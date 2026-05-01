Байден як "повний дурень" віддав безплатно Україні значну частину запасів США на $350 млрд, - Трамп

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив попередню адміністрацію Білого дому в тому, що вона безплатно передала Україні зброю "на $350 млрд".

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами 1 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Критика Байдена

Трампа запитали, чи не виснажуються американські запаси бомб і ракет через війни на Близькому Сході. На це він відповів, що не переймається через це, оскільки "їх більше, ніж будь-коли".

Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена за допомогу Україні:

"Байден прийшов як дурень і віддав Україні багато з того, що ми мали. $350 млрд вони витратили, ми цього не робимо. Усі повинні платити. ЄС платить нам, але Байден не отримав грошей. Але він віддав багато запасів. Зараз, відносно кажучи, це не так вже й погано, але це було багато запасів. Він віддав їх Україні", - стверджує політик.

Що передувало?

30 квітня Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Нагадаємо, з 2022 року США витратили загалом $187 млрд на військову, економічну та гуманітарну підтримку України, поповнення власних запасів зброю, розвідувальну діяльність та допомогу союзникам у Європі.

Зброя Україні від США за Байдена

Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.

Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

