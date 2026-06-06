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Новости Агрессия России против Украины
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Украина может стать ключевой победой для Трампа в политике, - WP

Украина и война РФ: в WP считают, что у Трампа есть шанс на "большую победу"

Президент США Дональд Трамп располагает инструментами для оказания влияния на войну России против Украины и может использовать это в качестве политической победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил обозревательThe Washington Post Фарид Закария

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Закария отмечает, что Украина уже пятый год ведет войну против государства, которое обладает значительно большими ресурсами - экономика примерно в 12 раз больше, а население в четыре раза больше. По его оценке, сам факт выживания Украины является одним из величайших военных достижений современности.

Изменение баланса на поле боя

По мнению Закарии, ключевое преимущество России заключалось не в эффективности армии, а в способности компенсировать потери массовой мобилизацией. Ежемесячно РФ могла вербовать более 30 тысяч новых военных, что позволяло поддерживать интенсивность боевых действий.

Впрочем, эта модель, по его словам, начала давать сбой: потери российской армии растут быстрее, чем происходит пополнение обученного личного состава. В мае российские войска, по оценкам аналитиков, почти не имели существенного продвижения на фронте, а местами теряли позиции.

Новая стратегия Украины

Украина, как отмечается, все больше опирается не на численность, а на технологические преимущества - разведку, мобильность и использование беспилотных систем. В этом году, по приведенным оценкам, украинское производство может превысить 7 миллионов дронов, тогда как в США плановый показатель значительно ниже в ближайшие годы.

Также подчеркивается, что удары украинских дронов вглубь территории России уже влияют на внутреннюю безопасность РФ и заставляют пересматривать подходы к обороне стратегических объектов.

Роль Запада и США

Закария также анализирует возможную роль американского политического руководства. По его мнению, у США есть инструменты влияния, которых не хватает Европе: усиление военной помощи Украине, расширение санкций против российской нефти и "теневого флота", а также ускорение поставок вооружений союзникам по НАТО.

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В то же время после давления, как считает аналитик, возможно и формирование переговорного сценария, который позволил бы России выйти из войны без дальнейшей эскалации.

Политический парадокс

Отдельно Закария обращает внимание на то, что потенциальная роль Трампа как посредника выглядит парадоксально: его скептическое отношение к Украине может, по мнению автора, даже повышать доверие России к любым предложениям с его стороны.

В то же время отмечается, что любое возможное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины и закрепление ее западной интеграции.

Аналитик заключает, что обе ключевые стратегические ставки Кремля - на слабость Украины и усталость Запада - не оправдались, что и создает нынешнее "окно возможностей".

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Автор: 

