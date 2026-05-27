Туапсинский курортник, обмазанный мазутом, вылезает из воды: "Я е#бал это море в рот!!! Белый песок, говоришь?". ВИДЕО

Экологическая ситуация на черноморском побережье страны-агрессора продолжает стремительно ухудшаться, превращая местные пляжи в зону техногенной катастрофы. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась красноречивая видеозапись из курортного города Туапсе (Краснодарский край РФ), которая наглядно демонстрирует реальное положение дел в регионе.

На обнародованных кадрах запечатлен россиянин, который решил освежиться в море, но вместо этого попал в густое пятно мазута. Курортник вылезает из воды на берег, обмазанный липкой массой, и начинает нецензурно ругаться.

