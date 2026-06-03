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ПЕТЕРБУРГ и КРОНШТАДТ в огне! / Кто развалил Министерство обороны // Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире разбирает самые актуальные темы последних дней.

Эффектный "взрыв" в Санкт-Петербурге и Кронштадте: у оккупантов больше нет безопасных зон у себя дома.

В то же время журналист поднимает тему коррупционных скандалов и саботажа в украинской оборонке: кто ответит за развал работы Министерства обороны?

Смотрите на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

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Автор: 

коррупция (8774) Минобороны (9643) Санкт-Петербург (486) Буткевич Богдан (448)
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