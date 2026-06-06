Украина может стать ключевой победой для Трампа в политике, - WP
Президент США Дональд Трамп располагает инструментами для оказания влияния на войну России против Украины и может использовать это в качестве политической победы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил обозревательThe Washington Post Фарид Закария
Закария отмечает, что Украина уже пятый год ведет войну против государства, которое обладает значительно большими ресурсами - экономика примерно в 12 раз больше, а население в четыре раза больше. По его оценке, сам факт выживания Украины является одним из величайших военных достижений современности.
Изменение баланса на поле боя
По мнению Закарии, ключевое преимущество России заключалось не в эффективности армии, а в способности компенсировать потери массовой мобилизацией. Ежемесячно РФ могла вербовать более 30 тысяч новых военных, что позволяло поддерживать интенсивность боевых действий.
Впрочем, эта модель, по его словам, начала давать сбой: потери российской армии растут быстрее, чем происходит пополнение обученного личного состава. В мае российские войска, по оценкам аналитиков, почти не имели существенного продвижения на фронте, а местами теряли позиции.
Новая стратегия Украины
Украина, как отмечается, все больше опирается не на численность, а на технологические преимущества - разведку, мобильность и использование беспилотных систем. В этом году, по приведенным оценкам, украинское производство может превысить 7 миллионов дронов, тогда как в США плановый показатель значительно ниже в ближайшие годы.
Также подчеркивается, что удары украинских дронов вглубь территории России уже влияют на внутреннюю безопасность РФ и заставляют пересматривать подходы к обороне стратегических объектов.
Роль Запада и США
Закария также анализирует возможную роль американского политического руководства. По его мнению, у США есть инструменты влияния, которых не хватает Европе: усиление военной помощи Украине, расширение санкций против российской нефти и "теневого флота", а также ускорение поставок вооружений союзникам по НАТО.
В то же время после давления, как считает аналитик, возможно и формирование переговорного сценария, который позволил бы России выйти из войны без дальнейшей эскалации.
Политический парадокс
Отдельно Закария обращает внимание на то, что потенциальная роль Трампа как посредника выглядит парадоксально: его скептическое отношение к Украине может, по мнению автора, даже повышать доверие России к любым предложениям с его стороны.
В то же время отмечается, что любое возможное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины и закрепление ее западной интеграции.
Аналитик заключает, что обе ключевые стратегические ставки Кремля - на слабость Украины и усталость Запада - не оправдались, что и создает нынешнее "окно возможностей".
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Дружба павіана з бабуїном
Вы насмешили !
Он конченный педофил , циничное , лишенное эмпатии существо для которого деньги и власть на первом месте …🤮
Блазень любить цілувати сраки. І Трамп хоче, щоб блазень цілував його сраку, а не ввх.
Україна МОЖЕ СТАТИ!? Але Україна НЕ СТАНЕ через імовірну залежність Трампа від Кремля-Путіна.
"Потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку".
Напевно, в Анкоріджі Путін "напомнил" Трампу содержание некоторых папочек, включая «Файлы Эпштейна», которые, в частности, включают текстовые резюме допросов и первичные заявления женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны Трампа и Эпштейна, когда была несовершеннолетней (в возрасте от 13 до 15 лет). Ранее сообщались о том, что Эпштейн якобы через т. Лаврова передал/продал Кремлю все файлы, якобы "для более надежной сохранности" в Кремля
Про Трампа нічого не публікували. І про його близьке оточення - також.
Публікували про сторонніх осіб, як то про принца, про магнатів, з якими Трамп не дружить.
Це працює коли у противника нема методів знищувати піхоту без великих складнощів для себе.