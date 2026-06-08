Украинский дальнобойный дрон атакует локомотив российского грузового поезда на территории Брянской области

Украинские защитники продолжают систематически уничтожать железнодорожную логистику российских оккупантов, которая служит основой для переброски войск, техники и боеприпасов страны-агрессора к линии фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры поражения российского железнодорожного транспорта в глубоком тылу.

Эффектную операцию провели бойцы 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" ВСУ. На обнародованном видео объективного контроля зафиксировано, как украинский дальнобойный дрон-камикадзе на полной скорости врезается прямо в локомотив грузового поезда на территории Брянской области РФ.

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