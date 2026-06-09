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Украина будет запускать по РФ по 600 дронов и ракет, и тогда россияне почувствуют эту войну, - Зеленский

зеленський

Украина начнет производить такое количество ракет и дронов, которое позволит "в полной мере" отвечать на атаки России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабы вражеских атак против Украины

Глава государства озвучил данные об интенсивности ежедневных ударов, которые российские оккупационные войска наносят по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. 

"Итак, Россия наносит по нам в основном около 650 дронов и от 35 до 100 ракет в день", — сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких условий для перемирия без гарантий и мониторинга прекращения огня, - Зеленский

Украинский ответ: курс на полный паритет

Несмотря на то, что Украина пока не имеет абсолютного равенства по количеству средств поражения со страной-агрессором, Силы обороны уже сейчас способны наносить болезненные ответные удары по военным объектам в глубоком тылу РФ, подчеркнул Зеленский.

  • По его словам, на сегодняшний день украинская армия ежесуточно применяет около 300–350 дальнобойных средств поражения против законных военных целей на территории врага.

"Мы отвечаем и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300–350 средств, которые мы применяем, и мы выйдем на то количество, которое позволит нам отвечать им в полной мере. И, конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы, но они почувствуют ее у себя дома", — добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) ракеты (3988) россия (97856) война в Украине (8433)
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Топ комментарии
+28
Ага! Вже чули про 3000 "фламінгів" до кінця 2025 року, може хватить киздіть, вова?
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09.06.2026 18:03 Ответить
+14
Ти спочатку запусти ті 600 дронів і ракет, а потім запускай свій словесний понос. Кіздабол чмошний.
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09.06.2026 18:18 Ответить
+13
Блін, це одразу пригадав оту його ахінею з "літять літаки, будем всіх бомбити". Одна і та ж маячня по колу.
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09.06.2026 18:12 Ответить
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Ага! Вже чули про 3000 "фламінгів" до кінця 2025 року, може хватить киздіть, вова?
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09.06.2026 18:03 Ответить
А ще можна підривати мацкву зсередини. Виходи з метро незахищені рамками.
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09.06.2026 18:05 Ответить
А коли по 50 фламінго за день будуть запускати?
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09.06.2026 18:05 Ответить
Вот это слова настоящего Черчилля. Устрой кацапам акопалипсис.
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09.06.2026 18:06 Ответить
Обязательно устроит, только для начала куда-нить убудет(Майями, другие варианты).
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09.06.2026 18:10 Ответить
После того, как вырастет ******* посаженных деревьев и из них сделают тысячи баллистических ракет. Не раньше. А если серьезно - рассказы про массовые удары дальнобойными ракетами "вот-вот" мы слышим от него с 2023 года.
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09.06.2026 19:12 Ответить
Ми могли на це вийти після 2019 року, але ти закрив ці програми.
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09.06.2026 18:07 Ответить
Років через 5 вже почнуть відчувати, а за 10 перемога. Триматися до кінця.
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09.06.2026 18:07 Ответить
Ну нарешті, це ж будуть використовувати ракети з запасу тих тисяч Фламінго, що вже давно повинні були зробити? Адже ж не може такого бути, що мільярди баксів просто вкрали, правильно?
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09.06.2026 18:10 Ответить
Звісно, не просто, а з любовʼю в серці до Украіни. Потім будуть її згадувати з ностальгією.
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09.06.2026 18:35 Ответить
Блін, це одразу пригадав оту його ахінею з "літять літаки, будем всіх бомбити". Одна і та ж маячня по колу.
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09.06.2026 18:12 Ответить
Вони захоплюють наші міста. Бомбардування міст в тилу не здатна це зупинити.
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09.06.2026 18:14 Ответить
Ліквідованим кацапом в Балашисі виявився полковник ЗС РФ Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і *********** ГРАУ Міноборони РФ.
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09.06.2026 18:15 Ответить
Ти спочатку запусти ті 600 дронів і ракет, а потім запускай свій словесний понос. Кіздабол чмошний.
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09.06.2026 18:18 Ответить
