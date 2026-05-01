Байден как "полный дурак" отдал бесплатно Украине значительную часть запасов США на $350 млрд, — Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил предыдущую администрацию Белого дома в том, что она бесплатно передала Украине оружие "на 350 млрд долларов".

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами 1 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Критика Байдена

Трампа спросили, не истощаются ли американские запасы бомб и ракет из-за войн на Ближнем Востоке. На это он ответил, что не беспокоится об этом, поскольку "их больше, чем когда-либо".

В то же время он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за помощь Украине:

"Байден пришел как дурак и отдал Украине многое из того, что у нас было. 350 млрд долларов они потратили, мы этого не делаем. Все должны платить. ЕС платит нам, но Байден не получил денег. Но он отдал много запасов. Сейчас, относительно говоря, это не так уж и плохо, но это было много запасов. Он отдал их Украине", — утверждает политик.

Что предшествовало?

  • 30 апреля Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.
  • Вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
  • Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Напомним, с 2022 года США потратили в общей сложности $187 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, пополнение собственных запасов оружия, разведывательную деятельность и помощь союзникам в Европе.

Оружие Украине от США при Байдене

  • Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.
  • После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки существующего оружия для Украины.

01.05.2026 20:37 Ответить
Поганому танцору завжди Байдени мішають.
01.05.2026 20:38 Ответить
Продовжуй, Трамп дасть тобі відзнаку. Пісюна в сраку.
01.05.2026 20:43 Ответить
01.05.2026 20:37 Ответить
01.05.2026 20:53 Ответить
01.05.2026 20:58 Ответить
01.05.2026 21:22 Ответить
01.05.2026 21:35 Ответить
01.05.2026 20:38 Ответить
01.05.2026 20:40 Ответить
вірно. а зелена пліснява вкрала мільярди доларів, замість виготовлення зброї на власних заводах, а дурачок Байден давав гроші і зброю зеленій плісняві, а вони крали і крадуть як в останній раз, вже чотрири роки.
01.05.2026 20:40 Ответить
Продовжуй, Трамп дасть тобі відзнаку. Пісюна в сраку.
01.05.2026 20:43 Ответить
ти обісранець, куди лізеш? ти свої розрахунки виклав вже?
01.05.2026 20:45 Ответить
Немає сенсу щось доказувати людині без клямки в голові.
01.05.2026 20:57 Ответить
ти вже прочитав про розпил на крові?

і що ти хотів доказувати? що зелена пліснява не ворує?
01.05.2026 20:59 Ответить
Ворує. Але наразі мова абсолютно не про це.
01.05.2026 21:06 Ответить
як тобі не доходить, що тобі не дають грошей тому що американці провели аудит і ****** від такого рівня корупції. не будуть тобі ворюзі виділяти гроші, ні трамп, ні конгрес, ні демократи.
01.05.2026 21:07 Ответить
****** як троцький. Ніякого аудиту не було, тим більше що давали в основному зброєю. А європейці давали раніше і дають зараз.
01.05.2026 21:43 Ответить
та ти шо? а офіційні джерела кажуть що аудити проводяться регулярно.
01.05.2026 21:46 Ответить
01.05.2026 21:23 Ответить
Загальний обсяг допомоги Україні від США з моменту повномасштабного вторгення Росії в Україну становить близько 183 мільярдів доларів.

В Пентагоні підтвердили, що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів. Ще 3,9 мільярда доларів, схвалені Конгресом, залишаються невитраченими.

Дослівно: "Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.
01.05.2026 21:50 Ответить
добре. тоді незалежний аудит легко це доведе. як думаєш, зелена пліснява допустить незалежний аудит перевірити скільки грошей сюди зайшло?
01.05.2026 21:52 Ответить
куда оно нах денется.
01.05.2026 22:10 Ответить
тобі вже Ткач зачитав в ютюбі плівки міндіча вголос, бо ти не дуже грамотне.

