Военные Израиля сообщили о ракетной атаке со стороны Ирана

Иран впервые с момента апрельского перемирия нанес ракетный удар по Израилю.

Об этом пишет Associated Press, цитирует Цензор.НЕТ.

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Обострение после удара по Бейруту

Израильская сторона заявила о ракетной атаке со стороны Ирана. Армия страны зафиксировала четыре ракеты, после чего на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.

В Тегеране ранее предупреждали о возможном ответе на такие действия.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "если бы не он, Израиля сейчас бы не существовало". Также, по его словам, "США не нуждаются во введении наземных сил в Иран, поскольку значительная часть иранских военных мощностей была уничтожена в результате авиаударов".

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