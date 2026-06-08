Российские курортники наперегонки бегут с пляжа во время воздушной тревоги в Сочи. ВИДЕО

Война, которую Россия развязала против Украины, все более активно возвращается на территорию самой страны-агрессора, разрушая привычный комфорт даже на отдаленных курортах. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована красноречивая видеозапись, зафиксировавшая паническое бегство российских отдыхающих с черноморского побережья.

Инцидент произошел на территории поселка Сириус около Сочи, где была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников.

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На обнародованных кадрах видно, как российские пляжники наперегонки убегают из прибрежной зоны.

"Сириус, Сочи. Экстренная эвакуация пляжа вчера из-за атаки беспилотников. Отдых в РФ, 2026 год", - лаконично комментируют видео авторы публикации.

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