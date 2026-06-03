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ПІТЄР та КРОНШТАДТ у вогні! / Хто розвалив Міністерство оборони // Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі розбирає найгарячіші теми останніх днів.

Ефектна "бавовна" у Санкт-Петербурзі та Кронштадті: окупанти більше не мають безпечних зон у себе вдома.

Водночас журналіст порушує тему корупційних скандалів та саботажу в українській оборонці: хто відповість за розвал роботи Міністерства оборони?

Дивіться на на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

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