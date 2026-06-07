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Военные Израиля сообщили о ракетной атаке со стороны Ирана
Иран впервые с момента апрельского перемирия нанес ракетный удар по Израилю.
Об этом пишет Associated Press, цитирует Цензор.НЕТ.
Обострение после удара по Бейруту
Израильская сторона заявила о ракетной атаке со стороны Ирана. Армия страны зафиксировала четыре ракеты, после чего на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги.
По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.
В Тегеране ранее предупреждали о возможном ответе на такие действия.
Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
- Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "если бы не он, Израиля сейчас бы не существовало". Также, по его словам, "США не нуждаются во введении наземных сил в Иран, поскольку значительная часть иранских военных мощностей была уничтожена в результате авиаударов".
Топ комментарии
+2 Сластьон Олександр #550250
показать весь комментарий07.06.2026 22:58 Ответить Ссылка
+1 Victor Elkun #512325
показать весь комментарий07.06.2026 23:00 Ответить Ссылка
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Починаймо її знову!
КВІР заявив, якщо Ізраїль вдарить у відповідь або буде продовжувати удари по Лівані, Іран вдарить ще сильніше.
Ізраїльські джерела: немає шансів, що відповіді не буде. (с)