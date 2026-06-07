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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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Зеленський: Заморожування лінії фронту на поточних позиціях — це "найшвидший шлях" до миру

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність заморозити лінію фронту з Росією в її нинішньому вигляді.

Про це він сказав в інтерв'ю для Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Заморожування фронту та перехід до дипломатії

Ведуча Sky News запитала Зеленського про умови припинення вогню з Росією:

"Якби завтра було домовлено про припинення вогню, де б ви хотіли, щоб лінії фронту були заморожені? Там, де вони є в цей момент? Ви б погодилися на це?".

"Так. Це найшвидший шлях", — відповів Зеленський.

Водночас глава держави наголосив: 

"Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона більше не повернулася. Ідея полягає не просто в тому, щоб заморозити, але найшвидший шлях — це заморозити й перевести все в дипломатичне русло". 

На запитання, чи означає це віддати Росії те, що вона хоче на цей момент, він відповів, що ні.

"Ні, це не просто віддати. Залишатися там, де ми є, означає дати людям України більше можливостей урятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Я вважаю, що це важливо для нас", - сказав президент.

Читайте також: Україна готова зупинити вогонь на час перемовин. Моніторинг режиму тиші можуть вести США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) росія (70347) припинення вогню (445)
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Топ коментарі
+18
Тобто Шмаркля пропонує віддати каzапам окуповані території?
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07.06.2026 22:24 Відповісти
+16
В рота тобі спітнілі ноги, довбаний ішаче.
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07.06.2026 22:24 Відповісти
+15
"Хресний, як дізнатися, хто зрадник?-
Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом"!
Маріо Пьюзо-"Хрещений батько"
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07.06.2026 22:26 Відповісти
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В рота тобі спітнілі ноги, довбаний ішаче.
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07.06.2026 22:24 Відповісти
" Зеленський: Заморожування лінії фронту на поточних позиціях - це "найшвидший шлях" до миру". Ні, Володя. Є ще швидший шлях до ТАКОГО "миру"-- "випалнєніє всєх задач сво".
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07.06.2026 22:47 Відповісти
Тобто Шмаркля пропонує віддати каzапам окуповані території?
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07.06.2026 22:24 Відповісти
на сьогодні Україні потрібне перемир'я та перезагрузка всієї влади.

сама ж війна з ордою не закінчиться, поки не зникне орда

.
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07.06.2026 22:51 Відповісти
поки ти в ЗСУ, у зешмарклі нічого не вийде
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07.06.2026 23:09 Відповісти
Запропонуй віддати Техас.
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07.06.2026 23:21 Відповісти
предложи анкориж вместо драмэнбасса
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08.06.2026 00:11 Відповісти
Це бескінечна війна, а не шлях до миру....😡😡😡
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07.06.2026 22:25 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
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07.06.2026 22:25 Відповісти
Шо воно верзе? Хоче дати муйлушi зiбратися з силами i знову гайда?
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07.06.2026 22:26 Відповісти
Не дамо зібратись з силами за допомогою вічної війни.
Вічна війна = гинуть солдати і летять ракети з дронами кожного дня, а не накопичуються. Профіт!
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07.06.2026 22:27 Відповісти
Вiчна вiйна - це перемир`я на данiй лiнii фронту.
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07.06.2026 22:31 Відповісти
Вічна війна - це перемир'я.
Свобода - це рабство.
Незнання - сила.
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07.06.2026 22:34 Відповісти
йо-пэ-рэ-сэ-тэ...
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07.06.2026 22:41 Відповісти
Вічних війна не бувае
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07.06.2026 23:18 Відповісти
"Хресний, як дізнатися, хто зрадник?-
Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом"!
Маріо Пьюзо-"Хрещений батько"
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07.06.2026 22:26 Відповісти
Припустимо, заморозка на поточній лінії. А основні умови які?
Який статус вже окупованих територій, територій, які не окуповані але записані в конституцію росії, курсу в НАТО, чисельності армії?
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07.06.2026 22:26 Відповісти
Ніякого НАТО не буде.
Чисельність армії скоріше повернеться до чисельності яка буде перед лютим 22 року. І це звичайна економіка.
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07.06.2026 23:20 Відповісти
ну выделят пару Клоунов типа Зели и что-то поменяется?
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07.06.2026 23:35 Відповісти
Оманська брехлива мразота... Зебілунги, ви вже шашликів хоч понажерлись ?
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07.06.2026 22:28 Відповісти
ідея полягає не просто в тому, щоб заморозити, але найшвидший шлях - це заморозити й перевести все в дипломатичне русло". Джерело: https://censor.net/ua/n4007169

