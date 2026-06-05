Україна посилює удари вглиб РФ. Кремлю стає важче приховувати від росіян наслідки війни, - Telegraph

Атаки України демонструють зміну динаміки конфлікту, а Росії стає дедалі складніше приховувати наслідки війни від власного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.

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Росія продовжує кампанію ракетних ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, однак ефективність частини її заявлених військових можливостей викликає сумніви. Про це йдеться в аналітичних матеріалах, на які посилається видання The Telegraph.

У публікації зазначається, що попри гучні заяви Москви про "непереможні" гіперзвукові ракети, зокрема "Кинджал" і "Циркон", західні системи протиповітряної оборони, такі як американський Patriot, продемонстрували здатність ефективно перехоплювати ці загрози. Це, за оцінками авторів, ставить під сумнів відповідність російської риторики реальним бойовим можливостям.

Українські дрони та зміни у безпеці російських міст

Окремо наголошується, що розвиток українських безпілотних і ракетних технологій поступово розширює зону ураження аж до Москви та Санкт-Петербурга. Це, на думку аналітиків, змінює сприйняття війни серед частини російського суспільства, зокрема мешканців великих міст, для яких конфлікт перестає бути віддаленим.

Також у матеріалі вказується, що основний тягар війни раніше припадав на бідніші регіони РФ, етнічні меншини та ув’язнених, яких залучали до бойових дій. Однак після тривалих втрат дедалі більше занепокоєння виникає і серед міського населення щодо можливого призову.

Соціальний та економічний тиск усередині Росії

The Telegraph також звертає увагу на зростання залежності Росії від іноземної робочої сили, яка частково заміщує втрати на ринку праці через мобілізацію та еміграцію чоловіків призовного віку. Зокрема, повідомляється про залучення працівників з Індії та інших країн.

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Окремо зазначається, що навіть за умов жорсткого контролю інформації всередині РФ стає складніше приховувати наслідки тривалої війни, економічного тиску та значних втрат на фронті.

Зростання напруги та історичні паралелі

У матеріалі згадується посилення заходів безпеки в Москві під час ключових подій, що, на думку авторів, може свідчити про чутливість влади до внутрішньої стабільності. Також проводяться паралелі з іншими конфліктами, зокрема в Сирії, де ставка на силу проти цивільного населення не призвела до політичної перемоги.

Автори доходять висновку, що тривала війна та зростаючий тиск можуть поступово впливати на суспільні настрої в Росії, навіть попри жорсткий контроль держави.

Водночас у публікації наголошується, що ризик ескалації, зокрема ядерної риторики, залишається, однак перехід від погроз до дій вважається малоймовірним через усвідомлення наслідків.

На думку авторів, у перспективі ключовим викликом залишається пошук умов для припинення бойових дій і досягнення стійкого миру, тоді як внутрішні процеси в Росії можуть стати одним із факторів подальшої динаміки конфлікту.

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