РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
2 173 43

Зеленский: Замораживание линии фронта на текущих позициях - это "самый быстрый путь" к миру

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта с Россией в ее нынешнем виде.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Замораживание фронта и переход к дипломатии

Ведущая Sky News спросила Зеленского об условиях прекращения огня с Россией:

"Если бы завтра было достигнуто соглашение о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Там, где они находятся в данный момент? Вы бы согласились на это?".

"Да. Это самый быстрый путь", - ответил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул: 

"Мы хотим остановить войну так, чтобы она больше не вернулась. Идея заключается не просто в том, чтобы заморозить, но самый быстрый путь - это заморозить и перевести все в дипломатическое русло". 

На вопрос, означает ли это отдать России то, что она хочет на данный момент, он ответил, что нет.

"Нет, это не просто отдать. Оставаться там, где мы есть, означает дать людям Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам - вернуться. Я считаю, что это важно для нас", - сказал президент.

Читайте также: Украина готова остановить огонь на время переговоров. Мониторинг режима тишины могут вести США, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24428) россия (97830) прекращения огня (445)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Тобто Шмаркля пропонує віддати каzапам окуповані території?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:24 Ответить
+13
В рота тобі спітнілі ноги, довбаний ішаче.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:24 Ответить
+11
Це бескінечна війна, а не шлях до миру....😡😡😡
показать весь комментарий
07.06.2026 22:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В рота тобі спітнілі ноги, довбаний ішаче.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:24 Ответить
" Зеленський: Заморожування лінії фронту на поточних позиціях - це "найшвидший шлях" до миру". Ні, Володя. Є ще швидший шлях до ТАКОГО "миру"-- "випалнєніє всєх задач сво".
показать весь комментарий
07.06.2026 22:47 Ответить
Тобто Шмаркля пропонує віддати каzапам окуповані території?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:24 Ответить
на сьогодні Україні потрібне перемир'я та перезагрузка всієї влади.

сама ж війна з ордою не закінчиться, поки не зникне орда

.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:51 Ответить
поки ти в ЗСУ, у зешмарклі нічого не вийде
показать весь комментарий
07.06.2026 23:09 Ответить
Запропонуй віддати Техас.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:21 Ответить
Це бескінечна війна, а не шлях до миру....😡😡😡
показать весь комментарий
07.06.2026 22:25 Ответить
На нари ішака тупорилого!
показать весь комментарий
07.06.2026 22:25 Ответить
Шо воно верзе? Хоче дати муйлушi зiбратися з силами i знову гайда?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:26 Ответить
Не дамо зібратись з силами за допомогою вічної війни.
Вічна війна = гинуть солдати і летять ракети з дронами кожного дня, а не накопичуються. Профіт!
показать весь комментарий
07.06.2026 22:27 Ответить
Вiчна вiйна - це перемир`я на данiй лiнii фронту.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:31 Ответить
Вічна війна - це перемир'я.
Свобода - це рабство.
Незнання - сила.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:34 Ответить
йо-пэ-рэ-сэ-тэ...
показать весь комментарий
07.06.2026 22:41 Ответить
Вічних війна не бувае
показать весь комментарий
07.06.2026 23:18 Ответить
"Хресний, як дізнатися, хто зрадник?-
Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом"!
Маріо Пьюзо-"Хрещений батько"
показать весь комментарий
07.06.2026 22:26 Ответить
Припустимо, заморозка на поточній лінії. А основні умови які?
Який статус вже окупованих територій, територій, які не окуповані але записані в конституцію росії, курсу в НАТО, чисельності армії?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:26 Ответить
Ніякого НАТО не буде.
Чисельність армії скоріше повернеться до чисельності яка буде перед лютим 22 року. І це звичайна економіка.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:20 Ответить
Оманська брехлива мразота... Зебілунги, ви вже шашликів хоч понажерлись ?
показать весь комментарий
07.06.2026 22:28 Ответить
ідея полягає не просто в тому, щоб заморозити, але найшвидший шлях - це заморозити й перевести все в дипломатичне русло". Джерело: https://censor.net/ua/n4007169

