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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Військові Ізраїлю повідомили про ракетну атаку з боку Ірану

Іран запустив ракети по Ізраїлю

Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.

Про це пише Associated Press, цитує Цензор.НЕТ.

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Загострення після удару по Бейруту

Ізраїльська сторона заявила про ракетну атаку з боку Ірану. Армія країни зафіксувала чотири ракети, після чого на півночі Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги.

За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

У Тегерані раніше попереджали про можливу відповідь на такі дії.

Інформації про постраждалих або руйнування станом на зараз немає.

  • Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "якби не він, Ізраїлю зараз би не існувало". Також за його словами, "США не потребують введення наземних сил до Ірану, оскільки значна частина іранських військових спроможностей була знищена внаслідок авіаударів".

Також читайте: Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню, - заява Держдепартаменту США

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Ізраїль (1988) Іран (3472) обстріл (34383)
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Топ коментарі
+2
Бібі, шлємазл їбаний, тобі закон не писаний??? Не лізь у Ліван, поц галімий! Всі домовленності руйнуєш.
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07.06.2026 22:58 Відповісти
+1
Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!
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07.06.2026 22:55 Відповісти
+1
Які нахрен "військові" -- це вже знають усі жителі півночі Ізраїлю (по яких й стріляли - бо іран ніколи не стреляв по "військовим" об"єктам , а виключно по цивільним) . Завтра відміненні занняття у школах й частково в універах ...
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07.06.2026 23:00 Відповісти
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Хто би сумнівався.
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07.06.2026 22:48 Відповісти
Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!
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07.06.2026 22:55 Відповісти
Бібі, шлємазл їбаний, тобі закон не писаний??? Не лізь у Ліван, поц галімий! Всі домовленності руйнуєш.
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07.06.2026 22:58 Відповісти
Шлемазл і поц, - це той, хто бреше і перевертає все з ніг на голову, тож у цьому випадку це ти. Ізраїль змушений відповідати на атаки з боку терористичної швали Хезболли, яка є маріонеткою дегенеративного режиму аятол. І якщо хтось і порушує домовленості, то це саме терористи-нелюди з Хезболли, які ігнорують домовленості, укладені урядом Лівану.
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07.06.2026 23:17 Відповісти
Порушив перемир'я Ізраїль. А після проведення операції проти Палестини - велике питання хто терорист, а хто ні. За що виданий ордер на арешт Нетаньяху в Європі, як воєнного злочинця?
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07.06.2026 23:25 Відповісти
Ти знову брешеш і перевертаєш усе з ніг на голову.
27 листопада 2024 року було укладено угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Хезболлою, згідно з якою терористи зобов'язалися відвести свої угруповання за річку Літані (чого вони не зробили). На початку березня цього року хезболоїди порушили угоду за наказом дегенеративного режиму аятол, і Ізраїль був змушений відповісти.
Хоча вже видно, що в тебе немає не тільки знань, а й совісті, судячи з твого тлумачення того, що відбувається. Після того, як виродки з Хамасу влаштували жахливу різанину 7 жовтня, ЦАХАЛ протягом двох років проводив військові операції з визволення заручників і ліквідації терористів. Причому ця війна не мала аналогів, оскільки практично повністю велася в умовах міської забудови. За даними ООН, у міських боях співвідношення жертв серед цивільних і бойовиків становить 1 до 9, тоді як ЦАХАЛ домігся безпрецедентно низького співвідношення, приблизно 1 до 1,5, завдяки комплексу вжитих спеціальних заходів.
Що стосується ордера, який видав цей пакистанський ґвалтівник Карім Хан, який зґвалтував одну співробітницю та домагався іншої, то цей покидьок керувався думкою, що якщо він подасть запит на ордер, то це допоможе йому уникнути покарання за свої злочини. Це допомогло йому лише частково, оскільки розслідування триває.