і все одно тобі вистачає тупості стверджувати що зелена пліснява не розікрала мільярди доларів виділені на оборонку.
01.05.2026 20:47 Ответить
https://censor.net/ua/videonews/4001080/scho-pryhovuyut-novi-plivky-mindicha-analiz-maryny-danylyuk-yarmolayevoyi на, читай і дивись, про розпил на крові.
01.05.2026 20:49 Ответить
доклад від таваріша майора закінчив ?

.
01.05.2026 20:55 Ответить
товариш майор на цензорі новину запостив? я вірно тебе зрозумів?
01.05.2026 20:55 Ответить
Про міфічні 350 лярдів Україні вже давно все обговорено і забуто всіма окрім дурнуватого Трампа.
01.05.2026 20:55 Ответить
зелена пліснява може провести незалежний аудит, і довести що не було ніяких 350 млрд баксів, незалежні компанії з Європи порахують, скільки грошей зайшло, і скільки було вкрадено. чекаю з нетерпінням.
01.05.2026 20:57 Ответить
Не вгадав - он іще придурок максік в одну дудку з рудим пердуном дудить ((
01.05.2026 20:58 Ответить
ти за трампа голосувало, згинь звідси й не відсвічуй
01.05.2026 21:00 Ответить
Сморчок , я голосував за Порошенка , а прийде час виборів - знову проголосую . Це ти , гнидюк , лідора обирав, а тепер верещиш як свиня недорізана .
01.05.2026 21:10 Ответить
Тобі , ідіоте, Байден у рота насрав , чи кацапи у мізки ?
01.05.2026 20:56 Ответить
ти зелю, міндіча, чернишова, єрмака і інших ворюг кацапами назвав? вірно?
01.05.2026 20:58 Ответить
То ти таки підтверджуєш що тобі кацапи мізки засрали , просто конкретні прізвища вказуєш ?
01.05.2026 21:11 Ответить
тобто ти підтверджуєш що зеля, міндіч, чернишова єрмак і інші наші топ чиновники - це кацапи?
01.05.2026 21:12 Ответить
Ти навчився як кацап запитанням відповідати на запитання . Висновок - ти кацап , або кацапи тобі у голову насрали . Сам обери що більше підходить !
01.05.2026 21:15 Ответить
ти за трампа голосував, ти і є кацап.
01.05.2026 21:17 Ответить
Дурню ,я через старлінк зв'язуюся , тому прапорець американський . А твої кацапами засрані мізки тебе з нутром здають .
01.05.2026 21:22 Ответить
точно, з окопа пишеш через сралінк маска, який трампа і привів, а не з-під впн, тому що твоїм кацапським кураторам ти тільки через впн докладувати можеш.
01.05.2026 21:25 Ответить
Що ти ідіот , я вже зрозумів . А от до чого окоп , дурнику, ніяк зрозуміти не можу . Для тебе , барана , персонально - не повсюди в Україні виходить користуватися оптичним інтернетом , а мобільний нині - лайно повне . Якщо тебе щось не влаштовує - заздри мовчки , злидню .
01.05.2026 21:34 Ответить
тобто для тебе норм використовувати сралінк Маска, який трампа посадив в кресло президента сша. а я ідот? ну може й так.
01.05.2026 21:35 Ответить
Для мене нормально користуватися технікою, що забезпечує якісний зв'язок . А ти таки ідіот , бо так незабаром почнеш верещати, що ЗСУ потрібно відмовлятися від старлінків
01.05.2026 21:40 Ответить
01.05.2026 21:43 Ответить
Ну є гарні варіанти вирішення проблеми, ну є !
01.05.2026 20:40 Ответить
01.05.2026 20:41 Ответить
Трамп не тільки маразматик,шизофренік і посібник путіна,а іще і велике хамло Це приниження ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ,на яку рівнялись всі демократії світу. Він порушник світового демократичного світу і стоїть в одному ряду---гітлер,сталін,путін. бо веде заарбницькі війни,замість захисту слабіших
01.05.2026 20:43 Ответить
Маразматик як повний дурень сидить зараз в Окрузі, не знає як розгрібати в Ірані , але Байдена буде згадувати до останнього свого подиху. Ну і клоун
01.05.2026 20:44 Ответить
В Ормузі***
01.05.2026 20:45 Ответить
Байден це Брежнєв в кінці життя. Трамп - Хрущов перед поваленням. Мені цікаво тільки хто і для чого їх поставив президентами. У випадковості і "так вирішив народ США" я не вірю. Дізнаються наші онуки років через 50. Якщо Земля ще буде населена.
01.05.2026 20:44 Ответить
Знайшов з ким рівняти - Хрущов коли знімали у розквіті сил був , а цей ідіот - у маразмі . Ну і президент серед згаданих тобою лише один - трумп дурнуватий , а решта- генсєки . Брєжнєва іще головою верховного совєта обирали, бо у світі з генсєками не сильно церемонилися , для цивілізованого світу компартійна посада не зовсім ув'язувалася з очільником держави.
01.05.2026 21:04 Ответить
Та вбийте цю потвору вже хто-небудь, щоб воно замовкло назавжди
01.05.2026 20:46 Ответить
Невиліковно-хвору тварину зараз «присипають», через гуманізм.
01.05.2026 20:58 Ответить
"...альо, міліція ? у мєня пропало трі портсігара позолочених, три відеомагнітофона отєчєствєних" ( з к/ф "іван васільєвіч мєняєт профєсію")
01.05.2026 20:46 Ответить
Земля населеною буде. Але ким?
01.05.2026 20:46 Ответить
Дякуємо!(Як і предрікалося...) Гарному та доброму. дідусеві Байдену!!!
01.05.2026 20:48 Ответить
Повністю підтримую. На фоні цього додіка Байден кращий друг України!
01.05.2026 21:00 Ответить
,..І Гетьману Порошенко!!!
01.05.2026 21:00 Ответить
Пітух крашений не має нічого, чим можна похвалитися, залишається тільки плюватися гівном на Байдена. Точно, як у нас зечмо на Порошенка. Вони як брати-близнюки.
01.05.2026 20:50 Ответить
Щоб зрозуміти що робить "лишня хромосома" з людиною треба послухати Трампа.
01.05.2026 20:50 Ответить
хтось вийме, нарешті, цю зажовану магнітофонну плівку з дурної башки трумпа ?

