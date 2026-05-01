УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7627 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США Заяви Трампа
5 396 83

Байден як "повний дурень" віддав безплатно Україні значну частину запасів США на $350 млрд, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив попередню адміністрацію Білого дому в тому, що вона безплатно передала Україні зброю "на $350 млрд".

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами 1 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Критика Байдена

Трампа запитали, чи не виснажуються американські запаси бомб і ракет через війни на Близькому Сході. На це він відповів, що не переймається через це, оскільки "їх більше, ніж будь-коли".

Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена за допомогу Україні:

"Байден прийшов як дурень і віддав Україні багато з того, що ми мали. $350 млрд вони витратили, ми цього не робимо. Усі повинні платити. ЄС платить нам, але Байден не отримав грошей. Але він віддав багато запасів. Зараз, відносно кажучи, це не так вже й погано, але це було багато запасів. Він віддав їх Україні", - стверджує політик.

Що передувало?

  • 30 квітня Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
  • Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Нагадаємо, з 2022 року США витратили загалом $187 млрд на військову, економічну та гуманітарну підтримку України, поповнення власних запасів зброю, розвідувальну діяльність та допомогу союзникам у Європі.

Зброя Україні від США за Байдена

  • Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.
  • Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

Автор: 

Байден Джо (2832) допомога (9110) США (26427) Трамп Дональд (8783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
01.05.2026 20:37 Відповісти
+26
Поганому танцору завжди Байдени мішають.
показати весь коментар
01.05.2026 20:38 Відповісти
+19
Продовжуй, Трамп дасть тобі відзнаку. Пісюна в сраку.
показати весь коментар
01.05.2026 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.05.2026 20:37 Відповісти
в Києві будуть:

проспект Байдена та
тупик трумпа

.
показати весь коментар
01.05.2026 20:53 Відповісти
сортир трумпа
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
Вигрібна яма...
показати весь коментар
01.05.2026 21:22 Відповісти
Нужник імені Трампа в психічному відділенні центральної лікарні Нуука в Гренландії
показати весь коментар
01.05.2026 21:35 Відповісти
Поганому танцору завжди Байдени мішають.
показати весь коментар
01.05.2026 20:38 Відповісти
Куртка замшева... три куртки. (С)
показати весь коментар
01.05.2026 20:40 Відповісти
вірно. а зелена пліснява вкрала мільярди доларів, замість виготовлення зброї на власних заводах, а дурачок Байден давав гроші і зброю зеленій плісняві, а вони крали і крадуть як в останній раз, вже чотрири роки.
показати весь коментар
01.05.2026 20:40 Відповісти
Продовжуй, Трамп дасть тобі відзнаку. Пісюна в сраку.
показати весь коментар
01.05.2026 20:43 Відповісти
ти обісранець, куди лізеш? ти свої розрахунки виклав вже?
показати весь коментар
01.05.2026 20:45 Відповісти
Немає сенсу щось доказувати людині без клямки в голові.
показати весь коментар
01.05.2026 20:57 Відповісти
ти вже прочитав про розпил на крові?

і що ти хотів доказувати? що зелена пліснява не ворує?
показати весь коментар
01.05.2026 20:59 Відповісти
Ворує. Але наразі мова абсолютно не про це.
показати весь коментар
01.05.2026 21:06 Відповісти
як тобі не доходить, що тобі не дають грошей тому що американці провели аудит і ****** від такого рівня корупції. не будуть тобі ворюзі виділяти гроші, ні трамп, ні конгрес, ні демократи.
показати весь коментар
01.05.2026 21:07 Відповісти
****** як троцький. Ніякого аудиту не було, тим більше що давали в основному зброєю. А європейці давали раніше і дають зараз.
показати весь коментар
01.05.2026 21:43 Відповісти
та ти шо? а офіційні джерела кажуть що аудити проводяться регулярно.
показати весь коментар
01.05.2026 21:46 Відповісти
воно "працюе"!
показати весь коментар
01.05.2026 21:23 Відповісти
Загальний обсяг допомоги Україні від США з моменту повномасштабного вторгення Росії в Україну становить близько 183 мільярдів доларів.

В Пентагоні підтвердили, що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів. Ще 3,9 мільярда доларів, схвалені Конгресом, залишаються невитраченими.

Дослівно: "Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.
показати весь коментар
01.05.2026 21:50 Відповісти
добре. тоді незалежний аудит легко це доведе. як думаєш, зелена пліснява допустить незалежний аудит перевірити скільки грошей сюди зайшло?
показати весь коментар
01.05.2026 21:52 Відповісти
куда оно нах денется.
показати весь коментар
01.05.2026 22:10 Відповісти
тобі вже Ткач зачитав в ютюбі плівки міндіча вголос, бо ти не дуже грамотне.

