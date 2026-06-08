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Російські курортники наввипередки біжать із пляжу під час повітряної тривоги в Сочі. ВIДЕО
Війна, яку Росія розв'язала проти України, дедалі активніше повертається на територію самої країни-агресорки, руйнуючи звичний комфорт навіть на віддалених курортах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано промовистий відеозапис, який зафіксував панічну втечу російських відпочивальників із чорноморського узбережжя.
Інцидент стався на території селища Сіріус поблизу Сочі, де було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників.
На оприлюднених кадрах видно, як російські пляжники наввипередки тікають із прибережної зони.
"Сіріус, Сочі. Екстрена евакуація пляжу вчора через атаку безпілотників. Відпочинок у РФ, 2026 рік", - лаконічно коментують відео автори публікації.
Топ коментарі
+22 alexey prus
показати весь коментар08.06.2026 10:03 Відповісти Посилання
+20 Hrysha Hlyba
показати весь коментар08.06.2026 10:10 Відповісти Посилання
+10 Псамметих II
показати весь коментар08.06.2026 10:06 Відповісти Посилання
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движуха?
треба ганяти кацапів туди сюди цілодобово!!!!!
а, от коли вони втомляться та перестануть бігати, в'їбати як треба.
волкі волкі.......
відкрив для себе красиве українське слово.
так от.
що б, коли знову полізуть у наше чорне море, що там втомленими втомились хлинякам та бичками було вдосталь їжі, як сомам та ракам в дніпрі.
Поганенько біжать - норматив не здадуть.
Це ти через зє запросив рашистів на цю движуху,знищивши переозброєня ЗСУ часів Порошенко!
А-а... Знаю... Тебе, до 18 серпня 2023 року, на відміну від нас, все влаштовувало... А тут ти "резко празрел"... Мабуть, у кураторів план "Киев за три дня!", "не вытанцовывается"...
Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4007225