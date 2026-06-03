Поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 продолжаются ежедневно и еженедельно, — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что поставки Украине американских ракет-перехватчиков PAC-3 продолжаются "ежедневно и еженедельно".

Об этом он сказал во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 3 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Поставки продолжаются

Рютте отметил, что ракеты-перехватчики PAC-3 чрезвычайно важны для противовоздушной обороны, поэтому "всегда хочется, чтобы их общее количество было больше, чем есть сейчас".

"Хорошая новость в том, что поставки этих критически важных перехватчиков из Соединенных Штатов в Украину продолжаются ежедневно и еженедельно", — заявил генсек Альянса.

Он заявил, что финансирование для закупки этих ракет есть, а многие союзники уже выразили готовность и в дальнейшем выделять соответствующие средства.

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Влияние боевых действий на запасы перехватчиков

В то же время Рютте сказал, что всегда существует риск того, что интенсивные боевые действия могут повлиять на имеющиеся запасы ракет-перехватчиков.

"Однако пока это не оказывает прямого влияния. Возможно, такие риски возникнут в будущем, но не сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы наращивать производство, обеспечивать необходимые запасы в Европе и Соединенных Штатах и иметь возможность продолжать поставки. Также мы ищем новые способы укрепления нашей безопасности. Украина вместе с европейскими партнерами и всеми союзниками по НАТО играет в этом важную роль, и мы будем продолжать эту работу", — добавил генсек НАТО.

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