і все одно тобі вистачає тупості стверджувати що зелена пліснява не розікрала мільярди доларів виділені на оборонку.
показати весь коментар
01.05.2026 20:47 Відповісти
https://censor.net/ua/videonews/4001080/scho-pryhovuyut-novi-plivky-mindicha-analiz-maryny-danylyuk-yarmolayevoyi на, читай і дивись, про розпил на крові.
показати весь коментар
01.05.2026 20:49 Відповісти
доклад від таваріша майора закінчив ?

.
показати весь коментар
01.05.2026 20:55 Відповісти
товариш майор на цензорі новину запостив? я вірно тебе зрозумів?
показати весь коментар
01.05.2026 20:55 Відповісти
Про міфічні 350 лярдів Україні вже давно все обговорено і забуто всіма окрім дурнуватого Трампа.
показати весь коментар
01.05.2026 20:55 Відповісти
зелена пліснява може провести незалежний аудит, і довести що не було ніяких 350 млрд баксів, незалежні компанії з Європи порахують, скільки грошей зайшло, і скільки було вкрадено. чекаю з нетерпінням.
показати весь коментар
01.05.2026 20:57 Відповісти
Не вгадав - он іще придурок максік в одну дудку з рудим пердуном дудить ((
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
ти за трампа голосувало, згинь звідси й не відсвічуй
показати весь коментар
01.05.2026 21:00 Відповісти
Сморчок , я голосував за Порошенка , а прийде час виборів - знову проголосую . Це ти , гнидюк , лідора обирав, а тепер верещиш як свиня недорізана .
показати весь коментар
01.05.2026 21:10 Відповісти
Тобі , ідіоте, Байден у рота насрав , чи кацапи у мізки ?
показати весь коментар
01.05.2026 20:56 Відповісти
ти зелю, міндіча, чернишова, єрмака і інших ворюг кацапами назвав? вірно?
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
То ти таки підтверджуєш що тобі кацапи мізки засрали , просто конкретні прізвища вказуєш ?
показати весь коментар
01.05.2026 21:11 Відповісти
тобто ти підтверджуєш що зеля, міндіч, чернишова єрмак і інші наші топ чиновники - це кацапи?
показати весь коментар
01.05.2026 21:12 Відповісти
Ти навчився як кацап запитанням відповідати на запитання . Висновок - ти кацап , або кацапи тобі у голову насрали . Сам обери що більше підходить !
показати весь коментар
01.05.2026 21:15 Відповісти
ти за трампа голосував, ти і є кацап.
показати весь коментар
01.05.2026 21:17 Відповісти
Дурню ,я через старлінк зв'язуюся , тому прапорець американський . А твої кацапами засрані мізки тебе з нутром здають .
показати весь коментар
01.05.2026 21:22 Відповісти
точно, з окопа пишеш через сралінк маска, який трампа і привів, а не з-під впн, тому що твоїм кацапським кураторам ти тільки через впн докладувати можеш.
показати весь коментар
01.05.2026 21:25 Відповісти
Що ти ідіот , я вже зрозумів . А от до чого окоп , дурнику, ніяк зрозуміти не можу . Для тебе , барана , персонально - не повсюди в Україні виходить користуватися оптичним інтернетом , а мобільний нині - лайно повне . Якщо тебе щось не влаштовує - заздри мовчки , злидню .
показати весь коментар
01.05.2026 21:34 Відповісти
тобто для тебе норм використовувати сралінк Маска, який трампа посадив в кресло президента сша. а я ідот? ну може й так.
показати весь коментар
01.05.2026 21:35 Відповісти
Для мене нормально користуватися технікою, що забезпечує якісний зв'язок . А ти таки ідіот , бо так незабаром почнеш верещати, що ЗСУ потрібно відмовлятися від старлінків
показати весь коментар
01.05.2026 21:40 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 21:43 Відповісти
Ну є гарні варіанти вирішення проблеми, ну є !
показати весь коментар
01.05.2026 20:40 Відповісти
Щоб ти вдавився руде падло.
показати весь коментар
01.05.2026 20:41 Відповісти
Трамп не тільки маразматик,шизофренік і посібник путіна,а іще і велике хамло Це приниження ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ,на яку рівнялись всі демократії світу. Він порушник світового демократичного світу і стоїть в одному ряду---гітлер,сталін,путін. бо веде заарбницькі війни,замість захисту слабіших
показати весь коментар
01.05.2026 20:43 Відповісти
Маразматик як повний дурень сидить зараз в Окрузі, не знає як розгрібати в Ірані , але Байдена буде згадувати до останнього свого подиху. Ну і клоун
показати весь коментар
01.05.2026 20:44 Відповісти
В Ормузі***
показати весь коментар
01.05.2026 20:45 Відповісти
Байден це Брежнєв в кінці життя. Трамп - Хрущов перед поваленням. Мені цікаво тільки хто і для чого їх поставив президентами. У випадковості і "так вирішив народ США" я не вірю. Дізнаються наші онуки років через 50. Якщо Земля ще буде населена.
показати весь коментар
01.05.2026 20:44 Відповісти
Знайшов з ким рівняти - Хрущов коли знімали у розквіті сил був , а цей ідіот - у маразмі . Ну і президент серед згаданих тобою лише один - трумп дурнуватий , а решта- генсєки . Брєжнєва іще головою верховного совєта обирали, бо у світі з генсєками не сильно церемонилися , для цивілізованого світу компартійна посада не зовсім ув'язувалася з очільником держави.
показати весь коментар
01.05.2026 21:04 Відповісти
Та вбийте цю потвору вже хто-небудь, щоб воно замовкло назавжди
показати весь коментар
01.05.2026 20:46 Відповісти
Невиліковно-хвору тварину зараз «присипають», через гуманізм.
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
"...альо, міліція ? у мєня пропало трі портсігара позолочених, три відеомагнітофона отєчєствєних" ( з к/ф "іван васільєвіч мєняєт профєсію")
показати весь коментар
01.05.2026 20:46 Відповісти
Земля населеною буде. Але ким?
показати весь коментар
01.05.2026 20:46 Відповісти
Дякуємо!(Як і предрікалося...) Гарному та доброму. дідусеві Байдену!!!
показати весь коментар
01.05.2026 20:48 Відповісти
Повністю підтримую. На фоні цього додіка Байден кращий друг України!
показати весь коментар
01.05.2026 21:00 Відповісти
,..І Гетьману Порошенко!!!
показати весь коментар
01.05.2026 21:00 Відповісти
Пітух крашений не має нічого, чим можна похвалитися, залишається тільки плюватися гівном на Байдена. Точно, як у нас зечмо на Порошенка. Вони як брати-близнюки.
показати весь коментар
01.05.2026 20:50 Відповісти
Щоб зрозуміти що робить "лишня хромосома" з людиною треба послухати Трампа.
показати весь коментар
01.05.2026 20:50 Відповісти
хтось вийме, нарешті, цю зажовану магнітофонну плівку з дурної башки трумпа ?

