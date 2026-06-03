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Новости Потери врага
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Рютте обратился к молодым россиянам, которых РФ вербует на войну: Вас оставят страдать в грязи и умирать

Рютте в Киеве предостерег молодых россиян от участия в войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег молодых россиян от участия в войне против Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв к россиянам от Рютте

"Вас обманывают… Вас не обучат. Снаряжение, которое вам дадут, – некачественное. Существует очень высокая вероятность того, что вы умрете или получите ранения, пока будете там. И есть вероятность, что если вас ранят, вас оставят страдать в грязи и умирать", – сказал генсек Альянса.

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Потери РФ в войне

Кроме того, Рютте привел оценку российских потерь. По его словам, ежемесячно гибнет более 30 тысяч российских солдат.

"Это означает потерю за один месяц большего количества людей, чем Советский Союз потерял за 10 лет в 1980-х годах в Афганистане", — сказал он, назвав эти цифры "абсолютно ошеломляющими".

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Автор: 

россия (97772) вербовка (325) потери (4669) Рютте Марк (659)
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Топ комментарии
+4
Знайшов до кого звертатися......
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03.06.2026 20:30 Ответить
+4
Рютте розказав гівну про багнюку.
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03.06.2026 20:30 Ответить
+3
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть.
Здесь нет для вас ни почестей ни славы.
Вас будут резать убивать и жечь.
А после ... вас предаст народ вашей "державы"
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03.06.2026 20:31 Ответить
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Знайшов до кого звертатися......
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03.06.2026 20:30 Ответить
Рютте розказав гівну про багнюку.
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03.06.2026 20:30 Ответить
Вас в Украине ждет одна лишь только смерть.
Здесь нет для вас ни почестей ни славы.
Вас будут резать убивать и жечь.
А после ... вас предаст народ вашей "державы"
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03.06.2026 20:31 Ответить
А тепер Рютте потрібно розказати що за істоти є московити
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03.06.2026 20:33 Ответить
Він певно думає, що молоді росіяни дивляться пресконференцію Зеленського. Краще б нагадав «російській молоді», що за розкрадання допомоги Україні, Ізраїль може і не врятувати.
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03.06.2026 20:34 Ответить
Найшов чим їх лякати. Це для них нормальний стан життя
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03.06.2026 20:36 Ответить
Лише для москвичів не нормальний. Тому і треба їх кошмарити щоночі
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03.06.2026 20:40 Ответить
ненормальний
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03.06.2026 22:02 Ответить
ненормальний
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03.06.2026 22:03 Ответить
Звернення кацапам треба доставляти на ФПВ дроні прямо у макітру, інакше не дійде.
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03.06.2026 20:41 Ответить
До кого це він звертається? Рютте, стань на четвереньки і похрюкай якщо хочеш щоб кацапи тебе зрозуміли. Дебіл млять.
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03.06.2026 20:42 Ответить
Вымазанный гелем хитромордый хмырь.
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03.06.2026 20:45 Ответить
Ну хоч не ботоксом
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03.06.2026 20:50 Ответить
Вони вірять в свою невразливість і нєпобєдімость русской арміі.
Ну ще у те, що погуляють вдосталь на великі гроші від дєржави.
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03.06.2026 20:56 Ответить
Рютте сказав, а чи кацапські молоді свинособаки це почують? Я в цьому дуже сумніваюсь...
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03.06.2026 20:56 Ответить
Наївний)молоді росіяни не мають інтернету))або не володіють іноземними мовами)Він же не до масквічєй зверався,ті на війну не попаадають.
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03.06.2026 21:18 Ответить
там тупиковая ветвь эволюции, к кмоу там обращаться ?
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03.06.2026 21:20 Ответить
Зря время своё тратите . Бесполезно .У них ящик свой говорящий. Слава Украине!
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03.06.2026 22:01 Ответить
 
 