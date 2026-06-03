ПЕТЕРБУРГ и КРОНШТАДТ в огне! / Кто развалил Министерство обороны // Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире разбирает самые актуальные темы последних дней.

Эффектный "взрыв" в Санкт-Петербурге и Кронштадте: у оккупантов больше нет безопасных зон у себя дома.

В то же время журналист поднимает тему коррупционных скандалов и саботажа в украинской оборонке: кто ответит за развал работы Министерства обороны?

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Актуальный сбор

Сбор средств на пикап для бойцов подразделения БПЛА 52-го Отдельного разведывательного батальона!

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