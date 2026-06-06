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Новини Агресія Росії проти України
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Україна може стати ключовою перемогою для Трампа у політиці, - WP

Україна і війна РФ: у WP вважають, що Трамп має шанс на "велику перемогу"

Президент США Дональд Трамп має інструменти для впливу на війну Росії проти України та може використати це як політичну перемогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Оглядач The Washington Post Фарід Закарія

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Закарія зазначає, що Україна вже п’ятий рік веде війну проти держави, яка має значно більші ресурси - економіку приблизно у 12 разів більшу та населення у чотири рази більше. За його оцінкою, сам факт виживання України є одним із найбільших військових досягнень сучасності.

Зміна балансу на полі бою

На думку Закарії, ключова перевага Росії полягала не в ефективності армії, а в здатності компенсувати втрати масовою мобілізацією. Щомісяця РФ могла вербувати понад 30 тисяч нових військових, що дозволяло підтримувати інтенсивність бойових дій.

Втім, ця модель, за його словами, почала давати збій: втрати російської армії зростають швидше, ніж відбувається поповнення навченого особового складу. У травні російські війська, за оцінками аналітиків, майже не мали суттєвого просування на фронті, а подекуди втрачали позиції.

Нова стратегія України

Україна, як зазначається, дедалі більше спирається не на чисельність, а на технологічні переваги - розвідку, мобільність і використання безпілотних систем. Цього року, за наведеними оцінками, українське виробництво може перевищити 7 мільйонів дронів, тоді як у США плановий показник значно нижчий у найближчі роки.

Також підкреслюється, що удари українських дронів углиб території Росії вже впливають на внутрішню безпеку РФ і змушують переглядати підходи до оборони стратегічних об’єктів.

Роль Заходу та США

Закарія також аналізує можливу роль американського політичного керівництва. На його думку, США мають інструменти впливу, яких бракує Європі: посилення військової допомоги Україні, розширення санкцій проти російської нафти та "тіньового флоту", а також прискорення постачання озброєнь союзникам по НАТО.

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Водночас після тиску, як вважає аналітик, можливе й формування переговорного сценарію, який дозволив би Росії вийти з війни без подальшої ескалації.

Політичний парадокс

Окремо Закарія звертає увагу на те, що потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку.

Водночас наголошується, що будь-яка можлива угода повинна передбачати реальні гарантії безпеки для України та закріплення її західної інтеграції.

Аналітик підсумовує, що обидві ключові стратегічні ставки Кремля - на слабкість України та втому Заходу - не справдилися, що й створює нинішнє "вікно можливостей".

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Автор: 

