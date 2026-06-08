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Российские курортники наперегонки бегут с пляжа во время воздушной тревоги в Сочи. ВИДЕО
Война, которую Россия развязала против Украины, все более активно возвращается на территорию самой страны-агрессора, разрушая привычный комфорт даже на отдаленных курортах. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована красноречивая видеозапись, зафиксировавшая паническое бегство российских отдыхающих с черноморского побережья.
Инцидент произошел на территории поселка Сириус около Сочи, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
На обнародованных кадрах видно, как российские пляжники наперегонки убегают из прибрежной зоны.
"Сириус, Сочи. Экстренная эвакуация пляжа вчера из-за атаки беспилотников. Отдых в РФ, 2026 год", - лаконично комментируют видео авторы публикации.
Топ комментарии
+20 alexey prus
показать весь комментарий08.06.2026 10:03 Ответить Ссылка
+17 Hrysha Hlyba
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+9 Псамметих II
показать весь комментарий08.06.2026 10:06 Ответить Ссылка
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движуха?
треба ганяти кацапів туди сюди цілодобово!!!!!
а, от коли вони втомляться та перестануть бігати, в'їбати як треба.
волкі волкі.......
відкрив для себе красиве українське слово.
так от.
що б, коли знову полізуть у наше чорне море, що там втомленими втомились хлинякам та бичками було вдосталь їжі, як сомам та ракам в дніпрі.
Поганенько біжать - норматив не здадуть.
Це ти через зє запросив рашистів на цю движуху,знищивши переозброєня ЗСУ часів Порошенко!
А-а... Знаю... Тебе, до 18 серпня 2023 року, на відміну від нас, все влаштовувало... А тут ти "резко празрел"... Мабуть, у кураторів план "Киев за три дня!", "не вытанцовывается"...
Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4007225