Атаки українських дронів сіють паніку в Кремлі, - Каллас

Удари українських безпілотників углиб РФ викликають занепокоєння в російському керівництві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це агентству AFP верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

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"Це явно свідчить про паніку і на російській стороні: вони посилюють терористичні атаки в Україні, оскільки не знають, як реагувати на ситуацію", - констатувала Каллас.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці атаки справедливою відплатою за російські бомбардування України і пригрозив їх продовженням.

"Україна дійсно посилила глибокі удари по нафтових об'єктах, тому що саме нафта фінансує війну в Україні. Водночас ми бачимо, що Путін втрачає гроші, людей і темп, і тому він посилює атаки на мирних жителів", - зазначила Каллас.

Останніми днями Росія здійснила серію масованих атак дронами та ракетами по Україні, в результаті яких у вівторок загинули щонайменше 23 людини.

"Путін явно посилює терор, щоб посіяти страх, і робить це тому, що перебуває у програшному становищі на полі бою. Але я вважаю, що їм досі не вдалося зламати опір українців, і сумніваюся, що вони зможуть це зробити за допомогою цих атак", - додала Каллас.

Новий тиск на РФ

Європейський Союз наразі готує новий пакет санкцій проти Москви, щоб посилити тиск на Кремль.

За словами Каллас, одна з головних цілей запланованого пакета - утримати доходи Росії від продажу нафти на низькому рівні, попри зростання цін на енергоносії, спричинене війною між США, Ізраїлем та Іраном.

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"У нас дуже чітка мета, спрямована проти військової промисловості та фінансових інститутів, щоб вони не могли залучати капітал для фінансування цієї війни. Водночас ми маємо збільшувати підтримку України, щоб вона могла захистити себе, бо ці атаки дуже жорстокі", - додала Каллас.

Оскільки переговори про припинення війни в Україні за посередництва США зайшли в глухий кут, почастішали заклики до того, щоб ЄС відігравав більш вагому роль у цьому процесі.

Каллас повторила свою позицію про те, що ЄС не може виступати як нейтральний посередник між двома сторонами, з огляду на його непохитну підтримку Києва.

"Зрозуміло, що війна в Ірані, на Близькому Сході та в Ормузькій протоці відвертає увагу американців, але, на мій погляд, важливіше те, що ми поки не бачимо готовності з боку Росії до реальних переговорів. Найважливіше - це те, як ми можемо змусити їх розмовляти з українцями, щоб вони пішли на поступки, які зроблять Європу більш безпечною", - зазначила Каллас.

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