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Новини Агресія Росії проти України
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Росія не демонструє намірів зупинити війну проти України, - Рютте

У НАТО заявили про відсутність ознак завершення російської агресії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не подає сигналів до припинення агресії, посилаючись на масовані атаки по українських містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

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"Про це свідчать жорстокі атаки на Київ та інші міста України. Ще більше загиблих серед цивільних осіб, багато поранених, завдано значної шкоди", – підкреслив генсек НАТО.

Рютте знову підкреслив, що Україна прагне миру, про що свідчить те, що на засідання до Києва приїхали представники 32 країн-союзників НАТО.

"Це сильний знак незмінної відданості Північноатлантичного союзу нашому партнерству, нашій наполегливій підтримці України", - додав глава НАТО.

Та розповів, що на зустрічі обговорювалося становище на фронті, а також виклики, які стоять перед Україною. Рютте нагадав, що партнери вже виділили Україні майже 60 мільярдів доларів у рамках програми PURL, мета якої – закупівля озброєння для української армії у США.

"Ця підтримка триватиме", – зазначив Рютте.

Що передувало?

Напередодні Рютте застеріг молодих росіян від участі у війні проти України.

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Автор: 

НАТО (7224) росія (70300) Рютте Марк (704)
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Остановить агрессию для ***** сейчас означает смерть. И политическую, и физическую.
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04.06.2026 10:41 Відповісти
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04.06.2026 10:45 Відповісти
Смотрітє ґлубже!
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04.06.2026 10:51 Відповісти
як там вікно можливостей для перговорів ?
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04.06.2026 10:52 Відповісти
Открыл Америку, капитан очевидность! И без тебя это всем видно
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04.06.2026 10:55 Відповісти
Це через крах економіки і могутність Цивілізованого Світу. Просто треба триматися.
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04.06.2026 11:01 Відповісти
Кацапські атаки по українських містах значення не мають?
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04.06.2026 11:02 Відповісти
Про складні процеси на мацковщині, простими і зрозумілими словами!! Памятаймо про 60 млн жертв в концтаборах ГУЛАГУ, КардЛАГу і АЛЖИРУ та їх дітей у дитячих будинках совдепії, бо батьків їх убила савейськая власть рабочіх і кріпосних кресьян (паспорта селянам в срср дали, аж після 1963 року‼️‼️‼️). Мір, труд, май….человек - человека убивав, как друг, таваріщ і брат…
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04.06.2026 11:41 Відповісти
А вы северный поток запустите. Вдруг поможет
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04.06.2026 12:05 Відповісти
 
 