ПЕТЕРБУРГ и КРОНШТАДТ в огне! / Кто развалил Министерство обороны // Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире разбирает самые актуальные темы последних дней.
Эффектный "взрыв" в Санкт-Петербурге и Кронштадте: у оккупантов больше нет безопасных зон у себя дома.
В то же время журналист поднимает тему коррупционных скандалов и саботажа в украинской оборонке: кто ответит за развал работы Министерства обороны?
Смотрите на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Сбор средств на пикап для бойцов подразделения БПЛА 52-го Отдельного разведывательного батальона!
🎯Цель: 350 000,00 ₴
Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/7fTqsCiZF5
Номер банковской карты 4874 1000 3797 9245
Карта Приват 4731219653847933
PayPal [email protected]
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль