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Новини Втрати ворога
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Рютте звернувся до молодих росіян, яких РФ вербує на війну: Вас залишать страждати в багнюці й помирати

Рютте в Києві застеріг молодих росіян від участі у війні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг молодих росіян від участі у війні проти України.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 3 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик до росіян від Рютте

"Вас обманюють… Вас не навчать. Спорядження, яке вам дадуть, – неякісне. Існує дуже висока ймовірність того, що ви помрете або отримаєте поранення, поки будете там. І є ймовірність, що якщо вас поранять, вас залишать страждати в багнюці й помирати",- сказав генсек Альянсу.

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Втрати РФ у війні

Крім того, Рютте навів оцінку російських втрат. За його словами, щомісяця гине понад 30 тисяч російських солдатів.

"Це означає втрату за один місяць більшої кількості людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 1980-х роках в Афганістані", - сказав він, назвавши ці цифри "абсолютно приголомшливими".

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Автор: 

росія (70276) вербування (307) втрати (4686) Рютте Марк (701)
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Топ коментарі
+4
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03.06.2026 20:30 Відповісти
+4
Рютте розказав гівну про багнюку.
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03.06.2026 20:30 Відповісти
+3
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть.
Здесь нет для вас ни почестей ни славы.
Вас будут резать убивать и жечь.
А после ... вас предаст народ вашей "державы"
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03.06.2026 20:31 Відповісти
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03.06.2026 20:30 Відповісти
Рютте розказав гівну про багнюку.
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03.06.2026 20:30 Відповісти
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть.
Здесь нет для вас ни почестей ни славы.
Вас будут резать убивать и жечь.
А после ... вас предаст народ вашей "державы"
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03.06.2026 20:31 Відповісти
А тепер Рютте потрібно розказати що за істоти є московити
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03.06.2026 20:33 Відповісти
Він певно думає, що молоді росіяни дивляться пресконференцію Зеленського. Краще б нагадав «російській молоді», що за розкрадання допомоги Україні, Ізраїль може і не врятувати.
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03.06.2026 20:34 Відповісти
Найшов чим їх лякати. Це для них нормальний стан життя
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03.06.2026 20:36 Відповісти
Лише для москвичів не нормальний. Тому і треба їх кошмарити щоночі
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03.06.2026 20:40 Відповісти
ненормальний
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03.06.2026 22:02 Відповісти
ненормальний
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03.06.2026 22:03 Відповісти
Звернення кацапам треба доставляти на ФПВ дроні прямо у макітру, інакше не дійде.
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03.06.2026 20:41 Відповісти
До кого це він звертається? Рютте, стань на четвереньки і похрюкай якщо хочеш щоб кацапи тебе зрозуміли. Дебіл млять.
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03.06.2026 20:42 Відповісти
Вымазанный гелем хитромордый хмырь.
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03.06.2026 20:45 Відповісти
Ну хоч не ботоксом
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03.06.2026 20:50 Відповісти
Вони вірять в свою невразливість і нєпобєдімость русской арміі.
Ну ще у те, що погуляють вдосталь на великі гроші від дєржави.
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03.06.2026 20:56 Відповісти
Рютте сказав, а чи кацапські молоді свинособаки це почують? Я в цьому дуже сумніваюсь...
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03.06.2026 20:56 Відповісти
Наївний)молоді росіяни не мають інтернету))або не володіють іноземними мовами)Він же не до масквічєй зверався,ті на війну не попаадають.
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03.06.2026 21:18 Відповісти
там тупиковая ветвь эволюции, к кмоу там обращаться ?
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03.06.2026 21:20 Відповісти
Зря время своё тратите . Бесполезно .У них ящик свой говорящий. Слава Украине!
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03.06.2026 22:01 Відповісти
 
 