а просто заморозити - це як? і чому заморозити і перевести в дипломатичне русло - це найшвидший шлях, а просто заморозити - довший? якась абабагаламага потужної дипломатії!
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07.06.2026 22:29 Відповісти
Так заре ера абабигаламаги. Тiпо, як не нарiк , то шлепер-алiк чи рудий бовдур-дименцiйник. Речення з трьох слiв, чи й три речення у таких не мають сенсу.
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07.06.2026 22:40 Відповісти
У 2014 вже заморажували.
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07.06.2026 22:31 Відповісти
І це дало 10 років спокою, за які створили армію і підготувалися до 22 року.
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07.06.2026 23:22 Відповісти
Тобі ****** жилось в 2016-2021?
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07.06.2026 23:23 Відповісти
Головна задача - зупинити кацапів - шоб не лізли - потім мжна балакати
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07.06.2026 22:31 Відповісти
Головна задача України - замінити зелене гівно на притомного Верховного Головнокомандувача, далі можна дискутувати про стратегію і тактику звільнення територій.
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07.06.2026 23:23 Відповісти
Ось для чого приперся в Україну смердючий абрамович -- план " мирної заморозки " привіз .. До речі , зелене лайно не має права нічого заморожувати , це не його, і ми таких прав йому не давали , і в Конституції не має він на то права .
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07.06.2026 22:34 Відповісти
Ну піськов вже ж казав, який "найшвидший шлях"... Віддати наказ на відведення військ з "Донбассу".
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07.06.2026 22:38 Відповісти
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07.06.2026 22:43 Відповісти
Шось такі підозри, що воно хоче відмінити потім воєнний стан, оголосити перевибори й чкурнути до своїх грошей..
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07.06.2026 22:44 Відповісти
I куди чкурне? В Штати з Iзраiлем - не в`iзний, кримiнальнi справи вiдкритi.
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07.06.2026 22:53 Відповісти
Нема проти нього ніяких справ в США і ізраілі.
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07.06.2026 23:23 Відповісти
Так от для чого 🤡 Вова затіяв ці всі перепоховання відомих українців та перейменування в ЗСУ.

Щоб відвернути увагу людей.
Кручу-верчу в дії!🤹‍♂️

Виявляється (секрет Полішенеля), що "новоспечений націоналіст" Вова "потужний", з кооперативу "Династія", перешіптується з кацапами за спиною українців.
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07.06.2026 22:57 Відповісти
Фото прекрасне!👍
Лице не обтяжене інтелектом!🤷‍♂️
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07.06.2026 23:01 Відповісти
Шо за ледниковый период с заморозками, свои земли отбивать надо а не морозиться...
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07.06.2026 23:02 Відповісти
ну тогда надо принимать закон о спиливании дверей в квартирах ухылесов и началу окопизации жынок.
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08.06.2026 00:10 Відповісти
Замороження лінії фронту і замороження конфлікту - у чому різниця?
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07.06.2026 23:06 Відповісти
Тобто окупація 30% України і мільйони українців залишити окупантам на знущання це шлях до міру? Дебіл кінчений. За що тоді українці воювали?
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07.06.2026 23:10 Відповісти
что значит залышыты украинцев оккупантам.

там уже или выехали или паспорта пополучали. там уже граждан Украины днем с огнем не сыщешь.
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08.06.2026 00:08 Відповісти
мінські - 2 йому не подобались, він хоче мінськ -3. жесть. втратити половину населення і 20% територій і прийти до того, що й так вже було при попередній владі - це просто геніально.
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07.06.2026 23:11 Відповісти
«заморорозка» вже була і хтось на стадіоні закидував «претензії».
І ось ВОНО зараз пропонує «заморозку», АЛЕ тоді був зовсім другий час, він «грав» на стороні України……

Si vis pasem, para bellum (хочеш миру - готуйся до війни(с))…….
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07.06.2026 23:14 Відповісти
"Якщо росія погодиться лише на замороження конфлікту без чітких гарантій, тоді це пауза перед новою війною. Ми вже проходили це після 2014 року. Нам не потрібен ще один «Мінськ», який дасть росії час підготуватися", - про це Володимир Зеленський заявив журналісту Саймону Шустеру для видання The Atlantic.
14 Лютого 2026
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07.06.2026 23:15 Відповісти
тут попал на Опрос зеля или Порошенко? Если не Зеля то сРаССия захватит Фсе!....голосуйте за Клоуна! Он без рук играет на пианино.....)
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07.06.2026 23:26 Відповісти
Шось не видно на цій гілці штатних ухилесів-зрадойобів.
Агов, ви де! Дивіться які тут потужні непогоджувальники на компроміс. Всі як на підбір - за кордони до 91 року.
Чому не прилетіли підтримати ініціативи Лідора, що цього разу не так?😹
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07.06.2026 23:27 Відповісти
неділя, пізній вечір, а ти бухаєш. жесть.
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07.06.2026 23:34 Відповісти
Я не бухаю, це заборонено уставом
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08.06.2026 00:06 Відповісти
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07.06.2026 23:52 Відповісти
отлично и очень потужно хлоп говорит, но по факту минус 8 миллионов населения с 2014 года. так что 500 летняя война отменяется.
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08.06.2026 00:06 Відповісти
Пропонує корейський мир для України.
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07.06.2026 23:40 Відповісти
Потім русня накопить ракети та бурятів, та в атаку. А лупоглазе чмо буде кліпати очима.
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08.06.2026 00:01 Відповісти
ты смотри,

правильно говорит. то что ********* предлагал в стамбуле еще в марте 2022 пока лондонский черт не влез своими копытами.
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08.06.2026 00:05 Відповісти
Звідки ти знаєш що там пропонували в Стамбулі? Може ще за дух Анкоріджа оповісиш?😹🤡
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08.06.2026 00:08 Відповісти
 
 