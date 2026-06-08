Трамп розглядає патріарха Феофіла III як посередника для перемир’я між Україною та РФ, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає Єрусалимського патріарха Феофіла III як потенційного нейтрального посередника у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела, знайомі з деталями минулотижневої зустрічі Трампа та Феофіла ІІІ у Білому домі у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

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40 хвилин у Білому домі та підготовка візиту до Москви

За інформацією журналістів, питання залучення православної ієрархії до створення каналу діалогу між Москвою та Києвом предметно обговорювалося під час особистої 40-хвилинної зустрічі Дональда Трампа з Єрусалимським патріархом.

Цей дипломатичний трек має отримати швидке продовження. Очікується, що вже наприкінці червня Феофіл III може провести окремий раунд переговорів безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним для визначення позицій Кремля.

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За їхніми словами, головною перевагою патріарха є те, що він є "фігурою, яка не має політичної ідентифікації та походить з позиції релігійної та моральної довіри".

У дипломатичних колах Феофіла III вважають компромісною, нейтральною та вельми авторитетною постаттю в усьому православному світі. Щобільше, він уже має успішний практичний досвід участі у складних гуманітарних та дипломатичних місіях. Зокрема, свого часу патріарх виступив ефективним комунікатором між РФ та Ізраїлем, що дозволило забезпечити звільнення ізраїльської громадянки Наами Іссахар із російської в'язниці.

Водночас патріарх із 2019 року так і не визнав автокефалії Православної церкви України та був противником її створення.

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Оточення Феофіла III оцінює, що американський президент зацікавлений у досягненні значного прогресу принаймні на одній із головних арен світових конфліктів, і що будь-який прогрес на українському напрямку може також вплинути на стратегічні пріоритети Вашингтону в інших сферах.

Відомо, що під час зустрічі патріарх нагородив Трампа почесним званням "Носій Великого Хреста" Ордена Хрестоносців Гробу Господнього –– однією з найвищих відзнак Грецького православного патріархату Єрусалиму.

Як писало нещодавно видання Times of Israel, патріарх Єрусалимський Феофіл III, який обіймає свою посаду з 2005 року, давно є залежним від Російської православної церкви та підтримки Кремля, у тому числі економічно.

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Феофіл III неодноразово відвідував Росію, а з 2023 року активно спілкується із російським архімандритом Вассіаном, якому свого часу заборонили в’їзд до Північної Македонії через "підривну діяльність" та "попросили" поїхати з Болгарії після історії з втручанням в питання національної безпеки країни.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Феофіл III неодноразово потурав російським наративам про утиски православ’я в Україні та виступав на захист статусу РПЦ в Україні.

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