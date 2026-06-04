Россия не демонстрирует намерений остановить войну против Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не подает сигналов о прекращении агрессии, сославшись на массированные атаки на украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

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"Об этом свидетельствуют жестокие атаки на Киев и другие города Украины. Еще больше погибших среди гражданских лиц, много раненых, нанесен значительный ущерб", - подчеркнул генсек НАТО.

Рютте вновь подчеркнул, что Украина стремится к миру, о чем свидетельствует тот факт, что на заседание в Киев приехали представители 32 стран-союзниц НАТО.

"Это сильный знак неизменной приверженности Североатлантического союза нашему партнерству, нашей решительной поддержке Украины", - добавил глава НАТО.

Он рассказал, что на встрече обсуждалась обстановка на фронте, а также вызовы, стоящие перед Украиной. Рютте напомнил, что партнеры уже выделили Украине почти 60 миллиардов долларов в рамках программы PURL, цель которой – закупка вооружения для украинской армии в США.

"Эта поддержка будет продолжаться", - отметил Рютте.

Что предшествовало?

Накануне Рютте предостерег молодых россиян от участия в войне против Украины.

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