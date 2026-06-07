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Новости Байден о Трампе
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Байден впервые за долгое время выступил на публике и раскритиковал Трампа, - СМИ

Байден накричал на Трампа

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления 5 июня резко раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание The New York Times, цитирует Цензор.НЕТ.

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Резкая критика на ужине демократов

Байден впервые за долгое время появился на публике в городе Су-Фолс на ужине, организованном Демократической партией в банкетном зале отеля Best Western.

Во время выступления он заявил, что Дональд Трамп является самым коррумпированным президентом в истории США. Сотни присутствующих демократов аплодировали после этих слов.

По данным СМИ, эта речь стала самой политической среди всех выступлений Байдена после завершения его президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине, - Трамп

Заявления о Трампе и реакция аудитории

Байден также назвал "возмутительными проектами, продиктованными тщеславием" планы по изменениям в Белом доме и Кеннеди-центре.

В издании отметили, что бывший президент иногда говорил невнятно, а местами даже переходил на крик.

  • Ранее президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она бесплатно передала Украине оружие "на 350 млрд долларов".
  • Также Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время каденции Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.

Читайте также: Украина может стать ключевой победой для Трампа в политике, - WP

Автор: 

Байден Джо (2743) Трамп Дональд (8177)
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Якщо Демократична партія організувала свій збір в банкетній залі готелю Best Western, то в неї погані справи зі спонсорами.
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08.06.2026 00:01 Ответить
У виданні зазначили, що колишній президент інколи говорив невиразно, а подекуди навіть переходив на крик. Джерело: https://censor.net/ua/n4007173

Ми в совку, пам'ятаю, соромилися нашої системи престарілих лідерів і "гонок на лафетах". Тепер по цій стежці пішли "розвинені демократії".
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08.06.2026 00:03 Ответить
За офіційними медичними звітами Білого дому, оприлюдненими наприкінці травня 2026 року, Трамп перебуває у відмінному фізичному та когнітивному стані. Хоча сам Трамп, якому за тиждень виповнюється 80 років, називає результати свого здоров'я «ідеальними», незалежні експерти та детальні дані медичного огляду демонструють більш реалістичну картину зі своїми нюансами.
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08.06.2026 00:10 Ответить
Трамп самостійно наносить свій фірмовий макіяж. Він традиційно віддає перевагу щільним тональним кремам та бронзерам з помаранчевим відтінком.
Трамп ретельно маскує вікові дефекти шкіри за допомогою щільного гриму, проте його високий рівень енергії у солідному віці підтверджується не лише косметикою, а й загальним стабільним станом здоров'я.
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08.06.2026 00:14 Ответить
Ну, Джо, чекай тепер ответку від донна... Те, що вона буде наскрізь брехливою - тебе, сподіваюсь, не здивує...
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08.06.2026 00:06 Ответить
Все правильно сказав - Демократи дістали Джокера з-під рукава до виборів у Конгрес.
У Доні немає такого Джокера - а значить в карт... Він програє!
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08.06.2026 00:12 Ответить
Брависсимо!!! 👏👏👏
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08.06.2026 00:22 Ответить
слишком старый, слишком оторванный от реальности.

жжет там только Берни Сандерс
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08.06.2026 00:34 Ответить
 
 