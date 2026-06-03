Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває щодня і щотижня, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів PAC-3 триває "щодня і щотижня".

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві 3 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Постачання триває

Рютте зазначив, що ракети-перехоплювачі PAC-3 є надзвичайно важливими для протиповітряної оборони, тож "завжди хочеться, щоб їхня загальна кількість була більшою, ніж є зараз".

"Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня",- заявив генсек Альянсу.

Він заявив, що фінансування для закупівлі цих ракет є, а багато союзників уже висловили готовність і надалі виділяти відповідні кошти.

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Вплив бойових дій на запаси перехоплювачів

Водночас Рютте сказав, що завжди існує ризик того, що інтенсивні бойові дії можуть впливати на наявні запаси ракет-перехоплювачів.

"Однак наразі це не має прямого впливу. Можливо, такі ризики виникнуть у майбутньому, але не зараз. Ми робимо все можливе, щоб нарощувати виробництво, забезпечувати необхідні запаси в Європі та Сполучених Штатах і мати змогу продовжувати постачання. Також ми шукаємо нові способи посилення нашої безпеки. Україна разом із європейськими партнерами та всіма союзниками по НАТО відіграє в цьому важливу роль, і ми продовжуватимемо цю роботу",- додав генсек НАТО.

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