Туапсинський курортник обмурзаний у мазут вилазить із води: "Я #бал это море в рот!!! Белый песок, говоришь?". ВIДЕО

Екологічна ситуація на чорноморському узбережжі країни-агресорки продовжує стрімко погіршуватися, перетворюючи тамтешні пляжі на зону техногенного лиха. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився красномовний відеозапис із курортного міста Туапсе (Краснодарський край РФ), який наочно демонструє реальний стан справ у регіоні.

На оприлюднених кадрах зафіксовано росіянина, який вирішив освіжитися в морі, проте натомість потрапив у густу пляму мазуту. Курортник вилазить із води на берег обмурзаний у липку масу і починає нецензурно лаятися.

