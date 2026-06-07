Байден впервые за долгое время выступил на публике и раскритиковал Трампа, - СМИ

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления 5 июня резко раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание The New York Times, цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Резкая критика на ужине демократов

Байден впервые за долгое время появился на публике в городе Су-Фолс на ужине, организованном Демократической партией в банкетном зале отеля Best Western.

Во время выступления он заявил, что Дональд Трамп является самым коррумпированным президентом в истории США. Сотни присутствующих демократов аплодировали после этих слов.

По данным СМИ, эта речь стала самой политической среди всех выступлений Байдена после завершения его президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине, - Трамп

Заявления о Трампе и реакция аудитории

Байден также назвал "возмутительными проектами, продиктованными тщеславием" планы по изменениям в Белом доме и Кеннеди-центре.

В издании отметили, что бывший президент иногда говорил невнятно, а местами даже переходил на крик.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она бесплатно передала Украине оружие "на 350 млрд долларов".

Также Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время каденции Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.

Читайте также: Украина может стать ключевой победой для Трампа в политике, - WP