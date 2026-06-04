Израиль и Ливан объявили о прекращении огня, - заявил Госдепартамент США

Израиль и Ливан договорились о немедленном прекращении боевых действий при посредничестве США и планируют продолжить переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Ливана, Израиля и США, обнародованном Госдепартаментом США.

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"В результате переговоров, содействие которым оказывали США, Израиль и Ливан согласились ввести режим прекращения огня. Условием этого является полное прекращение военных действий "Хезболлой" и вывод всех членов "Хезболлы" из сектора Южного Литани", - отмечается в документе

Израиль и Ливан согласились "быстро договориться о создании пилотных зон, в пределах которых эксклюзивный контроль возьмут на себя Вооруженные силы Ливана, полностью исключив участие всех негосударственных сторон".

Кроме того, обе стороны согласились возобновить политические переговоры и переговоры по вопросам безопасности 22 июня с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Что предшествовало?

1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в X, что приказал нанести удары по Дахие - пригороду ливанской столицы Бейрута. Он объяснил это эскалацией со стороны боевой группировки "Хезболла". По словам израильского правительства, боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Ливане и атаковали гражданских в Израиле.

30-31 мая США нанесли новые удары по объектам Ирана "в ответ на агрессивные действия Тегерана, среди которых сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".

В свою очередь Иран заявил, что переговоры с США о мирном соглашении приостановлены в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане и Газе.

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