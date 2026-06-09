Украина будет запускать по РФ по 600 дронов и ракет, и тогда россияне почувствуют эту войну, - Зеленский

Украина начнет производить такое количество ракет и дронов, которое позволит "в полной мере" отвечать на атаки России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабы вражеских атак против Украины

Глава государства озвучил данные об интенсивности ежедневных ударов, которые российские оккупационные войска наносят по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

"Итак, Россия наносит по нам в основном около 650 дронов и от 35 до 100 ракет в день", — сказал Зеленский.

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Украинский ответ: курс на полный паритет

Несмотря на то, что Украина пока не имеет абсолютного равенства по количеству средств поражения со страной-агрессором, Силы обороны уже сейчас способны наносить болезненные ответные удары по военным объектам в глубоком тылу РФ, подчеркнул Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день украинская армия ежесуточно применяет около 300–350 дальнобойных средств поражения против законных военных целей на территории врага.

"Мы отвечаем и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300–350 средств, которые мы применяем, и мы выйдем на то количество, которое позволит нам отвечать им в полной мере. И, конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы, но они почувствуют ее у себя дома", — добавил президент.

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