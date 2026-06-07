Зеленский: Замораживание линии фронта на текущих позициях - это "самый быстрый путь" к миру

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта с Россией в ее нынешнем виде.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Замораживание фронта и переход к дипломатии

Ведущая Sky News спросила Зеленского об условиях прекращения огня с Россией:

"Если бы завтра было достигнуто соглашение о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Там, где они находятся в данный момент? Вы бы согласились на это?".

"Да. Это самый быстрый путь", - ответил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул:

"Мы хотим остановить войну так, чтобы она больше не вернулась. Идея заключается не просто в том, чтобы заморозить, но самый быстрый путь - это заморозить и перевести все в дипломатическое русло".

На вопрос, означает ли это отдать России то, что она хочет на данный момент, он ответил, что нет.

"Нет, это не просто отдать. Оставаться там, где мы есть, означает дать людям Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам - вернуться. Я считаю, что это важно для нас", - сказал президент.

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