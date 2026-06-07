Зеленский: Замораживание линии фронта на текущих позициях - это "самый быстрый путь" к миру
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта с Россией в ее нынешнем виде.
Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Замораживание фронта и переход к дипломатии
Ведущая Sky News спросила Зеленского об условиях прекращения огня с Россией:
"Если бы завтра было достигнуто соглашение о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Там, где они находятся в данный момент? Вы бы согласились на это?".
"Да. Это самый быстрый путь", - ответил Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул:
"Мы хотим остановить войну так, чтобы она больше не вернулась. Идея заключается не просто в том, чтобы заморозить, но самый быстрый путь - это заморозить и перевести все в дипломатическое русло".
На вопрос, означает ли это отдать России то, что она хочет на данный момент, он ответил, что нет.
"Нет, это не просто отдать. Оставаться там, где мы есть, означает дать людям Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам - вернуться. Я считаю, что это важно для нас", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сама ж війна з ордою не закінчиться, поки не зникне орда
.
Вічна війна = гинуть солдати і летять ракети з дронами кожного дня, а не накопичуються. Профіт!
Свобода - це рабство.
Незнання - сила.
Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом"!
Маріо Пьюзо-"Хрещений батько"
Який статус вже окупованих територій, територій, які не окуповані але записані в конституцію росії, курсу в НАТО, чисельності армії?
Чисельність армії скоріше повернеться до чисельності яка буде перед лютим 22 року. І це звичайна економіка.
а просто заморозити - це як? і чому заморозити і перевести в дипломатичне русло - це найшвидший шлях, а просто заморозити - довший? якась абабагаламага потужної дипломатії!
Щоб відвернути увагу людей.
Кручу-верчу в дії!🤹♂️
Виявляється (секрет Полішенеля), що "новоспечений націоналіст" Вова "потужний", з кооперативу "Династія", перешіптується з кацапами за спиною українців.
Лице не обтяжене інтелектом!🤷♂️
І ось ВОНО зараз пропонує «заморозку», АЛЕ тоді був зовсім другий час, він «грав» на стороні України……
Si vis pasem, para bellum (хочеш миру - готуйся до війни(с))…….
14 Лютого 2026
Агов, ви де! Дивіться які тут потужні непогоджувальники на компроміс. Всі як на підбір - за кордони до 91 року.
Чому не прилетіли підтримати ініціативи Лідора, що цього разу не так?😹