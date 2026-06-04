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Новости Агрессия России против Украины
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Россия не демонстрирует намерений остановить войну против Украины, - Рютте

В НАТО заявили об отсутствии признаков завершения российской агрессии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не подает сигналов о прекращении агрессии, сославшись на массированные атаки на украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

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"Об этом свидетельствуют жестокие атаки на Киев и другие города Украины. Еще больше погибших среди гражданских лиц, много раненых, нанесен значительный ущерб", - подчеркнул генсек НАТО.

Рютте вновь подчеркнул, что Украина стремится к миру, о чем свидетельствует тот факт, что на заседание в Киев приехали представители 32 стран-союзниц НАТО.

"Это сильный знак неизменной приверженности Североатлантического союза нашему партнерству, нашей решительной поддержке Украины", - добавил глава НАТО.

Он рассказал, что на встрече обсуждалась обстановка на фронте, а также вызовы, стоящие перед Украиной. Рютте напомнил, что партнеры уже выделили Украине почти 60 миллиардов долларов в рамках программы PURL, цель которой – закупка вооружения для украинской армии в США.

"Эта поддержка будет продолжаться", - отметил Рютте.

Что предшествовало?

Накануне Рютте предостерег молодых россиян от участия в войне против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 продолжаются ежедневно и еженедельно, - Рютте

Автор: 

НАТО (10665) россия (97789) Рютте Марк (662)
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Остановить агрессию для ***** сейчас означает смерть. И политическую, и физическую.
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04.06.2026 10:41 Ответить
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04.06.2026 10:45 Ответить
Смотрітє ґлубже!
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04.06.2026 10:51 Ответить
як там вікно можливостей для перговорів ?
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04.06.2026 10:52 Ответить
Открыл Америку, капитан очевидность! И без тебя это всем видно
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04.06.2026 10:55 Ответить
Це через крах економіки і могутність Цивілізованого Світу. Просто треба триматися.
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04.06.2026 11:01 Ответить
Кацапські атаки по українських містах значення не мають?
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04.06.2026 11:02 Ответить
Про складні процеси на мацковщині, простими і зрозумілими словами!! Памятаймо про 60 млн жертв в концтаборах ГУЛАГУ, КардЛАГу і АЛЖИРУ та їх дітей у дитячих будинках совдепії, бо батьків їх убила савейськая власть рабочіх і кріпосних кресьян (паспорта селянам в срср дали, аж після 1963 року‼️‼️‼️). Мір, труд, май….человек - человека убивав, как друг, таваріщ і брат…
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04.06.2026 11:41 Ответить
 
 