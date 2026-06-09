ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Белгородской области РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов в Белгородской области, а также по пунктам управления российских захватчиков на оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Склад боеприпасов
8 июня был поражен склад боеприпасов войск РФ в районе Прохоровки.
Пункты управления
"Поражены пункты управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области Российской Федерации.
Также нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Зализнычного Запорожской области и Олешков на Херсонщине", - говорится в сообщении.
В районе Федоровки в Донецкой области поражен логистический хаб врага и склады материально-технических средств в районах Михайловки в Луганской области и Гюновки в Запорожской области.
Атакованы скопления личного состава врага в районах Курахового, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригоровки в Запорожской области, а также Искры Курской области РФ.
Уточнение
Подтверждено уничтожение 5 июня 2026 года восьми и повреждение девяти резервуаров для хранения топлива в районе порта "Мариуполь" на территории Донецкой области.
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