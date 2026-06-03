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Новости ПВО Украины Помощь Украине от НАТО
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Поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 продолжаются ежедневно и еженедельно, — Рютте

Рютте заявил, что ракеты PAC-3 для Patriot отправляются в Украину ежедневно и еженедельно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что поставки Украине американских ракет-перехватчиков PAC-3 продолжаются "ежедневно и еженедельно".

Об этом он сказал во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 3 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Поставки продолжаются 

Рютте отметил, что ракеты-перехватчики PAC-3 чрезвычайно важны для противовоздушной обороны, поэтому "всегда хочется, чтобы их общее количество было больше, чем есть сейчас".

"Хорошая новость в том, что поставки этих критически важных перехватчиков из Соединенных Штатов в Украину продолжаются ежедневно и еженедельно", — заявил генсек Альянса.

Он заявил, что финансирование для закупки этих ракет есть, а многие союзники уже выразили готовность и в дальнейшем выделять соответствующие средства.

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Влияние боевых действий на запасы перехватчиков 

В то же время Рютте сказал, что всегда существует риск того, что интенсивные боевые действия могут повлиять на имеющиеся запасы ракет-перехватчиков.

"Однако пока это не оказывает прямого влияния. Возможно, такие риски возникнут в будущем, но не сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы наращивать производство, обеспечивать необходимые запасы в Европе и Соединенных Штатах и иметь возможность продолжать поставки. Также мы ищем новые способы укрепления нашей безопасности. Украина вместе с европейскими партнерами и всеми союзниками по НАТО играет в этом важную роль, и мы будем продолжать эту работу", — добавил генсек НАТО. 

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ПВО (3715) ракеты (3980) Рютте Марк (659)
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По одній ракеті щотижня, коли рашисти виготовляють в місяць сотню тільки балістичних ракет? Може дасте вже щось щоб знищити рашистські ракетні заводи і не витрачати мільярди на збивання вже того що летить по головам?
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03.06.2026 20:01 Ответить
якісь пришелепкуваті араби на всяк випадок накупили собі купу петріотів, щоб мати змогу ними збивати шахеди

а якийсь не лох, вибраний мудрим нарідом, шоб поржать, три роки до війни не фінансував готову до серійного випуску балістичну ракету українського виробництва

а винувате, звісно, НАТО
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03.06.2026 20:13 Ответить
Доречі, любителям міру з рашистами, а що ви будете робити якшо не дай Бог Ху'йло погодиться на тимчасовий мір, і через пів року рік, рашисти за допомогою своїх нафто і газодоларів відновлять свою арміє ще в 10 разів потужнішу ніж була до початку війни, наклепають сотні тисяч балістичних ракет і мільйони шахедів, запустять аналог старлінка який вони вже пробують запускати і підуть знову на Україну і Європу вже з усіма своїми союзниками які багато вивчили з цієї війни. А Україна як була так і буде як общипана мокра курка випробовувати довгий Куюн і Кіпчень, а Європа яка знову розслабиться виготовить максимум сотню ракет до Петріотів. Тоді вже можете даже не пробувати опиратись. Зразу пригайте хто в море а хто с гори. ТАк що не то щщо переговорів не можна вести з Ху'йлом а і моліться щоб ця війна тривала поки Сосія не здохне чи не розвалиться. Бо Україна існує поки воює.
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03.06.2026 20:17 Ответить
Пирожных фюреру отнесите, ну или шарик катните испужанке, уроды.
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03.06.2026 20:15 Ответить
 
 