ти давно не цікавий зі своїм пзджом
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09.06.2026 18:18 Ответить
гравець в жіночу гру з м'ячем (3.14*добол)
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09.06.2026 18:22 Ответить
почне з 1000 демовідосикових запусків. шовечора!! ))
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09.06.2026 18:20 Ответить
це після 3000 хфламинго чи до них....??
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09.06.2026 18:20 Ответить
Після $4000 для вчителів...
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09.06.2026 18:21 Ответить
Україна запускатиме по РФ по 600 дронів і ракет, і тоді росіяни відчують цю війну, - Зеленський
Після чого його розбудила прибиральниця
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09.06.2026 18:53 Ответить
Ффффууух! Нарешті цей коментатор-ухилянт заспокоїв!..
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09.06.2026 18:20 Ответить
Тухлий пи₴дун.
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09.06.2026 18:21 Ответить
От чмо брехливе
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09.06.2026 18:21 Ответить
ЛАЙНО!
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09.06.2026 18:23 Ответить
Головним піздаболом вважався арєстовічь. Тепер у зєлєнского "нєдєржаніє рєчі". Він вважеє що "хуцпа" налякає ворогів і надихатиме українів, але брехня завжди лишається брехнею і його "порожнім звукам" вже ніхто не вірить. Він дійсно смішний, але не так як йому б хотілось - він жалюгідно кумедний...
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09.06.2026 18:25 Ответить
Головним гравецем в жіночу гру з м'ячем
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09.06.2026 18:27 Ответить
https://t.me/voynareal/137910 ⚡️Підірваний у власній автівці кацап - це полковник ЗС рф Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і артилерійських *********** ГРАУ Міноборони РФ. Посадовця розірвало від вибуху 500 грамів тротилу. Його особа настільки «важлива» системі, що росЗМІ назвали загиблого «невстановленим генерал-лейтенантом». І схоже, що одним підривом сьогодні не обійшлося. Щойно вибух пролунав на парковці у Москві. На місці працюють всі служби. Ймовірно підсмажили що одного «карасика» при погонах.
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09.06.2026 18:25 Ответить
Яке прикре самогубство
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09.06.2026 18:49 Ответить
Вже. Нехай вже відчувають
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09.06.2026 18:25 Ответить
і тут такий голобородька вискакує з за піаніни і давай запускати ракети та дрони!!!
коли там роковини генільної курської операції?
по керченському мосту вже вцілили?
чи, знову дістали мадяра, вихваляти талановите перекриття траси маріуполь чонгар?
питання: навіщо тоді оці тупорилі розмови про термінову капітуляцію по лбз?
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09.06.2026 18:26 Ответить
Знову шмаркля обдовбалася..
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09.06.2026 18:32 Ответить
щоб росія відчула так як ми, то маємо бити мінімум у три рази більшою кількістю ракет і безпілотників, ніж росія по нас, і з такою ж бойовою потужністю, бо територія там і кількість населення значно більша. Коли це буде?
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09.06.2026 18:33 Ответить
Невже це і є робота для президента казати все що можливо. Ліпше мовчки робити щось потрібно, чим розповідати про то що всеодно не зробиш.
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09.06.2026 18:35 Ответить
https://t.me/voynareal/137914 🔥 Ось і підтвердження з місця вибуху посеред вулиці в Москві - невже сьогодні буде комбо по ліквідації російських генералів
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09.06.2026 18:41 Ответить
"Будемо запускати 600 дронів і ракет! Росія має відчути війну!"

Запускають 600 дронів і ракет (але не Україна, а росія по Україні)

"Росія не хоче миру! Потрібен ипломатичний шлях врегулювання! Треба посилити ППО!"
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09.06.2026 18:43 Ответить
Літять самолети, усіх ********...
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09.06.2026 18:44 Ответить
Как расколбасило то в комментах лапотных придуряющихся украинцами кремлеботов )) Столько визгу
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09.06.2026 18:48 Ответить
Для цього, треба поміняти верховного головнокомандувача…
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09.06.2026 18:51 Ответить
Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо
В чому проблема пару днів на паузі і влупити по ним під тисячу дронів?
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09.06.2026 18:55 Ответить
5 рік війна, поки все запускається тільки по карманам слуг
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09.06.2026 19:11 Ответить
 
 