россия (97822) Украина (44430) Трамп Дональд (8176) война в Украине (8415)
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Топ комментарии
+15
Трамп - це "муха на рогах вола"... Якщо вдасться - злізе увечері, з рогів, витре лоба, і скаже: "Ох, як ми і наоралися...".
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06.06.2026 09:26 Ответить
+12
невже досвідчені журналісти досі не зрозуміли, що рудого хвилюють лише гроші, які б він міг заробити на торгівлі з любим друзякою вальодею?... хер він клав вялий на Україну!...
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06.06.2026 09:31 Ответить
+9
Рудий павіан півтора роки підливає масло у полум'я війни, і це очевидний факт.
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06.06.2026 09:34 Ответить
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Газети пишуть а ми читаєм і вірим - навіть
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06.06.2026 09:23 Ответить
Трамп - це "муха на рогах вола"... Якщо вдасться - злізе увечері, з рогів, витре лоба, і скаже: "Ох, як ми і наоралися...".
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06.06.2026 09:26 Ответить
Ага переможе разом з @уйлом Україну
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06.06.2026 09:29 Ответить
Для цього ідіота перемога в політиці-це виграти партію в гольф на парі в мільйон.
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06.06.2026 09:31 Ответить
Дають скільки можуть.
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06.06.2026 10:33 Ответить
Тобто Захід легко може збільшити допомогу Україні в 10-100 разів і заморозити війну, але не хоче цього робити, бо тоді рашка може напасти в іншому місці. До того ж безкоштовний український мобілізаційний ресурс економить дорогу західну зброю.
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06.06.2026 11:06 Ответить
Ну і до чого ця епохальна заява? Трампон-не ідіот?
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06.06.2026 10:38 Ответить
Так, Трамп (та решта країн Заходу) не ідіоти. У Трампа та Заходу рятельно продуманий замисел. Ідіоти це ті, хто вважають Трампа ідіотом.
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06.06.2026 10:55 Ответить
невже досвідчені журналісти досі не зрозуміли, що рудого хвилюють лише гроші, які б він міг заробити на торгівлі з любим друзякою вальодею?... хер він клав вялий на Україну!...
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06.06.2026 09:31 Ответить
Решту країн Заходу також цікавлять переважно гроші, інакше б вони б дали б достатньо грошей на зброю для зупинки рашки.
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06.06.2026 10:24 Ответить
Щоб заробляти гроші, йому трете зберегти політичний вплив. В зараз під ним крісло ходуном ходить. Тому що з його авантюр вдалою була лише Венесуельська.
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06.06.2026 10:34 Ответить
Чувак абсолюно не розуміє того про що пише. Його навіть критикувати не цікаво.
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06.06.2026 09:32 Ответить
Рудий павіан півтора роки підливає масло у полум'я війни, і це очевидний факт.
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06.06.2026 09:34 Ответить
Павіан? Відмінно.
Дружба павіана з бабуїном
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06.06.2026 09:50 Ответить
А тим часом за повідомленнями у мережі Сили оборони України уразили НПЗ в Тюмені на пітьмі (Сибір).
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06.06.2026 09:40 Ответить
Президент Трамп человек преклонного возраста. И он не понимает, что нет смысла вести переговоры с сатаной. Тут только уничтожение
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06.06.2026 09:41 Ответить
Сатана якраз договороздібний, на відміну від *****.
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06.06.2026 10:36 Ответить
траМп - человек ???…
Вы насмешили !
Он конченный педофил , циничное , лишенное эмпатии существо для которого деньги и власть на первом месте …🤮
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06.06.2026 11:12 Ответить
Віборі скоро.
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06.06.2026 09:50 Ответить
Типу, Тромб разом з Ху'йлом повинні перемогти Україну щоб отримати премії міра?
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06.06.2026 09:54 Ответить
Так, якщо ввх заморозить війну, то премія миру дістанеться не ввх, а Трампу.
Блазень любить цілувати сраки. І Трамп хоче, щоб блазень цілував його сраку, а не ввх.
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06.06.2026 11:01 Ответить
Єдиний успіх Трампа це викрадення сім'ї Мадуро, навіть дітей.
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06.06.2026 10:01 Ответить
Забавно что дети Мадуро тоже сидят в тюрьме.
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06.06.2026 10:10 Ответить
Україна поховає і Трампона і ×уйла. Таке вже не раз бувало в історії. Де зараз Третій Рейх, де Совок? А незалежна самостійна Україна - ось вона, "живіше за всіх живих" пNздить москалів. Отже, у підсумку, у Другій світовій перемогла УПА.
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06.06.2026 10:04 Ответить
Україна МОЖЕ СТАТИ ключовою перемогою для Трампа у політиці, - WP

Україна МОЖЕ СТАТИ!? Але Україна НЕ СТАНЕ через імовірну залежність Трампа від Кремля-Путіна.

"Потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку".

Напевно, в Анкоріджі Путін "напомнил" Трампу содержание некоторых папочек, включая «Файлы Эпштейна», которые, в частности, включают текстовые резюме допросов и первичные заявления женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны Трампа и Эпштейна, когда была несовершеннолетней (в возрасте от 13 до 15 лет). Ранее сообщались о том, что Эпштейн якобы через т. Лаврова передал/продал Кремлю все файлы, якобы "для более надежной сохранности" в Кремля
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06.06.2026 10:09 Ответить
Ваша байка про файли Епштейна давно не актуальна. Іх опублікували, і що? Скандал з ПіДіДі і то був гучніший.
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06.06.2026 10:38 Ответить
Що опублікували?
Про Трампа нічого не публікували. І про його близьке оточення - також.
Публікували про сторонніх осіб, як то про принца, про магнатів, з якими Трамп не дружить.
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06.06.2026 11:25 Ответить
Херня це все.
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06.06.2026 10:18 Ответить
Це Краснов мав би добиватись перемоги України ??? Тупі жартівники !
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06.06.2026 10:30 Ответить
Фарид Закария пожалуй самый известный идиот американских СМИ.
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06.06.2026 11:15 Ответить
"На думку Закарії, ключова перевага Росії полягала не в ефективності армії, а в здатності компенсувати втрати масовою мобілізацією. Щомісяця РФ могла вербувати понад 30 тисяч нових військових, що дозволяло підтримувати інтенсивність бойових дій."

Це працює коли у противника нема методів знищувати піхоту без великих складнощів для себе.
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06.06.2026 10:39 Ответить
трампів коханий не вибачить свому подєльніку
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06.06.2026 11:40 Ответить
 
 