.
показати весь коментар
01.05.2026 20:51 Відповісти
Органчик))))
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
О, сьогодні непарне число. Сьогодні час віджигати про БайдЄна та 350 лярдів Бо вчора то було оШибоШно...
показати весь коментар
01.05.2026 20:55 Відповісти
Нагадує байку про Три конверта з підказками, що робити коли важко керувати...
1 Конверт - у всьому звинувачуй попередника...
2 Конверт - обіцай...
3 Конверт - готуй три конверта
Руде лайно, мало того що переплутало конверти, так ще і примудрилося за ОДИН рік свого керування використати два
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
Байден вже забув...
показати весь коментар
01.05.2026 20:58 Відповісти
Байден- трампівський Порошенко.
показати весь коментар
01.05.2026 21:01 Відповісти
Чи є в світі лідер,не кажучи за адміністрацію рижого,щоб відверто спросив у Трампа:"Дядя ти дурак,чи можливо дебіл?"Того Байдена вже скільки "охрестив" що на той світ залишиться.Надумані 350 млрд.постійно придумує,а сам підігрує Ху...Лу.
показати весь коментар
01.05.2026 21:03 Відповісти
Чого його ніхто з журналістів не заткне, що було передано лише ДО 100 млрд. (і це разом з грошима), а 350 ніколи не було ? Звідки він цією цифрою махає ? Ну ок, він балабол і маразматик. Але чому це питання не зададуть Венсу чи сенаторам-республіканцям ?
показати весь коментар
01.05.2026 21:03 Відповісти
Ти ніколи не слухав як республіканці та помічники трумпа відповідають на запитання ? (( Як би те питання не було сформульовано - відповідь буде про досягнення обісраного донні . Тому і не запитують.
показати весь коментар
01.05.2026 21:08 Відповісти
Так треба питати день-у-день, поки блювати вже всі не будуть тією цифрою про 350 млрд.

