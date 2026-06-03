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Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває щодня і щотижня, - Рютте

Рютте заявив, що ракети PAC-3 для Patriot їдуть в Україну щодня і щотижня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів PAC-3 триває "щодня і щотижня".

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві 3 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Постачання триває 

Рютте зазначив, що ракети-перехоплювачі PAC-3 є надзвичайно важливими для протиповітряної оборони, тож "завжди хочеться, щоб їхня загальна кількість була більшою, ніж є зараз".

"Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня",- заявив генсек Альянсу.

Він заявив, що фінансування для закупівлі цих ракет є, а багато союзників уже висловили готовність і надалі виділяти відповідні кошти.

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Вплив бойових дій на запаси перехоплювачів 

Водночас Рютте сказав, що завжди існує ризик того, що інтенсивні бойові дії можуть впливати на наявні запаси ракет-перехоплювачів.

"Однак наразі це не має прямого впливу. Можливо, такі ризики виникнуть у майбутньому, але не зараз. Ми робимо все можливе, щоб нарощувати виробництво, забезпечувати необхідні запаси в Європі та Сполучених Штатах і мати змогу продовжувати постачання. Також ми шукаємо нові способи посилення нашої безпеки. Україна разом із європейськими партнерами та всіма союзниками по НАТО відіграє в цьому важливу роль, і ми продовжуватимемо цю роботу",- додав генсек НАТО. 

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По одній ракеті щотижня, коли рашисти виготовляють в місяць сотню тільки балістичних ракет? Може дасте вже щось щоб знищити рашистські ракетні заводи і не витрачати мільярди на збивання вже того що летить по головам?
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03.06.2026 20:01 Відповісти
якісь пришелепкуваті араби на всяк випадок накупили собі купу петріотів, щоб мати змогу ними збивати шахеди

а якийсь не лох, вибраний мудрим нарідом, шоб поржать, три роки до війни не фінансував готову до серійного випуску балістичну ракету українського виробництва

а винувате, звісно, НАТО
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03.06.2026 20:13 Відповісти
Доречі, любителям міру з рашистами, а що ви будете робити якшо не дай Бог Ху'йло погодиться на тимчасовий мір, і через пів року рік, рашисти за допомогою своїх нафто і газодоларів відновлять свою арміє ще в 10 разів потужнішу ніж була до початку війни, наклепають сотні тисяч балістичних ракет і мільйони шахедів, запустять аналог старлінка який вони вже пробують запускати і підуть знову на Україну і Європу вже з усіма своїми союзниками які багато вивчили з цієї війни. А Україна як була так і буде як общипана мокра курка випробовувати довгий Куюн і Кіпчень, а Європа яка знову розслабиться виготовить максимум сотню ракет до Петріотів. Тоді вже можете даже не пробувати опиратись. Зразу пригайте хто в море а хто с гори. ТАк що не то щщо переговорів не можна вести з Ху'йлом а і моліться щоб ця війна тривала поки Сосія не здохне чи не розвалиться. Бо Україна існує поки воює.
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03.06.2026 20:17 Відповісти
Пирожных фюреру отнесите, ну или шарик катните испужанке, уроды.
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03.06.2026 20:15 Відповісти
Марк Рютте -розумна людина і розуміє з яким ****** ми воюємо, яка це людська аномалія.Він дійсно нам допомагає! Але чому би ось зараз не взяти Україну в НАТО? Слабо?
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03.06.2026 20:40 Відповісти
 
 