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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Военные Израиля сообщили о ракетной атаке со стороны Ирана

Иран запустил ракеты по Израилю

Иран впервые с момента апрельского перемирия нанес ракетный удар по Израилю.

Об этом пишет Associated Press, цитирует Цензор.НЕТ.

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Обострение после удара по Бейруту

Израильская сторона заявила о ракетной атаке со стороны Ирана. Армия страны зафиксировала четыре ракеты, после чего на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.

В Тегеране ранее предупреждали о возможном ответе на такие действия.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

  • Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "если бы не он, Израиля сейчас бы не существовало". Также, по его словам, "США не нуждаются во введении наземных сил в Иран, поскольку значительная часть иранских военных мощностей была уничтожена в результате авиаударов".

Читайте также: Израиль и Ливан объявили о прекращении огня, - заявление Госдепартамента США

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Израиль (2245) Иран (2964) обстрел (33033)
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Топ комментарии
+2
Бібі, шлємазл їбаний, тобі закон не писаний??? Не лізь у Ліван, поц галімий! Всі домовленності руйнуєш.
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07.06.2026 22:58 Ответить
+1
Які нахрен "військові" -- це вже знають усі жителі півночі Ізраїлю (по яких й стріляли - бо іран ніколи не стреляв по "військовим" об"єктам , а виключно по цивільним) . Завтра відміненні занняття у школах й частково в універах ...
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07.06.2026 23:00 Ответить
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Хто би сумнівався.
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07.06.2026 22:48 Ответить
Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!
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07.06.2026 22:55 Ответить
Бібі, шлємазл їбаний, тобі закон не писаний??? Не лізь у Ліван, поц галімий! Всі домовленності руйнуєш.
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07.06.2026 22:58 Ответить
Шлемазл і поц, - це той, хто бреше і перевертає все з ніг на голову, тож у цьому випадку це ти. Ізраїль змушений відповідати на атаки з боку терористичної швали Хезболли, яка є маріонеткою дегенеративного режиму аятол. І якщо хтось і порушує домовленості, то це саме терористи-нелюди з Хезболли, які ігнорують домовленості, укладені урядом Лівану.
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07.06.2026 23:17 Ответить
Порушив перемир'я Ізраїль. А після проведення операції проти Палестини - велике питання хто терорист, а хто ні. За що виданий ордер на арешт Нетаньяху в Європі, як воєнного злочинця?
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07.06.2026 23:25 Ответить
Які нахрен "військові" -- це вже знають усі жителі півночі Ізраїлю (по яких й стріляли - бо іран ніколи не стреляв по "військовим" об"єктам , а виключно по цивільним) . Завтра відміненні занняття у школах й частково в універах ...
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07.06.2026 23:00 Ответить
віримо вам з усієї сили. ніколи такого не було, щоб ви не обманювали, і точно це не ви самі себе обстріляли, щоб трамп з іранцями мирний договір не підписав. ви за мир, інфа 100%
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07.06.2026 23:07 Ответить
Такі антисемітські щури, як ти, грають на руку кацапам.
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07.06.2026 23:20 Ответить
ти що, наркоман? я повністю підтримую ізраіль і все що вони роблять.
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07.06.2026 23:26 Ответить
Брехняяя. Тромб сказав що перемиріє не порушено. Тромб же ж не буде брехати. Хтось ще хоче щоб Тромб і для України таке перемир'я організував?
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07.06.2026 23:03 Ответить
І це замітьте притому що Іран не має границі з Ізраїлем. А про яке замороження конфлікту з рашистами пропонує Зелупа, якщо рашисти мають з Україною тисячі кілометрів спільного кордону да ще й вже рашисти сидять в самій Україні. Це потрібно бути дебілом або зрадником щоб думати що рашисти залишать в спокої те що залишилось від України і більше не полізуть.
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07.06.2026 23:18 Ответить
Выражаю озабоченность.
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07.06.2026 23:07 Ответить
Що я хотів би запропонувати Ірану: ви запустили свої ракети, цього достатньо. Поверніться за стіл переговорів і укладіть угоду, - Трамп

КВІР заявив, якщо Ізраїль вдарить у відповідь або буде продовжувати удари по Лівані, Іран вдарить ще сильніше.

Ізраїльські джерела: немає шансів, що відповіді не буде. (с)
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07.06.2026 23:11 Ответить
 
 