а просто заморозити - це як? і чому заморозити і перевести в дипломатичне русло - це найшвидший шлях, а просто заморозити - довший? якась абабагаламага потужної дипломатії!
показать весь комментарий
07.06.2026 22:29 Ответить
Так заре ера абабигаламаги. Тiпо, як не нарiк , то шлепер-алiк чи рудий бовдур-дименцiйник. Речення з трьох слiв, чи й три речення у таких не мають сенсу.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:40 Ответить
У 2014 вже заморажували.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:31 Ответить
І це дало 10 років спокою, за які створили армію і підготувалися до 22 року.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:22 Ответить
Тобі ****** жилось в 2016-2021?
показать весь комментарий
07.06.2026 23:23 Ответить
Головна задача - зупинити кацапів - шоб не лізли - потім мжна балакати
показать весь комментарий
07.06.2026 22:31 Ответить
Головна задача України - замінити зелене гівно на притомного Верховного Головнокомандувача, далі можна дискутувати про стратегію і тактику звільнення територій.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:23 Ответить
Ось для чого приперся в Україну смердючий абрамович -- план " мирної заморозки " привіз .. До речі , зелене лайно не має права нічого заморожувати , це не його, і ми таких прав йому не давали , і в Конституції не має він на то права .
показать весь комментарий
07.06.2026 22:34 Ответить
Ну піськов вже ж казав, який "найшвидший шлях"... Віддати наказ на відведення військ з "Донбассу".
показать весь комментарий
07.06.2026 22:38 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2026 22:43 Ответить
Шось такі підозри, що воно хоче відмінити потім воєнний стан, оголосити перевибори й чкурнути до своїх грошей..
показать весь комментарий
07.06.2026 22:44 Ответить
I куди чкурне? В Штати з Iзраiлем - не в`iзний, кримiнальнi справи вiдкритi.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:53 Ответить
Нема проти нього ніяких справ в США і ізраілі.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:23 Ответить
Так от для чого 🤡 Вова затіяв ці всі перепоховання відомих українців та перейменування в ЗСУ.

Щоб відвернути увагу людей.
Кручу-верчу в дії!🤹‍♂️

Виявляється (секрет Полішенеля), що "новоспечений націоналіст" Вова "потужний", з кооперативу "Династія", перешіптується з кацапами за спиною українців.
показать весь комментарий
07.06.2026 22:57 Ответить
Фото прекрасне!👍
Лице не обтяжене інтелектом!🤷‍♂️
показать весь комментарий
07.06.2026 23:01 Ответить
Шо за ледниковый период с заморозками, свои земли отбивать надо а не морозиться...
показать весь комментарий
07.06.2026 23:02 Ответить
Замороження лінії фронту і замороження конфлікту - у чому різниця?
показать весь комментарий
07.06.2026 23:06 Ответить
Тобто окупація 30% України і мільйони українців залишити окупантам на знущання це шлях до міру? Дебіл кінчений. За що тоді українці воювали?
показать весь комментарий
07.06.2026 23:10 Ответить
мінські - 2 йому не подобались, він хоче мінськ -3. жесть. втратити половину населення і 20% територій і прийти до того, що й так вже було при попередній владі - це просто геніально.
показать весь комментарий
07.06.2026 23:11 Ответить
«заморорозка» вже була і хтось на стадіоні закидував «претензії».
І ось ВОНО зараз пропонує «заморозку», АЛЕ тоді був зовсім другий час, він «грав» на стороні України……

Si vis pasem, para bellum (хочеш миру - готуйся до війни(с))…….
показать весь комментарий
07.06.2026 23:14 Ответить
"Якщо росія погодиться лише на замороження конфлікту без чітких гарантій, тоді це пауза перед новою війною. Ми вже проходили це після 2014 року. Нам не потрібен ще один «Мінськ», який дасть росії час підготуватися", - про це Володимир Зеленський заявив журналісту Саймону Шустеру для видання The Atlantic.
14 Лютого 2026
показать весь комментарий
07.06.2026 23:15 Ответить
тут попал на Опрос зеля или Порошенко? Если не Зеля то сРаССия захватит Фсе!....голосуйте за Клоуна! Он без рук играет на пианино.....)
показать весь комментарий
07.06.2026 23:26 Ответить
Шось не видно на цій гілці штатних ухилесів-зрадойобів.
Агов, ви де! Дивіться які тут потужні непогоджувальники на компроміс. Всі як на підбір - за кордони до 91 року.
Чому не прилетіли підтримати ініціативи Лідора, що цього разу не так?😹
показать весь комментарий
07.06.2026 23:27 Ответить
 
 