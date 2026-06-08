Російські курортники наввипередки біжать із пляжу під час повітряної тривоги в Сочі. ВIДЕО

Війна, яку Росія розв'язала проти України, дедалі активніше повертається на територію самої країни-агресорки, руйнуючи звичний комфорт навіть на віддалених курортах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано промовистий відеозапис, який зафіксував панічну втечу російських відпочивальників із чорноморського узбережжя.

Інцидент стався на території селища Сіріус поблизу Сочі, де було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників.

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На оприлюднених кадрах видно, як російські пляжники наввипередки тікають із прибережної зони.

"Сіріус, Сочі. Екстрена евакуація пляжу вчора через атаку безпілотників. Відпочинок у РФ, 2026 рік", - лаконічно коментують відео автори публікації.

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