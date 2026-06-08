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Российские курортники наперегонки бегут с пляжа во время воздушной тревоги в Сочи. ВИДЕО

Война, которую Россия развязала против Украины, все более активно возвращается на территорию самой страны-агрессора, разрушая привычный комфорт даже на отдаленных курортах. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована красноречивая видеозапись, зафиксировавшая паническое бегство российских отдыхающих с черноморского побережья.

Инцидент произошел на территории поселка Сириус около Сочи, где была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников.

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На обнародованных кадрах видно, как российские пляжники наперегонки убегают из прибрежной зоны.

"Сириус, Сочи. Экстренная эвакуация пляжа вчера из-за атаки беспилотников. Отдых в РФ, 2026 год", - лаконично комментируют видео авторы публикации.

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Автор: 

пляж (245) Сочи (175) эвакуация (2292) дроны (7309)
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Топ комментарии
+20
а что случилось?
движуха?
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08.06.2026 10:03 Ответить
+17
українські кібернетики не можуть зламати оповіщення тривогою?
треба ганяти кацапів туди сюди цілодобово!!!!!
а, от коли вони втомляться та перестануть бігати, в'їбати як треба.
волкі волкі.......
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08.06.2026 10:10 Ответить
+9
за бензиком бегут
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08.06.2026 10:06 Ответить
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а что случилось?
движуха?
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08.06.2026 10:03 Ответить
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08.06.2026 11:00 Ответить
за бензиком бегут
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08.06.2026 10:06 Ответить
А може то марафон .
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08.06.2026 10:07 Ответить
Біг корисний для здоров'я
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08.06.2026 10:07 Ответить
Міняють дислокацію
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08.06.2026 10:08 Ответить
українські кібернетики не можуть зламати оповіщення тривогою?
треба ганяти кацапів туди сюди цілодобово!!!!!
а, от коли вони втомляться та перестануть бігати, в'їбати як треба.
волкі волкі.......
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08.06.2026 10:10 Ответить
То навіщо їм бігати?! Щоб здохли втомленими чи що?
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08.06.2026 10:19 Ответить
хлиня́к.
відкрив для себе красиве українське слово.
так от.
що б, коли знову полізуть у наше чорне море, що там втомленими втомились хлинякам та бичками було вдосталь їжі, як сомам та ракам в дніпрі.
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08.06.2026 10:25 Ответить
Фізкульт-прівєт, кацапи!
 Поганенько біжать - норматив не здадуть.
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08.06.2026 10:11 Ответить
Мальчік в зєльоних трусіках норматів на 2 стєпєнь ГТО точно виполніт.
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08.06.2026 10:17 Ответить
Мальчікі в трусіках знають, що вони в зоні підвищеного ризику...
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08.06.2026 11:04 Ответить
спортивний забіг кацапів на кришталевий приз від самого х...ла - круто!
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08.06.2026 10:12 Ответить
Бєгі,лапоть,бєгі!
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08.06.2026 10:12 Ответить
Лапті в лаптях....
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08.06.2026 10:14 Ответить
А чьто же проізошло? Двіжуха?
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08.06.2026 10:14 Ответить
От коли і моцквичі в моцкві будуть так бігати тоді є шанс що війна закінчиться
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08.06.2026 10:16 Ответить
!!!!!!!!!!!
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08.06.2026 10:24 Ответить
На шезлонги полотенця хоч вспіли покидати?Чи на пляж вернуться не всі?
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08.06.2026 10:14 Ответить
Забіг здоров'я!
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08.06.2026 10:16 Ответить
Микола Янич азіров до рашистів "некуй шастать в украінском Криму"
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08.06.2026 10:18 Ответить
Дебіли диванні! Вам не смішно, що зруйнована логістика АТБ, НП, УП. Взялися за УЗ. Зато 300 дронів на мухусранськ. Яке ви тупе бидло...
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08.06.2026 10:18 Ответить
То подякуй зє і своєму вибору 2019!
Це ти через зє запросив рашистів на цю движуху,знищивши переозброєня ЗСУ часів Порошенко!
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08.06.2026 10:23 Ответить
Ну бочка с бензом горит красочнее чем локомотив или склад НП. Народ зрительным нервом думает а не мозгами. Доказано выбором 2019)
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08.06.2026 10:23 Ответить
Це ти дебіл путіноїдний неадекваний і бидло. А то без нашого благодатного вогню по россійским фашистам і їх інфраструктурі вони не ******** нашу інфраструктуру. По твоей дебільній логиці потрібно щоб тільки вони бомбили а ми не відповідали. Йди на статевий орган ***** чорт прорашистський!
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08.06.2026 10:25 Ответить
Так ти ж, на форумі! Ти ж поряд з "дебілами диванними", сидиш! Значить, ти такий самий "дебіл диванний"? Тоді чим ти він них, відрізняєшся?
А-а... Знаю... Тебе, до 18 серпня 2023 року, на відміну від нас, все влаштовувало... А тут ти "резко празрел"... Мабуть, у кураторів план "Киев за три дня!", "не вытанцовывается"...
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08.06.2026 10:30 Ответить
Годинку зачекав би -- і не довелося б тобі дурню писати.

Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4007225
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08.06.2026 11:32 Ответить
А может бегут за халявной едой.
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08.06.2026 10:20 Ответить
після водних процедур - пробіжка на свіжому (відносно) повітрі. Шо їм не подобається?
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08.06.2026 10:20 Ответить
Двіжуха, мля!
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08.06.2026 10:22 Ответить
"гойда" Грицю
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08.06.2026 10:28 Ответить
Гарного відпочинку хачомонголи.
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08.06.2026 10:31 Ответить
Куди біжим? Аби бігти?
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08.06.2026 10:40 Ответить
Хорошо бегут ))))
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08.06.2026 10:57 Ответить
"Вісьолиє страти"...))
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08.06.2026 11:04 Ответить
Скучно девочки! 🤣😂😆😅
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08.06.2026 11:07 Ответить
Нечего греть пузо на солнце - нужен активный отдых.
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08.06.2026 11:08 Ответить
А чого не чути сирену? Може то вони на обід біжать, щоб першими в черзі бути?
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08.06.2026 11:13 Ответить
Так хотіли двіжухи. Так отримуйте двіжуху.
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08.06.2026 11:43 Ответить
 
 