Щодня "Чому Президент Трамп бреше про 350 млрд., яких ніколи не було ?"
показати весь коментар
01.05.2026 21:09 Відповісти
Тих що постійно таке запитують до мікрофона не допускають - "американська демократія" ((
показати весь коментар
01.05.2026 21:13 Відповісти
Електричний стілець, плаче. Марозматік!
показати весь коментар
01.05.2026 21:04 Відповісти
Последнее время в новостях про тампакса читаю только заголовок и комментарии. Саму новость даже читать как-то неприятно.
показати весь коментар
01.05.2026 21:06 Відповісти
Имидж или безумие.

Больше половины американцев уверены, что психическое состояние Трампа ухудшается. Эта тема теперь в центре предвыборной борьбы демократов и республиканцев

Николай Першин

Корреспондент, международные отношения и внешняя политика

Дональд Трамп ведет себя как «неуравновешенный безумец» - под этими словами Чака Шумера, лидера демократов в Сенате, могли бы подписаться едва ли не все его однопартийцы. На фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс демократы всё активнее поднимают тему о якобы имеющихся у 79-летнего президента-республиканца ментальных проблемах. В центре дискуссий - возможности задействования 25-й поправки к Конституции США, где прописаны действия на случай недееспособности главы государства. Такая риторика звучала из уст демократов и ранее, но теперь сомнения в адекватности президента также стали высказывать и некоторые сторонники Республиканской партии.

В Белом доме тем временем говорят об «остроте ума и непревзойденной энергичности» президента. При этом из ряда заявлений Трампа можно сделать вывод, что он много лет, вслед за своим политическим кумиром - 37-м президентом Ричардом Никсоном, активно использовал «теорию безумца», намеренно создавая имидж крайне непредсказуемого человека.

О развернувшихся в США дискуссиях насчет того, где проходит граница между политическим стилем «безумца» и реальными медицинскими проблемами, - в материале «Новой газеты Европа».

Ниже заголовки разделов публикации.

С корабля в Конгресс.

Комиссия для Трампа.

Демократы и немного республиканцев.

Умен и энергичен.

Диагноз на расстоянии.

Диагноз на расстоянии

Диагноз на расстоянии.

Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/01/imidzh-ili-bezumie
показати весь коментар
01.05.2026 21:07 Відповісти
Як вже набридла ця брехня цього долбня ,США при Байдені надали Україні допомогу на 98 мільярдів доларів ,з яких 67 мільярдів пішло на закупівлю американської зброї і 31 мільярд пішли на збалансування бюжету України ,яких 350 мільярди ? цьому чорту може хтось пояснити скільки було надано ,це стосуєтся наших баранів при владі ,так і американських демократів які ніяк не оберуть достойного лідера.
показати весь коментар
01.05.2026 21:08 Відповісти
ну, якщо тидієш в інтересах росії, тоді, звичайно- байден -дурень,або, навіть, ворог,це зрозуміло
показати весь коментар
01.05.2026 21:09 Відповісти
СУКИ!!!!! Верніть нам ядерку!!!! І на х.. ви нам не потрібні!!! Може хоч хто дасть цьому ушльопку прочитати Буд.меморандум!!!
показати весь коментар
01.05.2026 21:14 Відповісти
В них нема ніякої ядерки. Вона в кацапів.
показати весь коментар
01.05.2026 22:49 Відповісти
Якщо б Байден дійсно передав Україні озброєнь на 350 млрд. доларів, то Трампу б зараз не було б кому дзвонити в Москву (бо і самої Москви напевно вже не було б). Ось зараз у Трампа стверджують, що витратили на Іран лише 25 млрд., в від нього мало що залишилося.
показати весь коментар
01.05.2026 21:16 Відповісти
Лузери завжди шукають причини своїх невдач в інших. Невдаха руда
показати весь коментар
01.05.2026 21:23 Відповісти
А чого не на Трильйон?
Ну якщо пи*діти - то вже пи*здіти...
показати весь коментар
01.05.2026 21:24 Відповісти
350 млрд долярів - звідки така сума? Хто її обрахував? І вже як кого і обзивати дурнем, і так часто, хто ж тоді той, хто обзивається? Невже такий розумний?
показати весь коментар
01.05.2026 21:44 Відповісти
****... я не можу вже новини про того ублюдка читати. Такої ******** на всю голову, безпринципної, жалюгідної людини ще треба пошукати.
показати весь коментар
01.05.2026 22:59 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету:
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
показати весь коментар
01.05.2026 23:54 Відповісти
Шо тот по капле давал потому что сцались эскалации, шо этот барыга друг друга стоят
показати весь коментар
02.05.2026 00:17 Відповісти
 
 