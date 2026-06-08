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Новини Відео Удари по РФ
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Російські курортники наввипередки біжать із пляжу під час повітряної тривоги в Сочі. ВIДЕО

Війна, яку Росія розв'язала проти України, дедалі активніше повертається на територію самої країни-агресорки, руйнуючи звичний комфорт навіть на віддалених курортах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано промовистий відеозапис, який зафіксував панічну втечу російських відпочивальників із чорноморського узбережжя.

Інцидент стався на території селища Сіріус поблизу Сочі, де було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників.

Також дивіться: Туапсинський курортник обмурзаний у мазут вилазить із води: "Я #бал это море в рот!!! Белый песок, говоришь?". ВIДЕО

На оприлюднених кадрах видно, як російські пляжники наввипередки тікають із прибережної зони. 

"Сіріус, Сочі. Екстрена евакуація пляжу вчора через атаку безпілотників. Відпочинок у РФ, 2026 рік", - лаконічно коментують відео автори публікації.

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Також читайте: Атаки українських дронів сіють паніку в Кремлі, - Каллас

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пляж (157) Сочі (64) евакуація (2535) дрони (8372)
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Топ коментарі
+22
а что случилось?
движуха?
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08.06.2026 10:03 Відповісти
+20
українські кібернетики не можуть зламати оповіщення тривогою?
треба ганяти кацапів туди сюди цілодобово!!!!!
а, от коли вони втомляться та перестануть бігати, в'їбати як треба.
волкі волкі.......
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08.06.2026 10:10 Відповісти
+10
за бензиком бегут
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08.06.2026 10:06 Відповісти
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а что случилось?
движуха?
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08.06.2026 10:03 Відповісти
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08.06.2026 11:00 Відповісти
за бензиком бегут
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08.06.2026 10:06 Відповісти
А може то марафон .
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08.06.2026 10:07 Відповісти
Біг корисний для здоров'я
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08.06.2026 10:07 Відповісти
Міняють дислокацію
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08.06.2026 10:08 Відповісти
українські кібернетики не можуть зламати оповіщення тривогою?
треба ганяти кацапів туди сюди цілодобово!!!!!
а, от коли вони втомляться та перестануть бігати, в'їбати як треба.
волкі волкі.......
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08.06.2026 10:10 Відповісти
То навіщо їм бігати?! Щоб здохли втомленими чи що?
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08.06.2026 10:19 Відповісти
хлиня́к.
відкрив для себе красиве українське слово.
так от.
що б, коли знову полізуть у наше чорне море, що там втомленими втомились хлинякам та бичками було вдосталь їжі, як сомам та ракам в дніпрі.
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08.06.2026 10:25 Відповісти
Фізкульт-прівєт, кацапи!
 Поганенько біжать - норматив не здадуть.
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08.06.2026 10:11 Відповісти
Мальчік в зєльоних трусіках норматів на 2 стєпєнь ГТО точно виполніт.
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08.06.2026 10:17 Відповісти
Мальчікі в трусіках знають, що вони в зоні підвищеного ризику...
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08.06.2026 11:04 Відповісти
спортивний забіг кацапів на кришталевий приз від самого х...ла - круто!
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08.06.2026 10:12 Відповісти
Бєгі,лапоть,бєгі!
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08.06.2026 10:12 Відповісти
Лапті в лаптях....
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08.06.2026 10:14 Відповісти
А чьто же проізошло? Двіжуха?
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08.06.2026 10:14 Відповісти
От коли і моцквичі в моцкві будуть так бігати тоді є шанс що війна закінчиться
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08.06.2026 10:16 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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08.06.2026 10:24 Відповісти
На шезлонги полотенця хоч вспіли покидати?Чи на пляж вернуться не всі?
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08.06.2026 10:14 Відповісти
Забіг здоров'я!
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08.06.2026 10:16 Відповісти
Микола Янич азіров до рашистів "некуй шастать в украінском Криму"
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08.06.2026 10:18 Відповісти
Дебіли диванні! Вам не смішно, що зруйнована логістика АТБ, НП, УП. Взялися за УЗ. Зато 300 дронів на мухусранськ. Яке ви тупе бидло...
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08.06.2026 10:18 Відповісти
То подякуй зє і своєму вибору 2019!
Це ти через зє запросив рашистів на цю движуху,знищивши переозброєня ЗСУ часів Порошенко!
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08.06.2026 10:23 Відповісти
Ну бочка с бензом горит красочнее чем локомотив или склад НП. Народ зрительным нервом думает а не мозгами. Доказано выбором 2019)
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08.06.2026 10:23 Відповісти
Це ти дебіл путіноїдний неадекваний і бидло. А то без нашого благодатного вогню по россійским фашистам і їх інфраструктурі вони не ******** нашу інфраструктуру. По твоей дебільній логиці потрібно щоб тільки вони бомбили а ми не відповідали. Йди на статевий орган ***** чорт прорашистський!
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08.06.2026 10:25 Відповісти
Так ти ж, на форумі! Ти ж поряд з "дебілами диванними", сидиш! Значить, ти такий самий "дебіл диванний"? Тоді чим ти він них, відрізняєшся?
А-а... Знаю... Тебе, до 18 серпня 2023 року, на відміну від нас, все влаштовувало... А тут ти "резко празрел"... Мабуть, у кураторів план "Киев за три дня!", "не вытанцовывается"...
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08.06.2026 10:30 Відповісти
Годинку зачекав би -- і не довелося б тобі дурню писати.

Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4007225
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08.06.2026 11:32 Відповісти
А может бегут за халявной едой.
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08.06.2026 10:20 Відповісти
після водних процедур - пробіжка на свіжому (відносно) повітрі. Шо їм не подобається?
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08.06.2026 10:20 Відповісти
Двіжуха, мля!
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08.06.2026 10:22 Відповісти
"гойда" Грицю
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08.06.2026 10:28 Відповісти
Гарного відпочинку хачомонголи.
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08.06.2026 10:31 Відповісти
Куди біжим? Аби бігти?
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08.06.2026 10:40 Відповісти
Хорошо бегут ))))
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08.06.2026 10:57 Відповісти
"Вісьолиє страти"...))
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08.06.2026 11:04 Відповісти
Скучно девочки! 🤣😂😆😅
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08.06.2026 11:07 Відповісти
Нечего греть пузо на солнце - нужен активный отдых.
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08.06.2026 11:08 Відповісти
А чого не чути сирену? Може то вони на обід біжать, щоб першими в черзі бути?
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08.06.2026 11:13 Відповісти
точно, біжать шлунки набивати, орки...
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08.06.2026 11:50 Відповісти
Так хотіли двіжухи. Так отримуйте двіжуху.
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08.06.2026 11:43 Відповісти
 
 