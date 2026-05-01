Байден как "полный дурак" отдал бесплатно Украине значительную часть запасов США на $350 млрд, — Трамп
Президент США Дональд Трамп вновь обвинил предыдущую администрацию Белого дома в том, что она бесплатно передала Украине оружие "на 350 млрд долларов".
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами 1 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
Критика Байдена
Трампа спросили, не истощаются ли американские запасы бомб и ракет из-за войн на Ближнем Востоке. На это он ответил, что не беспокоится об этом, поскольку "их больше, чем когда-либо".
В то же время он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за помощь Украине:
"Байден пришел как дурак и отдал Украине многое из того, что у нас было. 350 млрд долларов они потратили, мы этого не делаем. Все должны платить. ЕС платит нам, но Байден не получил денег. Но он отдал много запасов. Сейчас, относительно говоря, это не так уж и плохо, но это было много запасов. Он отдал их Украине", — утверждает политик.
Что предшествовало?
- 30 апреля Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.
- Вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
- Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.
Напомним, с 2022 года США потратили в общей сложности $187 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, пополнение собственных запасов оружия, разведывательную деятельность и помощь союзникам в Европе.
Оружие Украине от США при Байдене
- Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.
- После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки существующего оружия для Украины.
проспект Байдена та
тупик трумпа
.
і що ти хотів доказувати? що зелена пліснява не ворує?
В Пентагоні підтвердили, що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів. Ще 3,9 мільярда доларів, схвалені Конгресом, залишаються невитраченими.
Дослівно: "Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.
і все одно тобі вистачає тупості стверджувати що зелена пліснява не розікрала мільярди доларів виділені на оборонку.
.
.
Щодня "Чому Президент Трамп бреше про 350 млрд., яких ніколи не було ?"
Больше половины американцев уверены, что психическое состояние Трампа ухудшается.
Николай Першин
Корреспондент, международные отношения и внешняя политика
Дональд Трамп ведет себя как «неуравновешенный безумец» - под этими словами Чака Шумера, лидера демократов в Сенате, могли бы подписаться едва ли не все его однопартийцы. На фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс демократы всё активнее поднимают тему о якобы имеющихся у 79-летнего президента-республиканца ментальных проблемах. В центре дискуссий - возможности задействования 25-й поправки к Конституции США, где прописаны действия на случай недееспособности главы государства. Такая риторика звучала из уст демократов и ранее, но теперь сомнения в адекватности президента также стали высказывать и некоторые сторонники Республиканской партии.
В Белом доме тем временем говорят об «остроте ума и непревзойденной энергичности» президента. При этом из ряда заявлений Трампа можно сделать вывод, что он много лет, вслед за своим политическим кумиром - 37-м президентом Ричардом Никсоном, активно использовал «теорию безумца», намеренно создавая имидж крайне непредсказуемого человека.
О развернувшихся в США дискуссиях насчет того, где проходит граница между политическим стилем «безумца» и реальными медицинскими проблемами, - в материале «Новой газеты Европа».
Ниже заголовки разделов публикации.
С корабля в Конгресс.
Комиссия для Трампа.
Демократы и немного республиканцев.
Умен и энергичен.
Диагноз на расстоянии.
Диагноз на расстоянии
Диагноз на расстоянии.
Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/01/imidzh-ili-bezumie
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.