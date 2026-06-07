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Новини Байден про Трампа
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Байден уперше за довгий час виступив на публіці і розкритикував Трампа, - ЗМІ

байден накричав на Трампа

46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу 5 червня різко розкритикував главу Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомило видання The New York Times, цитує Цензор.НЕТ.

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Різка критика на вечері демократів

Байден уперше за тривалий час з’явився на публіці в місті Су-Фолс на вечері, яку організувала Демократична партія в банкетній залі готелю Best Western.

Під час виступу він заявив, що Дональд Трамп є найкорумпованішим президентом в історії США. Сотні присутніх демократів аплодували після цих слів.

За даними ЗМІ, ця промова стала найбільш політичною серед усіх виступів Байдена після завершення його президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп

Заяви про Трампа та реакція аудиторії

Байден також  назвав "обурливими проєктами, продиктованими марнославством" плани щодо змін у Білому домі та Кеннеді-центрі.

У виданні зазначили, що колишній президент інколи говорив невиразно, а подекуди навіть переходив на крик.

Також читайте: Україна може стати ключовою перемогою для Трампа у політиці, - WP

Автор: 

Байден Джо (2832) Трамп Дональд (8912)
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Якщо Демократична партія організувала свій збір в банкетній залі готелю Best Western, то в неї погані справи зі спонсорами.
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08.06.2026 00:01 Відповісти
У виданні зазначили, що колишній президент інколи говорив невиразно, а подекуди навіть переходив на крик. Джерело: https://censor.net/ua/n4007173

Ми в совку, пам'ятаю, соромилися нашої системи престарілих лідерів і "гонок на лафетах". Тепер по цій стежці пішли "розвинені демократії".
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08.06.2026 00:03 Відповісти
За офіційними медичними звітами Білого дому, оприлюдненими наприкінці травня 2026 року, Трамп перебуває у відмінному фізичному та когнітивному стані. Хоча сам Трамп, якому за тиждень виповнюється 80 років, називає результати свого здоров'я «ідеальними», незалежні експерти та детальні дані медичного огляду демонструють більш реалістичну картину зі своїми нюансами.
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08.06.2026 00:10 Відповісти
Трамп самостійно наносить свій фірмовий макіяж. Він традиційно віддає перевагу щільним тональним кремам та бронзерам з помаранчевим відтінком.
Трамп ретельно маскує вікові дефекти шкіри за допомогою щільного гриму, проте його високий рівень енергії у солідному віці підтверджується не лише косметикою, а й загальним стабільним станом здоров'я.
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08.06.2026 00:14 Відповісти
Ну, Джо, чекай тепер ответку від донна... Те, що вона буде наскрізь брехливою - тебе, сподіваюсь, не здивує...
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08.06.2026 00:06 Відповісти
Все правильно сказав - Демократи дістали Джокера з-під рукава до виборів у Конгрес.
У Доні немає такого Джокера - а значить в карт... Він програє!
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08.06.2026 00:12 Відповісти
 
 