Байден уперше за довгий час виступив на публіці і розкритикував Трампа, - ЗМІ

46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу 5 червня різко розкритикував главу Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомило видання The New York Times, цитує Цензор.НЕТ.

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Різка критика на вечері демократів

Байден уперше за тривалий час з’явився на публіці в місті Су-Фолс на вечері, яку організувала Демократична партія в банкетній залі готелю Best Western.

Під час виступу він заявив, що Дональд Трамп є найкорумпованішим президентом в історії США. Сотні присутніх демократів аплодували після цих слів.

За даними ЗМІ, ця промова стала найбільш політичною серед усіх виступів Байдена після завершення його президентства.

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Заяви про Трампа та реакція аудиторії

Байден також назвав "обурливими проєктами, продиктованими марнославством" плани щодо змін у Білому домі та Кеннеді-центрі.

У виданні зазначили, що колишній президент інколи говорив невиразно, а подекуди навіть переходив на крик.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона безплатно передала Україні зброю "на $350 млрд".

Також Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.

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