його проурядовий блок наразі стабільно не набирає більшості мандатів у Кнесеті. Проте за специфікою ізраїльської політики його досі передчасно викреслювати з перегонів.
Попри падіння рейтингів після подій 7 жовтня 2023 року, партія Нетаньягу «Лікуд» утримує лідерство в більшості опитувань, претендуючи на 23-25 мандатів із 120 можливих.
Головна проблема Нетаньягу - не результат його власної партії, а слабкість усього правого блоку. Разом із релігійними та ультраправими союзниками чинна коаліція набирає лише 49-51 мандат. Для формування уряду необхідна більшість у 61 мандат.
Якщо хоча б одна з маленьких правих партій чинного блоку не пройде у Кнесет, шанси Нетаньягу на коаліцію повністю зникнуть.
https://lb.ua/world/2026/06/07/743716_tramp_nagrimav_zhurnalistku_nbc.html Велкер, зокрема, запитала його щодо заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані" та, головне, про доказову базу його брехні... (відсутню, звісно).