.
01.05.2026 20:51 Ответить
Органчик))))
01.05.2026 20:58 Ответить
О, сьогодні непарне число. Сьогодні час віджигати про БайдЄна та 350 лярдів Бо вчора то було оШибоШно...
01.05.2026 20:55 Ответить
Нагадує байку про Три конверта з підказками, що робити коли важко керувати...
1 Конверт - у всьому звинувачуй попередника...
2 Конверт - обіцай...
3 Конверт - готуй три конверта
Руде лайно, мало того що переплутало конверти, так ще і примудрилося за ОДИН рік свого керування використати два
01.05.2026 20:58 Ответить
Байден вже забув...
01.05.2026 20:58 Ответить
Байден- трампівський Порошенко.
01.05.2026 21:01 Ответить
Чи є в світі лідер,не кажучи за адміністрацію рижого,щоб відверто спросив у Трампа:"Дядя ти дурак,чи можливо дебіл?"Того Байдена вже скільки "охрестив" що на той світ залишиться.Надумані 350 млрд.постійно придумує,а сам підігрує Ху...Лу.
01.05.2026 21:03 Ответить
Чого його ніхто з журналістів не заткне, що було передано лише ДО 100 млрд. (і це разом з грошима), а 350 ніколи не було ? Звідки він цією цифрою махає ? Ну ок, він балабол і маразматик. Але чому це питання не зададуть Венсу чи сенаторам-республіканцям ?
01.05.2026 21:03 Ответить
Ти ніколи не слухав як республіканці та помічники трумпа відповідають на запитання ? (( Як би те питання не було сформульовано - відповідь буде про досягнення обісраного донні . Тому і не запитують.
01.05.2026 21:08 Ответить
Так треба питати день-у-день, поки блювати вже всі не будуть тією цифрою про 350 млрд.

