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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню, - заява Держдепартаменту США

США оголосили про домовленість Ізраїлю та Лівану щодо перемир’я

Ізраїль та Ліван домовилися про негайне припинення бойових дій за посередництва США та планують продовжити переговори щодо всеосяжної мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Лівану, Ізраїлю та США, оприлюдненій Держдепартаментом США.

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"У результаті перемовин, сприяння яким надавали США, Ізраїль та Ліван погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є повне припинення воєнних дій "Хезболлою" та виведення усіх членів "Хезболли" із сектору Південного Літані", - зазначається у документі

Ізраїль та Ліван погодилися "швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін".

Окрім того, обидві сторони погодилися поновити політичні та безпекові перемовини 22 червня з метою досягнення всеосяжної угоди.

Що передувало?

  • 1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.
  • 30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".
  • Своєю чергою Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вилаяв Нетаньягу через удари по Лівану: "Через це всі ненавидять Ізраїль", - Axios

Автор: 

Ізраїль (1986) Ліван (139) США (26685)
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Топ коментарі
+3
Це ще "ХЗ" - хто кого "вздрючив"... Тепер справа з Ліваном - зможуть вони вивести підрозділи "Хезболли", з прикордоння з Ізраїлем? Не виведуть , і обстріли прикордоння Ізраїлю, продовжаться - і Ізраїль продовжить... В його позиції не міняється нічого - як протистояли євреї на півночі - так і продовжать протистоять...
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04.06.2026 07:53 Відповісти
+2
А ліван(Хезболла) і Ізраїль про це знають?
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04.06.2026 07:44 Відповісти
+1
Додік вздючив Бібі за вимогою Ірану та ***** і Бібі заради власной шкуринки здав інтерес Ізраілю як в Лівані та і конкретно у Бейруті..
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04.06.2026 07:43 Відповісти
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Додік вздючив Бібі за вимогою Ірану та ***** і Бібі заради власной шкуринки здав інтерес Ізраілю як в Лівані та і конкретно у Бейруті..
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04.06.2026 07:43 Відповісти
Це ще "ХЗ" - хто кого "вздрючив"... Тепер справа з Ліваном - зможуть вони вивести підрозділи "Хезболли", з прикордоння з Ізраїлем? Не виведуть , і обстріли прикордоння Ізраїлю, продовжаться - і Ізраїль продовжить... В його позиції не міняється нічого - як протистояли євреї на півночі - так і продовжать протистоять...
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04.06.2026 07:53 Відповісти
На рахунок то кого вздрючив

https://defence-line.info/?p=15650
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04.06.2026 08:01 Відповісти
І що? Слухать Трампа зараз - "все одно, що слухать вітер...". На Сході вислів є: "Собака гавкає - а караван іде...". Тут - та сама історія...
До речі - не "на рахунок", а "стосовно" ... "Говоримо українською...". Мене кацапня місцева, на форумі, фактично, змушувать почала, перейти на неї... "Налякали кота котлетою...". Хотіли принизить, а вийшло, що я став "ПОЗИТИВНИМ ПРИКЛАДОМ" її вживання...
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04.06.2026 08:18 Відповісти
Собака гавкнув і Бібі виконав.
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04.06.2026 08:27 Відповісти
"Твою дивізію!" Ти читаєш і сприймаєш лише те, що тобі "ХОЧЕТЬСЯ", чи те, що дійсно написане?

"У результаті перемовин, сприяння яким надавали США, Ізраїль та Ліван погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є повне припинення воєнних дій "Хезболлою" та виведення усіх членів "Хезболли" із сектору Південного Літані", - зазначається у документі

Ізраїль та Ліван погодилися "швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін". Джерело: https://censor.net/ua/n4006634
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04.06.2026 08:35 Відповісти
Не домислюй. І не претендуй на істіну в останній інстанції. Це тобі николи не було притаманно.
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04.06.2026 08:45 Відповісти
Не треба звинувачувать опонента в тому, що робиш сам...
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04.06.2026 08:46 Відповісти
Не смеші з ранку.
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04.06.2026 09:30 Відповісти
Та куди мені до тебе? "Не смеші", "з ранку"... Одна "кацапщина"... Правильно - "не сміши". А "з ранку", у даному контексті, пишеться разом - "зранку"...
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04.06.2026 10:10 Відповісти
А ліван(Хезболла) і Ізраїль про це знають?
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04.06.2026 07:44 Відповісти
Ліван на Хезболлу не впливає - це ні прощо
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04.06.2026 07:51 Відповісти
майже все.що заявляють США З ПРЕЗИДЕНТОМ "ТРАМПЛОМ",ЯК ПРАВИЛО ЛИЦЕМІРНА ТУФТА ,ЧИ ТО БРЕХНЯ....
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04.06.2026 08:04 Відповісти
Ізраїлю треба всерйоз зайнятися Сирією. Там перспективи значно кращі. Битися об іранську стіну верх тупості.
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04.06.2026 08:07 Відповісти
А де ж Трамп? - який вискакує як чорт з табакерки і хвалиться шо він зупинив цю війну
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04.06.2026 08:29 Відповісти
 
 