Рютте звернувся до молодих росіян, яких РФ вербує на війну: Вас залишать страждати в багнюці й помирати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг молодих росіян від участі у війні проти України.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 3 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик до росіян від Рютте

"Вас обманюють… Вас не навчать. Спорядження, яке вам дадуть, – неякісне. Існує дуже висока ймовірність того, що ви помрете або отримаєте поранення, поки будете там. І є ймовірність, що якщо вас поранять, вас залишать страждати в багнюці й помирати",- сказав генсек Альянсу.

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Втрати РФ у війні

Крім того, Рютте навів оцінку російських втрат. За його словами, щомісяця гине понад 30 тисяч російських солдатів.

"Це означає втрату за один місяць більшої кількості людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 1980-х роках в Афганістані", - сказав він, назвавши ці цифри "абсолютно приголомшливими".

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