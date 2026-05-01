Байден как "полный дурак" отдал бесплатно Украине значительную часть запасов США на $350 млрд, — Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил предыдущую администрацию Белого дома в том, что она бесплатно передала Украине оружие "на 350 млрд долларов".

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами 1 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Критика Байдена

Трампа спросили, не истощаются ли американские запасы бомб и ракет из-за войн на Ближнем Востоке. На это он ответил, что не беспокоится об этом, поскольку "их больше, чем когда-либо".

В то же время он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за помощь Украине:

"Байден пришел как дурак и отдал Украине многое из того, что у нас было. 350 млрд долларов они потратили, мы этого не делаем. Все должны платить. ЕС платит нам, но Байден не получил денег. Но он отдал много запасов. Сейчас, относительно говоря, это не так уж и плохо, но это было много запасов. Он отдал их Украине", — утверждает политик.

Что предшествовало?

30 апреля Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.

Вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Напомним, с 2022 года США потратили в общей сложности $187 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, пополнение собственных запасов оружия, разведывательную деятельность и помощь союзникам в Европе.

Оружие Украине от США при Байдене

Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.

После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки существующего оружия для Украины.

