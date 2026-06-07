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Військові Ізраїлю повідомили про ракетну атаку з боку Ірану
Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.
Про це пише Associated Press, цитує Цензор.НЕТ.
Загострення після удару по Бейруту
Ізраїльська сторона заявила про ракетну атаку з боку Ірану. Армія країни зафіксувала чотири ракети, після чого на півночі Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги.
За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.
У Тегерані раніше попереджали про можливу відповідь на такі дії.
Інформації про постраждалих або руйнування станом на зараз немає.
- Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "якби не він, Ізраїлю зараз би не існувало". Також за його словами, "США не потребують введення наземних сил до Ірану, оскільки значна частина іранських військових спроможностей була знищена внаслідок авіаударів".
Топ коментарі
+2 Сластьон Олександр #550250
показати весь коментар07.06.2026 22:58 Відповісти Посилання
+1 andriy niki1
показати весь коментар07.06.2026 22:55 Відповісти Посилання
+1 Victor Elkun #512325
показати весь коментар07.06.2026 23:00 Відповісти Посилання
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Починаймо її знову!
27 листопада 2024 року було укладено угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Хезболлою, згідно з якою терористи зобов'язалися відвести свої угруповання за річку Літані (чого вони не зробили). На початку березня цього року хезболоїди порушили угоду за наказом дегенеративного режиму аятол, і Ізраїль був змушений відповісти.
Хоча вже видно, що в тебе немає не тільки знань, а й совісті, судячи з твого тлумачення того, що відбувається. Після того, як виродки з Хамасу влаштували жахливу різанину 7 жовтня, ЦАХАЛ протягом двох років проводив військові операції з визволення заручників і ліквідації терористів. Причому ця війна не мала аналогів, оскільки практично повністю велася в умовах міської забудови. За даними ООН, у міських боях співвідношення жертв серед цивільних і бойовиків становить 1 до 9, тоді як ЦАХАЛ домігся безпрецедентно низького співвідношення, приблизно 1 до 1,5, завдяки комплексу вжитих спеціальних заходів.
Що стосується ордера, який видав цей пакистанський ґвалтівник Карім Хан, який зґвалтував одну співробітницю та домагався іншої, то цей покидьок керувався думкою, що якщо він подасть запит на ордер, то це допоможе йому уникнути покарання за свої злочини. Це допомогло йому лише частково, оскільки розслідування триває.
Але зараз я не збираюсь захищати інтереси держави, яка, маючи ядерну зброю, розпочинає, за підтримки США агресію проти Ірану під надуманим приводом.
В України є власні інтереси. І через той "блудняк" у Перській затоці ми сидимо без ракет для ППО, а москалі рахують долари, з продажу нафти за цінами вище 100 дол за барель.
Мені насрати, що буде з державою Ізраїль - мені важливо, що буде з моєю державою. Я не Трамп, щоб за рахунок інтересів власної держави лізти захищати Ізраїль.
КВІР заявив, якщо Ізраїль вдарить у відповідь або буде продовжувати удари по Лівані, Іран вдарить ще сильніше.
Ізраїльські джерела: немає шансів, що відповіді не буде. (с)