Рютте обратился к молодым россиянам, которых РФ вербует на войну: Вас оставят страдать в грязи и умирать
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег молодых россиян от участия в войне против Украины.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв к россиянам от Рютте
"Вас обманывают… Вас не обучат. Снаряжение, которое вам дадут, – некачественное. Существует очень высокая вероятность того, что вы умрете или получите ранения, пока будете там. И есть вероятность, что если вас ранят, вас оставят страдать в грязи и умирать", – сказал генсек Альянса.
Потери РФ в войне
Кроме того, Рютте привел оценку российских потерь. По его словам, ежемесячно гибнет более 30 тысяч российских солдат.
"Это означает потерю за один месяц большего количества людей, чем Советский Союз потерял за 10 лет в 1980-х годах в Афганистане", — сказал он, назвав эти цифры "абсолютно ошеломляющими".
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