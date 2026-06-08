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Украинский дальнобойный дрон атакует локомотив российского грузового поезда на территории Брянской области

Украинские защитники продолжают систематически уничтожать железнодорожную логистику российских оккупантов, которая служит основой для переброски войск, техники и боеприпасов страны-агрессора к линии фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры поражения российского железнодорожного транспорта в глубоком тылу.

Эффектную операцию провели бойцы 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" ВСУ. На обнародованном видео объективного контроля зафиксировано, как украинский дальнобойный дрон-камикадзе на полной скорости врезается прямо в локомотив грузового поезда на территории Брянской области РФ.

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Брянск (141) железная дорога (1472) дроны (7309) Силы беспилотных систем (513)
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Постой паровоз,
Не стучите колеса..
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08.06.2026 11:07 Ответить
А тепер по зупиненому потягу потрібно було б відпрацювати ракетами. Доречі, потрібно ще взяти в блокаду Енергодар, який не менше важливий чим крим. Втративши Енергодар і ЗАЕС рашисти скоріше підуть з нашої землі
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08.06.2026 11:08 Ответить
магате на гімно зійде!
бо, гроссі визвуть до кремля та полікують шваброю!!!!

то, по чаес можна бити.
по заес ні в'якому разі!
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08.06.2026 11:14 Ответить
А я не пропоную бити по ЗАЕС. Хоча... А от повну блокаду всієї тієї англомерації потрібно зробити. А нарахунок МАГАТЕ так вони нам не союзники. І Гросі вже руки потирає щоб отримувати від Ху'йла двушечки, після запуску рашистами ЗАЕС. Так що робити те що хоче МАГАТЕ це автоматично здача України
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08.06.2026 11:39 Ответить
зі всією повагою до захисників україни!
але, в чому ефективність?

ми будемо відмічати роковини, безпрецедентного талановитого масштабного прориву імені сирського в курській області?
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08.06.2026 11:10 Ответить
ЧМЕЗ тягнув порожняк і вся заслуга що вразили з торця тепловоз який легко відновити , навіть машиністи не постраждали .
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08.06.2026 11:29 Ответить
Все погано. Цьому наріду все погано!
Це ж ВИ керували цим дроном! Або ВИ його зібрали. Або ВИ його купили й відправили до БЧ. Я впевнений, що це були САМЕ ВИ.
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08.06.2026 11:38 Ответить
Самий лучший коллєктів
Ето наш Локомотів )
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08.06.2026 11:32 Ответить
Бавовна 🤣
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08.06.2026 11:35 Ответить
 
 