Щодня "Чому Президент Трамп бреше про 350 млрд., яких ніколи не було ?"
01.05.2026 21:09 Ответить
Тих що постійно таке запитують до мікрофона не допускають - "американська демократія" ((
01.05.2026 21:13 Ответить
Електричний стілець, плаче. Марозматік!
01.05.2026 21:04 Ответить
Последнее время в новостях про тампакса читаю только заголовок и комментарии. Саму новость даже читать как-то неприятно.
01.05.2026 21:06 Ответить
Имидж или безумие.

Больше половины американцев уверены, что психическое состояние Трампа ухудшается. Эта тема теперь в центре предвыборной борьбы демократов и республиканцев

Николай Першин

Корреспондент, международные отношения и внешняя политика

Дональд Трамп ведет себя как «неуравновешенный безумец» - под этими словами Чака Шумера, лидера демократов в Сенате, могли бы подписаться едва ли не все его однопартийцы. На фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс демократы всё активнее поднимают тему о якобы имеющихся у 79-летнего президента-республиканца ментальных проблемах. В центре дискуссий - возможности задействования 25-й поправки к Конституции США, где прописаны действия на случай недееспособности главы государства. Такая риторика звучала из уст демократов и ранее, но теперь сомнения в адекватности президента также стали высказывать и некоторые сторонники Республиканской партии.

В Белом доме тем временем говорят об «остроте ума и непревзойденной энергичности» президента. При этом из ряда заявлений Трампа можно сделать вывод, что он много лет, вслед за своим политическим кумиром - 37-м президентом Ричардом Никсоном, активно использовал «теорию безумца», намеренно создавая имидж крайне непредсказуемого человека.

О развернувшихся в США дискуссиях насчет того, где проходит граница между политическим стилем «безумца» и реальными медицинскими проблемами, - в материале «Новой газеты Европа».

Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/01/imidzh-ili-bezumie
01.05.2026 21:07 Ответить
Як вже набридла ця брехня цього долбня ,США при Байдені надали Україні допомогу на 98 мільярдів доларів ,з яких 67 мільярдів пішло на закупівлю американської зброї і 31 мільярд пішли на збалансування бюжету України ,яких 350 мільярди ? цьому чорту може хтось пояснити скільки було надано ,це стосуєтся наших баранів при владі ,так і американських демократів які ніяк не оберуть достойного лідера.
01.05.2026 21:08 Ответить
ну, якщо тидієш в інтересах росії, тоді, звичайно- байден -дурень,або, навіть, ворог,це зрозуміло
01.05.2026 21:09 Ответить
СУКИ!!!!! Верніть нам ядерку!!!! І на х.. ви нам не потрібні!!! Може хоч хто дасть цьому ушльопку прочитати Буд.меморандум!!!
01.05.2026 21:14 Ответить
В них нема ніякої ядерки. Вона в кацапів.
01.05.2026 22:49 Ответить
Якщо б Байден дійсно передав Україні озброєнь на 350 млрд. доларів, то Трампу б зараз не було б кому дзвонити в Москву (бо і самої Москви напевно вже не було б). Ось зараз у Трампа стверджують, що витратили на Іран лише 25 млрд., в від нього мало що залишилося.
01.05.2026 21:16 Ответить
Лузери завжди шукають причини своїх невдач в інших. Невдаха руда
01.05.2026 21:23 Ответить
А чого не на Трильйон?
Ну якщо пи*діти - то вже пи*здіти...
01.05.2026 21:24 Ответить
350 млрд долярів - звідки така сума? Хто її обрахував? І вже як кого і обзивати дурнем, і так часто, хто ж тоді той, хто обзивається? Невже такий розумний?
01.05.2026 21:44 Ответить
****... я не можу вже новини про того ублюдка читати. Такої ******** на всю голову, безпринципної, жалюгідної людини ще треба пошукати.
01.05.2026 22:59 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету:
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
01.05.2026 23:54 Ответить
Шо тот по капле давал потому что сцались эскалации, шо этот барыга друг друга стоят
