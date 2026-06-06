Україна може стати ключовою перемогою для Трампа у політиці, - WP

Президент США Дональд Трамп має інструменти для впливу на війну Росії проти України та може використати це як політичну перемогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Оглядач The Washington Post Фарід Закарія

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Закарія зазначає, що Україна вже п’ятий рік веде війну проти держави, яка має значно більші ресурси - економіку приблизно у 12 разів більшу та населення у чотири рази більше. За його оцінкою, сам факт виживання України є одним із найбільших військових досягнень сучасності.

Зміна балансу на полі бою

На думку Закарії, ключова перевага Росії полягала не в ефективності армії, а в здатності компенсувати втрати масовою мобілізацією. Щомісяця РФ могла вербувати понад 30 тисяч нових військових, що дозволяло підтримувати інтенсивність бойових дій.

Втім, ця модель, за його словами, почала давати збій: втрати російської армії зростають швидше, ніж відбувається поповнення навченого особового складу. У травні російські війська, за оцінками аналітиків, майже не мали суттєвого просування на фронті, а подекуди втрачали позиції.

Нова стратегія України

Україна, як зазначається, дедалі більше спирається не на чисельність, а на технологічні переваги - розвідку, мобільність і використання безпілотних систем. Цього року, за наведеними оцінками, українське виробництво може перевищити 7 мільйонів дронів, тоді як у США плановий показник значно нижчий у найближчі роки.

Також підкреслюється, що удари українських дронів углиб території Росії вже впливають на внутрішню безпеку РФ і змушують переглядати підходи до оборони стратегічних об’єктів.

Роль Заходу та США

Закарія також аналізує можливу роль американського політичного керівництва. На його думку, США мають інструменти впливу, яких бракує Європі: посилення військової допомоги Україні, розширення санкцій проти російської нафти та "тіньового флоту", а також прискорення постачання озброєнь союзникам по НАТО.

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Водночас після тиску, як вважає аналітик, можливе й формування переговорного сценарію, який дозволив би Росії вийти з війни без подальшої ескалації.

Політичний парадокс

Окремо Закарія звертає увагу на те, що потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку.

Водночас наголошується, що будь-яка можлива угода повинна передбачати реальні гарантії безпеки для України та закріплення її західної інтеграції.

Аналітик підсумовує, що обидві ключові стратегічні ставки Кремля - на слабкість України та втому Заходу - не справдилися, що й створює нинішнє "вікно можливостей".

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