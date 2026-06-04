Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню, - заява Держдепартаменту США

Ізраїль та Ліван домовилися про негайне припинення бойових дій за посередництва США та планують продовжити переговори щодо всеосяжної мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Лівану, Ізраїлю та США, оприлюдненій Держдепартаментом США.

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"У результаті перемовин, сприяння яким надавали США, Ізраїль та Ліван погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є повне припинення воєнних дій "Хезболлою" та виведення усіх членів "Хезболли" із сектору Південного Літані", - зазначається у документі

Ізраїль та Ліван погодилися "швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін".

Окрім того, обидві сторони погодилися поновити політичні та безпекові перемовини 22 червня з метою досягнення всеосяжної угоди.

Що передувало?

1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.

30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".

Своєю чергою Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

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