Росія не демонструє намірів зупинити війну проти України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не подає сигналів до припинення агресії, посилаючись на масовані атаки по українських містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Про це свідчать жорстокі атаки на Київ та інші міста України. Ще більше загиблих серед цивільних осіб, багато поранених, завдано значної шкоди", – підкреслив генсек НАТО.

Рютте знову підкреслив, що Україна прагне миру, про що свідчить те, що на засідання до Києва приїхали представники 32 країн-союзників НАТО.

"Це сильний знак незмінної відданості Північноатлантичного союзу нашому партнерству, нашій наполегливій підтримці України", - додав глава НАТО.

Та розповів, що на зустрічі обговорювалося становище на фронті, а також виклики, які стоять перед Україною. Рютте нагадав, що партнери вже виділили Україні майже 60 мільярдів доларів у рамках програми PURL, мета якої – закупівля озброєння для української армії у США.

"Ця підтримка триватиме", – зазначив Рютте.

Що передувало?

Напередодні Рютте застеріг молодих росіян від участі у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває щодня і щотижня, - Рютте