Байден уперше за довгий час виступив на публіці і розкритикував Трампа, - ЗМІ
46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу 5 червня різко розкритикував главу Білого дому Дональда Трампа.
Про це повідомило видання The New York Times, цитує Цензор.НЕТ.
Різка критика на вечері демократів
Байден уперше за тривалий час з’явився на публіці в місті Су-Фолс на вечері, яку організувала Демократична партія в банкетній залі готелю Best Western.
Під час виступу він заявив, що Дональд Трамп є найкорумпованішим президентом в історії США. Сотні присутніх демократів аплодували після цих слів.
За даними ЗМІ, ця промова стала найбільш політичною серед усіх виступів Байдена після завершення його президентства.
Заяви про Трампа та реакція аудиторії
Байден також назвав "обурливими проєктами, продиктованими марнославством" плани щодо змін у Білому домі та Кеннеді-центрі.
У виданні зазначили, що колишній президент інколи говорив невиразно, а подекуди навіть переходив на крик.
- Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона безплатно передала Україні зброю "на $350 млрд".
- Також Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.
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