росія (70338) Україна (7360) Трамп Дональд (8911) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+8
Трамп - це "муха на рогах вола"... Якщо вдасться - злізе увечері, з рогів, витре лоба, і скаже: "Ох, як ми і наоралися...".
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06.06.2026 09:26 Відповісти
+7
невже досвідчені журналісти досі не зрозуміли, що рудого хвилюють лише гроші, які б він міг заробити на торгівлі з любим друзякою вальодею?... хер він клав вялий на Україну!...
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06.06.2026 09:31 Відповісти
+5
Чувак абсолюно не розуміє того про що пише. Його навіть критикувати не цікаво.
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06.06.2026 09:32 Відповісти
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Газети пишуть а ми читаєм і вірим - навіть
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06.06.2026 09:23 Відповісти
Трамп - це "муха на рогах вола"... Якщо вдасться - злізе увечері, з рогів, витре лоба, і скаже: "Ох, як ми і наоралися...".
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06.06.2026 09:26 Відповісти
Ага переможе разом з @уйлом Україну
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06.06.2026 09:29 Відповісти
Для цього ідіота перемога в політиці-це виграти партію в гольф на парі в мільйон.
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06.06.2026 09:31 Відповісти
Ідіоти - це ті, хто вірять, що Захід хоче перемоги України, попри те, що жодна країна Заходу (включно з Трампом), не дає достатньо грошей на зброю для зупинки просування рашки.
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06.06.2026 10:22 Відповісти
Дають скільки можуть.
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06.06.2026 10:33 Відповісти
Ну і до чого ця епохальна заява? Трампон-не ідіот?
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06.06.2026 10:38 Відповісти
невже досвідчені журналісти досі не зрозуміли, що рудого хвилюють лише гроші, які б він міг заробити на торгівлі з любим друзякою вальодею?... хер він клав вялий на Україну!...
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06.06.2026 09:31 Відповісти
Решту країн Заходу також цікавлять переважно гроші, інакше б вони б дали б достатньо грошей на зброю для зупинки рашки.
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06.06.2026 10:24 Відповісти
Щоб заробляти гроші, йому трете зберегти політичний вплив. В зараз під ним крісло ходуном ходить. Тому що з його авантюр вдалою була лише Венесуельська.
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06.06.2026 10:34 Відповісти
Чувак абсолюно не розуміє того про що пише. Його навіть критикувати не цікаво.
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06.06.2026 09:32 Відповісти
Рудий павіан півтора роки підливає масло у полум'я війни, і це очевидний факт.
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06.06.2026 09:34 Відповісти
Павіан? Відмінно.
Дружба павіана з бабуїном
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06.06.2026 09:50 Відповісти
А тим часом за повідомленнями у мережі Сили оборони України уразили НПЗ в Тюмені на пітьмі (Сибір).
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06.06.2026 09:40 Відповісти
Президент Трамп человек преклонного возраста. И он не понимает, что нет смысла вести переговоры с сатаной. Тут только уничтожение
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06.06.2026 09:41 Відповісти
Сатана якраз договороздібний, на відміну від *****.
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06.06.2026 10:36 Відповісти
Віборі скоро.
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06.06.2026 09:50 Відповісти
Типу, Тромб разом з Ху'йлом повинні перемогти Україну щоб отримати премії міра?
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06.06.2026 09:54 Відповісти
Єдиний успіх Трампа це викрадення сім'ї Мадуро, навіть дітей.
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06.06.2026 10:01 Відповісти
Забавно что дети Мадуро тоже сидят в тюрьме.
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06.06.2026 10:10 Відповісти
Україна поховає і Трампона і ×уйла. Таке вже не раз бувало в історії. Де зараз Третій Рейх, де Совок? А незалежна самостійна Україна - ось вона, "живіше за всіх живих" пNздить москалів. Отже, у підсумку, у Другій світовій перемогла УПА.
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06.06.2026 10:04 Відповісти
Україна МОЖЕ СТАТИ ключовою перемогою для Трампа у політиці, - WP

Україна МОЖЕ СТАТИ!? Але Україна НЕ СТАНЕ через імовірну залежність Трампа від Кремля-Путіна.

"Потенційна роль Трампа як посередника виглядає парадоксально: його скептичне ставлення до України може, на думку автора, навіть підвищувати довіру Росії до будь-яких пропозицій з його боку".

Напевно, в Анкоріджі Путін "напомнил" Трампу содержание некоторых папочек, включая «Файлы Эпштейна», которые, в частности, включают текстовые резюме допросов и первичные заявления женщины, утверждавшей, что она подверглась сексуализированному насилию со стороны Трампа и Эпштейна, когда была несовершеннолетней (в возрасте от 13 до 15 лет). Ранее сообщались о том, что Эпштейн якобы через т. Лаврова передал/продал Кремлю все файлы, якобы "для более надежной сохранности" в Кремля
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06.06.2026 10:09 Відповісти
Ваша байка про файли Епштейна давно не актуальна. Іх опублікували, і що? Скандал з ПіДіДі і то був гучніший.
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06.06.2026 10:38 Відповісти
Херня це все.
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06.06.2026 10:18 Відповісти
Це Краснов мав би добиватись перемоги України ??? Тупі жартівники !
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06.06.2026 10:30 Відповісти
"На думку Закарії, ключова перевага Росії полягала не в ефективності армії, а в здатності компенсувати втрати масовою мобілізацією. Щомісяця РФ могла вербувати понад 30 тисяч нових військових, що дозволяло підтримувати інтенсивність бойових дій."

Це працює коли у противника нема методів знищувати піхоту без великих складнощів для себе.
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06.06.2026 10:39 Відповісти
 
 