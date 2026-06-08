Трамп розглядає патріарха Феофіла III як посередника для перемир’я між Україною та РФ, - ЗМІ
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає Єрусалимського патріарха Феофіла III як потенційного нейтрального посередника у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.
Про це пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела, знайомі з деталями минулотижневої зустрічі Трампа та Феофіла ІІІ у Білому домі у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.
40 хвилин у Білому домі та підготовка візиту до Москви
За інформацією журналістів, питання залучення православної ієрархії до створення каналу діалогу між Москвою та Києвом предметно обговорювалося під час особистої 40-хвилинної зустрічі Дональда Трампа з Єрусалимським патріархом.
Цей дипломатичний трек має отримати швидке продовження. Очікується, що вже наприкінці червня Феофіл III може провести окремий раунд переговорів безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним для визначення позицій Кремля.
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За їхніми словами, головною перевагою патріарха є те, що він є "фігурою, яка не має політичної ідентифікації та походить з позиції релігійної та моральної довіри".
У дипломатичних колах Феофіла III вважають компромісною, нейтральною та вельми авторитетною постаттю в усьому православному світі. Щобільше, він уже має успішний практичний досвід участі у складних гуманітарних та дипломатичних місіях. Зокрема, свого часу патріарх виступив ефективним комунікатором між РФ та Ізраїлем, що дозволило забезпечити звільнення ізраїльської громадянки Наами Іссахар із російської в'язниці.
- Водночас патріарх із 2019 року так і не визнав автокефалії Православної церкви України та був противником її створення.
Оточення Феофіла III оцінює, що американський президент зацікавлений у досягненні значного прогресу принаймні на одній із головних арен світових конфліктів, і що будь-який прогрес на українському напрямку може також вплинути на стратегічні пріоритети Вашингтону в інших сферах.
Відомо, що під час зустрічі патріарх нагородив Трампа почесним званням "Носій Великого Хреста" Ордена Хрестоносців Гробу Господнього –– однією з найвищих відзнак Грецького православного патріархату Єрусалиму.
Як писало нещодавно видання Times of Israel, патріарх Єрусалимський Феофіл III, який обіймає свою посаду з 2005 року, давно є залежним від Російської православної церкви та підтримки Кремля, у тому числі економічно.
Феофіл III неодноразово відвідував Росію, а з 2023 року активно спілкується із російським архімандритом Вассіаном, якому свого часу заборонили в’їзд до Північної Македонії через "підривну діяльність" та "попросили" поїхати з Болгарії після історії з втручанням в питання національної безпеки країни.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Феофіл III неодноразово потурав російським наративам про утиски православ’я в Україні та виступав на захист статусу РПЦ в Україні.
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Дяккую, не треба. Запропонуйте Онуфрію. Хоча в нього з Гундяєвим і так є цілковите порозуміння.