Зеленський: Заморожування лінії фронту на поточних позиціях — це "найшвидший шлях" до миру
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність заморозити лінію фронту з Росією в її нинішньому вигляді.
Про це він сказав в інтерв'ю для Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Заморожування фронту та перехід до дипломатії
Ведуча Sky News запитала Зеленського про умови припинення вогню з Росією:
"Якби завтра було домовлено про припинення вогню, де б ви хотіли, щоб лінії фронту були заморожені? Там, де вони є в цей момент? Ви б погодилися на це?".
"Так. Це найшвидший шлях", — відповів Зеленський.
Водночас глава держави наголосив:
"Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона більше не повернулася. Ідея полягає не просто в тому, щоб заморозити, але найшвидший шлях — це заморозити й перевести все в дипломатичне русло".
На запитання, чи означає це віддати Росії те, що вона хоче на цей момент, він відповів, що ні.
"Ні, це не просто віддати. Залишатися там, де ми є, означає дати людям України більше можливостей урятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Я вважаю, що це важливо для нас", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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сама ж війна з ордою не закінчиться, поки не зникне орда
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Вічна війна = гинуть солдати і летять ракети з дронами кожного дня, а не накопичуються. Профіт!
Свобода - це рабство.
Незнання - сила.
Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом"!
Маріо Пьюзо-"Хрещений батько"
Який статус вже окупованих територій, територій, які не окуповані але записані в конституцію росії, курсу в НАТО, чисельності армії?
Чисельність армії скоріше повернеться до чисельності яка буде перед лютим 22 року. І це звичайна економіка.
а просто заморозити - це як? і чому заморозити і перевести в дипломатичне русло - це найшвидший шлях, а просто заморозити - довший? якась абабагаламага потужної дипломатії!
Щоб відвернути увагу людей.
Кручу-верчу в дії!🤹♂️
Виявляється (секрет Полішенеля), що "новоспечений націоналіст" Вова "потужний", з кооперативу "Династія", перешіптується з кацапами за спиною українців.
Лице не обтяжене інтелектом!🤷♂️
там уже или выехали или паспорта пополучали. там уже граждан Украины днем с огнем не сыщешь.
І ось ВОНО зараз пропонує «заморозку», АЛЕ тоді був зовсім другий час, він «грав» на стороні України……
Si vis pasem, para bellum (хочеш миру - готуйся до війни(с))…….
14 Лютого 2026
Агов, ви де! Дивіться які тут потужні непогоджувальники на компроміс. Всі як на підбір - за кордони до 91 року.
Чому не прилетіли підтримати ініціативи Лідора, що цього разу не так?😹
правильно говорит. то что ********* предлагал в стамбуле еще в марте 2022 пока лондонский черт не влез своими копытами.