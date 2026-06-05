Украина усиливает удары вглубь РФ. Кремлю становится труднее скрывать от россиян последствия войны, - Telegraph

Атаки Украины свидетельствуют об изменении динамики конфликта, а России становится всё сложнее скрывать последствия войны от собственного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegraph.

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Россия продолжает кампанию ракетных ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако эффективность части ее заявленных военных возможностей вызывает сомнения. Об этом говорится в аналитических материалах, на которые ссылается издание The Telegraph.

В публикации отмечается, что, несмотря на громкие заявления Москвы о "непобедимых" гиперзвуковых ракетах, в частности "Кинжал" и "Циркон", западные системы противовоздушной обороны, такие как американский Patriot, продемонстрировали способность эффективно перехватывать эти угрозы. Это, по оценкам авторов, ставит под сомнение соответствие российской риторики реальным боевым возможностям.

Украинские дроны и изменения в безопасности российских городов

Отдельно отмечается, что развитие украинских беспилотных и ракетных технологий постепенно расширяет зону поражения вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга. Это, по мнению аналитиков, меняет восприятие войны среди части российского общества, в частности жителей крупных городов, для которых конфликт перестает быть отдаленным.

Также в материале указывается, что основная тяжесть войны ранее ложилась на более бедные регионы РФ, этнические меньшинства и заключенных, которых привлекали к боевым действиям. Однако после длительных потерь все большее беспокойство возникает и среди городского населения по поводу возможного призыва.

Социальное и экономическое давление внутри России

The Telegraph также обращает внимание на рост зависимости России от иностранной рабочей силы, которая частично восполняет потери на рынке труда из-за мобилизации и эмиграции мужчин призывного возраста. В частности, сообщается о привлечении работников из Индии и других стран.

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Отдельно отмечается, что даже в условиях жесткого контроля информации внутри РФ становится сложнее скрывать последствия длительной войны, экономического давления и значительных потерь на фронте.

Рост напряженности и исторические параллели

В материале упоминается усиление мер безопасности в Москве во время ключевых событий, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о чувствительности властей к внутренней стабильности. Также проводятся параллели с другими конфликтами, в частности в Сирии, где ставка на силу против гражданского населения не привела к политической победе.

Авторы приходят к выводу, что затянувшаяся война и растущее давление могут постепенно влиять на общественные настроения в России, даже несмотря на жесткий контроль государства.

В то же время в публикации отмечается, что риск эскалации, в частности ядерной риторики, остается, однако переход от угроз к действиям считается маловероятным из-за осознания последствий.

По мнению авторов, в перспективе ключевым вызовом остается поиск условий для прекращения боевых действий и достижения устойчивого мира, тогда как внутренние процессы в России могут стать одним из факторов дальнейшей динамики конфликта.

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