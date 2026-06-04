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Новости Конфликт Израиля и Ливана
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Израиль и Ливан объявили о прекращении огня, - заявил Госдепартамент США

США объявили о договоренности Израиля и Ливана о перемирии

Израиль и Ливан договорились о немедленном прекращении боевых действий при посредничестве США и планируют продолжить переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Ливана, Израиля и США, обнародованном Госдепартаментом США.

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"В результате переговоров, содействие которым оказывали США, Израиль и Ливан согласились ввести режим прекращения огня. Условием этого является полное прекращение военных действий "Хезболлой" и вывод всех членов "Хезболлы" из сектора Южного Литани", - отмечается в документе

Израиль и Ливан согласились "быстро договориться о создании пилотных зон, в пределах которых эксклюзивный контроль возьмут на себя Вооруженные силы Ливана, полностью исключив участие всех негосударственных сторон".

Кроме того, обе стороны согласились возобновить политические переговоры и переговоры по вопросам безопасности 22 июня с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Что предшествовало?

  • 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в X, что приказал нанести удары по Дахие - пригороду ливанской столицы Бейрута. Он объяснил это эскалацией со стороны боевой группировки "Хезболла". По словам израильского правительства, боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Ливане и атаковали гражданских в Израиле.
  • 30-31 мая США нанесли новые удары по объектам Ирана "в ответ на агрессивные действия Тегерана, среди которых сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".
  • В свою очередь Иран заявил, что переговоры с США о мирном соглашении приостановлены в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане и Газе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал Нетаньяху за удары по Ливану: "Из-за этого все ненавидят Израиль", - Axios

Автор: 

Израиль (2244) Ливан (140) США (29510)
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Топ комментарии
+2
А ліван(Хезболла) і Ізраїль про це знають?
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04.06.2026 07:44 Ответить
+2
Це ще "ХЗ" - хто кого "вздрючив"... Тепер справа з Ліваном - зможуть вони вивести підрозділи "Хезболли", з прикордоння з Ізраїлем? Не виведуть , і обстріли прикордоння Ізраїлю, продовжаться - і Ізраїль продовжить... В його позиції не міняється нічого - як протистояли євреї на півночі - так і продовжать протистоять...
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04.06.2026 07:53 Ответить
+1
Додік вздючив Бібі за вимогою Ірану та ***** і Бібі заради власной шкуринки здав інтерес Ізраілю як в Лівані та і конкретно у Бейруті..
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04.06.2026 07:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Додік вздючив Бібі за вимогою Ірану та ***** і Бібі заради власной шкуринки здав інтерес Ізраілю як в Лівані та і конкретно у Бейруті..
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04.06.2026 07:43 Ответить
Це ще "ХЗ" - хто кого "вздрючив"... Тепер справа з Ліваном - зможуть вони вивести підрозділи "Хезболли", з прикордоння з Ізраїлем? Не виведуть , і обстріли прикордоння Ізраїлю, продовжаться - і Ізраїль продовжить... В його позиції не міняється нічого - як протистояли євреї на півночі - так і продовжать протистоять...
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04.06.2026 07:53 Ответить
На рахунок то кого вздрючив

https://defence-line.info/?p=15650
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04.06.2026 08:01 Ответить
І що? Слухать Трампа зараз - "все одно, що слухать вітер...". На Сході вислів є: "Собака гавкає - а караван іде...". Тут - та сама історія...
До речі - не "на рахунок", а "стосовно" ... "Говоримо українською...". Мене кацапня місцева, на форумі, фактично, змушувать почала, перейти на неї... "Налякали кота котлетою...". Хотіли принизить, а вийшло, що я став "ПОЗИТИВНИМ ПРИКЛАДОМ" її вживання...
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04.06.2026 08:18 Ответить
Собака гавкнув і Бібі виконав.
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04.06.2026 08:27 Ответить
"Твою дивізію!" Ти читаєш і сприймаєш лише те, що тобі "ХОЧЕТЬСЯ", чи те, що дійсно написане?

"У результаті перемовин, сприяння яким надавали США, Ізраїль та Ліван погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є повне припинення воєнних дій "Хезболлою" та виведення усіх членів "Хезболли" із сектору Південного Літані", - зазначається у документі

Ізраїль та Ліван погодилися "швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін". Джерело: https://censor.net/ua/n4006634
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04.06.2026 08:35 Ответить
Не домислюй. І не претендуй на істіну в останній інстанції. Це тобі николи не було притаманно.
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04.06.2026 08:45 Ответить
Не треба звинувачувать опонента в тому, що робиш сам...
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04.06.2026 08:46 Ответить
Не смеші з ранку.
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04.06.2026 09:30 Ответить
А ліван(Хезболла) і Ізраїль про це знають?
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04.06.2026 07:44 Ответить
Ліван на Хезболлу не впливає - це ні прощо
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04.06.2026 07:51 Ответить
майже все.що заявляють США З ПРЕЗИДЕНТОМ "ТРАМПЛОМ",ЯК ПРАВИЛО ЛИЦЕМІРНА ТУФТА ,ЧИ ТО БРЕХНЯ....
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04.06.2026 08:04 Ответить
Ізраїлю треба всерйоз зайнятися Сирією. Там перспективи значно кращі. Битися об іранську стіну верх тупості.
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04.06.2026 08:07 Ответить
А де ж Трамп? - який вискакує як чорт з табакерки і хвалиться шо він зупинив цю війну
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04.06.2026 08:29 Ответить
 
 