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07.06.2026 23:42 Відповісти
Після 7 жовтня 2023-го року я був на боці Ізраїлю і розумів, що треба покарати босоту. Але операція перетворилась на гуманітарну катастрофу для палестинців. Коли Ізраїль підривав пейждери лідерам Хезболли - я теж виправдовував для себе цей крок, адже з терористичною організацією доводиться боротись іноді її методами.
Але зараз я не збираюсь захищати інтереси держави, яка, маючи ядерну зброю, розпочинає, за підтримки США агресію проти Ірану під надуманим приводом.
В України є власні інтереси. І через той "блудняк" у Перській затоці ми сидимо без ракет для ППО, а москалі рахують долари, з продажу нафти за цінами вище 100 дол за барель.
Мені насрати, що буде з державою Ізраїль - мені важливо, що буде з моєю державою. Я не Трамп, щоб за рахунок інтересів власної держави лізти захищати Ізраїль.
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07.06.2026 23:53 Відповісти
По-перше, це була справжня війна, оскільки Хамас мав 40-тисячну терористичну армію, і кожна війна має свою ціну, наприклад, якби американці й англійці думали про те, як уникнути "гуманітарної катастрофи" у нацистському Рейху, то просто не змогли б виграти війну. Німецькі міста бомбили так, що за один наліт на Ессен, наприклад, скинули еквівалент двох Хіросім. Якби в той час був інтернет і "правозахисники", і ліво-глобалістська повістка, то Америка просто не змогла б виграти війну.
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08.06.2026 00:11 Відповісти
По-друге, якщо є бажання розібратися в тому, що насправді відбувається, потрібно вміти шукати інформацію, яка відображає реальний стан речей. Простий приклад: нещодавно відомий американський лівий і протерористичний блогер Мехді Хасан брав інтерв'ю у того самого прокурора Каріма Хана. І цей Мехді заявляє: "Зараз у Газі відбувається геноцид, Ви згодні?" Прокурор відповідає, що він не може цього стверджувати. І це не дивно, оскільки при потребі у 250 вантажівок на день до Гази щодня заїжджає 650 вантажівок. Але цей Мехді Хасан все одно бреше про "геноцид". а у нього кілька мільйонів підписників. І таких негідників повно, вони навмисно формують спотворений інформаційний простір, і в результаті якась частина людей вірить цим брехунам і маніпуляторам.
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08.06.2026 00:13 Відповісти
Які нахрен "військові" -- це вже знають усі жителі півночі Ізраїлю (по яких й стріляли - бо іран ніколи не стреляв по "військовим" об"єктам , а виключно по цивільним) . Завтра відміненні занняття у школах й частково в універах ...
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07.06.2026 23:00 Відповісти
віримо вам з усієї сили. ніколи такого не було, щоб ви не обманювали, і точно це не ви самі себе обстріляли, щоб трамп з іранцями мирний договір не підписав. ви за мир, інфа 100%
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07.06.2026 23:07 Відповісти
ти що, наркоман? я повністю підтримую ізраіль і все що вони роблять.
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07.06.2026 23:26 Відповісти
Брехняяя. Тромб сказав що перемиріє не порушено. Тромб же ж не буде брехати. Хтось ще хоче щоб Тромб і для України таке перемир'я організував?
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07.06.2026 23:03 Відповісти
І це замітьте притому що Іран не має границі з Ізраїлем. А про яке замороження конфлікту з рашистами пропонує Зелупа, якщо рашисти мають з Україною тисячі кілометрів спільного кордону да ще й вже рашисти сидять в самій Україні. Це потрібно бути дебілом або зрадником щоб думати що рашисти залишать в спокої те що залишилось від України і більше не полізуть.
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07.06.2026 23:18 Відповісти
Выражаю озабоченность.
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07.06.2026 23:07 Відповісти
Що я хотів би запропонувати Ірану: ви запустили свої ракети, цього достатньо. Поверніться за стіл переговорів і укладіть угоду, - Трамп

КВІР заявив, якщо Ізраїль вдарить у відповідь або буде продовжувати удари по Лівані, Іран вдарить ще сильніше.

Ізраїльські джерела: немає шансів, що відповіді не буде. (с)
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07.06.2026 23:11 Відповісти
 
 