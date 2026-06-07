Військові Ізраїлю повідомили про ракетну атаку з боку Ірану

Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.

Про це пише Associated Press, цитує Цензор.НЕТ.

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Загострення після удару по Бейруту

Ізраїльська сторона заявила про ракетну атаку з боку Ірану. Армія країни зафіксувала чотири ракети, після чого на півночі Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги.

За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

У Тегерані раніше попереджали про можливу відповідь на такі дії.

Інформації про постраждалих або руйнування станом на зараз немає.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "якби не він, Ізраїлю зараз би не існувало". Також за його словами, "США не потребують введення наземних сил до Ірану, оскільки значна частина іранських військових спроможностей була знищена внаслідок авіаударів".

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