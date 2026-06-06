Украина может стать ключевой победой для Трампа в политике, - WP

Президент США Дональд Трамп располагает инструментами для оказания влияния на войну России против Украины и может использовать это в качестве политической победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил обозревательThe Washington Post Фарид Закария

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Закария отмечает, что Украина уже пятый год ведет войну против государства, которое обладает значительно большими ресурсами - экономика примерно в 12 раз больше, а население в четыре раза больше. По его оценке, сам факт выживания Украины является одним из величайших военных достижений современности.

Изменение баланса на поле боя

По мнению Закарии, ключевое преимущество России заключалось не в эффективности армии, а в способности компенсировать потери массовой мобилизацией. Ежемесячно РФ могла вербовать более 30 тысяч новых военных, что позволяло поддерживать интенсивность боевых действий.

Впрочем, эта модель, по его словам, начала давать сбой: потери российской армии растут быстрее, чем происходит пополнение обученного личного состава. В мае российские войска, по оценкам аналитиков, почти не имели существенного продвижения на фронте, а местами теряли позиции.

Новая стратегия Украины

Украина, как отмечается, все больше опирается не на численность, а на технологические преимущества - разведку, мобильность и использование беспилотных систем. В этом году, по приведенным оценкам, украинское производство может превысить 7 миллионов дронов, тогда как в США плановый показатель значительно ниже в ближайшие годы.

Также подчеркивается, что удары украинских дронов вглубь территории России уже влияют на внутреннюю безопасность РФ и заставляют пересматривать подходы к обороне стратегических объектов.

Роль Запада и США

Закария также анализирует возможную роль американского политического руководства. По его мнению, у США есть инструменты влияния, которых не хватает Европе: усиление военной помощи Украине, расширение санкций против российской нефти и "теневого флота", а также ускорение поставок вооружений союзникам по НАТО.

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В то же время после давления, как считает аналитик, возможно и формирование переговорного сценария, который позволил бы России выйти из войны без дальнейшей эскалации.

Политический парадокс

Отдельно Закария обращает внимание на то, что потенциальная роль Трампа как посредника выглядит парадоксально: его скептическое отношение к Украине может, по мнению автора, даже повышать доверие России к любым предложениям с его стороны.

В то же время отмечается, что любое возможное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины и закрепление ее западной интеграции.

Аналитик заключает, что обе ключевые стратегические ставки Кремля - на слабость Украины и усталость Запада - не оправдались, что и создает нынешнее "окно возможностей".

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