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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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Трамп розглядає патріарха Феофіла III як посередника для перемир’я між Україною та РФ, - ЗМІ

Єрусалимський патріарх Феофіл III

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає Єрусалимського патріарха Феофіла III як потенційного нейтрального посередника у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела, знайомі з деталями минулотижневої зустрічі Трампа та Феофіла ІІІ у Білому домі у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

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40 хвилин у Білому домі та підготовка візиту до Москви

За інформацією журналістів, питання залучення православної ієрархії до створення каналу діалогу між Москвою та Києвом предметно обговорювалося під час особистої 40-хвилинної зустрічі Дональда Трампа з Єрусалимським патріархом.

Цей дипломатичний трек має отримати швидке продовження. Очікується, що вже наприкінці червня Феофіл III може провести окремий раунд переговорів безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним для визначення позицій Кремля. 

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Більше про Феофіла

За їхніми словами, головною перевагою патріарха є те, що він є "фігурою, яка не має політичної ідентифікації та походить з позиції релігійної та моральної довіри".

У дипломатичних колах Феофіла III вважають компромісною, нейтральною та вельми авторитетною постаттю в усьому православному світі. Щобільше, він уже має успішний практичний досвід участі у складних гуманітарних та дипломатичних місіях. Зокрема, свого часу патріарх виступив ефективним комунікатором між РФ та Ізраїлем, що дозволило забезпечити звільнення ізраїльської громадянки Наами Іссахар із російської в'язниці.

  • Водночас патріарх із 2019 року так і не визнав автокефалії Православної церкви України та був противником її створення.

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Оточення Феофіла III оцінює, що американський президент зацікавлений у досягненні значного прогресу принаймні на одній із головних арен світових конфліктів, і що будь-який прогрес на українському напрямку може також вплинути на стратегічні пріоритети Вашингтону в інших сферах.

Відомо, що під час зустрічі патріарх нагородив Трампа почесним званням "Носій Великого Хреста" Ордена Хрестоносців Гробу Господнього –– однією з найвищих відзнак Грецького православного патріархату Єрусалиму.

Як писало нещодавно видання Times of Israel, патріарх Єрусалимський Феофіл III, який обіймає свою посаду з 2005 року, давно є залежним від Російської православної церкви та підтримки Кремля, у тому числі економічно.

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Феофіл III неодноразово відвідував Росію, а з 2023 року активно спілкується із російським архімандритом Вассіаном, якому свого часу заборонили в’їзд до Північної Македонії через "підривну діяльність" та "попросили" поїхати з Болгарії після історії з втручанням в питання національної безпеки країни.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Феофіл III неодноразово потурав російським наративам про утиски православ’я в Україні та виступав на захист статусу РПЦ в Україні.

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Єрусалим (56) перемовини (3809) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+7
краще вже гундяєва
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08.06.2026 16:33 Відповісти
+5
Трамп мабуть не в курсі що спочатку треба у вероніки-феншуй погодити кандидатуру посередника?
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08.06.2026 16:35 Відповісти
+4
Чергова кацапська ху@та.
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08.06.2026 16:35 Відповісти
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краще вже гундяєва
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08.06.2026 16:33 Відповісти
Згідно нового правопису треба писати - Пеофіл.
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08.06.2026 16:35 Відповісти
Кердосфіл або Сотонофіл
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08.06.2026 16:51 Відповісти
Трамп мабуть не в курсі що спочатку треба у вероніки-феншуй погодити кандидатуру посередника?
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08.06.2026 16:35 Відповісти
Чергова кацапська ху@та.
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08.06.2026 16:35 Відповісти
"...патріарх Єрусалимський Феофіл III, який обіймає свою посаду з 2005 року, давно є залежним від Російської православної церкви та підтримки Кремля, у тому числі економічно". Может, его на самом деле Феофан зовут? У коня Лаврушки овёс подзарабатывает.
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08.06.2026 16:36 Відповісти
Нігуя собі дєвки пляшуть
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08.06.2026 16:39 Відповісти
релігія - опіум для дебілів..
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08.06.2026 16:41 Відповісти
А чого зразу не Роберта Френсіса Папу Римського? Він же американець.
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08.06.2026 16:41 Відповісти
Бо Папа Лев не на зарплаті у пуйла сидить...
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08.06.2026 16:59 Відповісти
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08.06.2026 16:44 Відповісти
С нашей стороны Веронику. Я думаю сработаются.
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08.06.2026 16:50 Відповісти
" волхви не бояться "могучих " владик", а не підлещуються і медальки слугам сатани не роздають.
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08.06.2026 17:17 Відповісти
Єрусалимського?

Дяккую, не треба. Запропонуйте Онуфрію. Хоча в нього з Гундяєвим і так є цілковите порозуміння.
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08.06.2026 17:22 Відповісти
 
 