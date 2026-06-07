Зеленський: Заморожування лінії фронту на поточних позиціях — це "найшвидший шлях" до миру

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність заморозити лінію фронту з Росією в її нинішньому вигляді.

Про це він сказав в інтерв'ю для Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Заморожування фронту та перехід до дипломатії

Ведуча Sky News запитала Зеленського про умови припинення вогню з Росією:

"Якби завтра було домовлено про припинення вогню, де б ви хотіли, щоб лінії фронту були заморожені? Там, де вони є в цей момент? Ви б погодилися на це?".

"Так. Це найшвидший шлях", — відповів Зеленський.

Водночас глава держави наголосив:

"Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона більше не повернулася. Ідея полягає не просто в тому, щоб заморозити, але найшвидший шлях — це заморозити й перевести все в дипломатичне русло".

На запитання, чи означає це віддати Росії те, що вона хоче на цей момент, він відповів, що ні.

"Ні, це не просто віддати. Залишатися там, де ми є, означає дати людям України більше можливостей урятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Я вважаю, що це важливо для нас", - сказав президент.

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