Байден як "повний дурень" віддав безплатно Україні значну частину запасів США на $350 млрд, - Трамп
Президент США Дональд Трамп знову звинуватив попередню адміністрацію Білого дому в тому, що вона безплатно передала Україні зброю "на $350 млрд".
Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами 1 травня, інформує Цензор.НЕТ.
Критика Байдена
Трампа запитали, чи не виснажуються американські запаси бомб і ракет через війни на Близькому Сході. На це він відповів, що не переймається через це, оскільки "їх більше, ніж будь-коли".
Водночас він розкритикував свого попередника Джо Байдена за допомогу Україні:
"Байден прийшов як дурень і віддав Україні багато з того, що ми мали. $350 млрд вони витратили, ми цього не робимо. Усі повинні платити. ЄС платить нам, але Байден не отримав грошей. Але він віддав багато запасів. Зараз, відносно кажучи, це не так вже й погано, але це було багато запасів. Він віддав їх Україні", - стверджує політик.
Що передувало?
- 30 квітня Трамп стверджував, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
- Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.
Нагадаємо, з 2022 року США витратили загалом $187 млрд на військову, економічну та гуманітарну підтримку України, поповнення власних запасів зброю, розвідувальну діяльність та допомогу союзникам у Європі.
Зброя Україні від США за Байдена
- Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.
- Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.
В Пентагоні підтвердили, що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів. Ще 3,9 мільярда доларів, схвалені Конгресом, залишаються невитраченими.
Дослівно: "Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.
Щодня "Чому Президент Трамп бреше про 350 млрд., яких ніколи не було ?"
Больше половины американцев уверены, что психическое состояние Трампа ухудшается. Эта тема теперь в центре предвыборной борьбы демократов и республиканцев
Николай Першин
Корреспондент, международные отношения и внешняя политика
Дональд Трамп ведет себя как «неуравновешенный безумец» - под этими словами Чака Шумера, лидера демократов в Сенате, могли бы подписаться едва ли не все его однопартийцы. На фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс демократы всё активнее поднимают тему о якобы имеющихся у 79-летнего президента-республиканца ментальных проблемах. В центре дискуссий - возможности задействования 25-й поправки к Конституции США, где прописаны действия на случай недееспособности главы государства. Такая риторика звучала из уст демократов и ранее, но теперь сомнения в адекватности президента также стали высказывать и некоторые сторонники Республиканской партии.
В Белом доме тем временем говорят об «остроте ума и непревзойденной энергичности» президента. При этом из ряда заявлений Трампа можно сделать вывод, что он много лет, вслед за своим политическим кумиром - 37-м президентом Ричардом Никсоном, активно использовал «теорию безумца», намеренно создавая имидж крайне непредсказуемого человека.
О развернувшихся в США дискуссиях насчет того, где проходит граница между политическим стилем «безумца» и реальными медицинскими проблемами, - в материале «Новой газеты Европа».
Диагноз на расстоянии
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.