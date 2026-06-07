Байден впервые за долгое время выступил на публике и раскритиковал Трампа, - СМИ
46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления 5 июня резко раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа.
Об этом сообщило издание The New York Times, цитирует Цензор.НЕТ.
Резкая критика на ужине демократов
Байден впервые за долгое время появился на публике в городе Су-Фолс на ужине, организованном Демократической партией в банкетном зале отеля Best Western.
Во время выступления он заявил, что Дональд Трамп является самым коррумпированным президентом в истории США. Сотни присутствующих демократов аплодировали после этих слов.
По данным СМИ, эта речь стала самой политической среди всех выступлений Байдена после завершения его президентства.
Заявления о Трампе и реакция аудитории
Байден также назвал "возмутительными проектами, продиктованными тщеславием" планы по изменениям в Белом доме и Кеннеди-центре.
В издании отметили, что бывший президент иногда говорил невнятно, а местами даже переходил на крик.
- Ранее президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она бесплатно передала Украине оружие "на 350 млрд долларов".
- Также Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время каденции Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.
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