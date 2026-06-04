УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12368 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
1 084 9

Атаки українських дронів сіють паніку в Кремлі, - Каллас

Каллас прокоментувала удари дронів по Росії під час форуму в Санкт-Петербурзі

Удари українських безпілотників углиб РФ викликають занепокоєння в російському керівництві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це агентству AFP верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це явно свідчить про паніку і на російській стороні: вони посилюють терористичні атаки в Україні, оскільки не знають, як реагувати на ситуацію", - констатувала Каллас.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці атаки справедливою відплатою за російські бомбардування України і пригрозив їх продовженням.

"Україна дійсно посилила глибокі удари по нафтових об'єктах, тому що саме нафта фінансує війну в Україні. Водночас ми бачимо, що Путін втрачає гроші, людей і темп, і тому він посилює атаки на мирних жителів", - зазначила Каллас.

Останніми днями Росія здійснила серію масованих атак дронами та ракетами по Україні, в результаті яких у вівторок загинули щонайменше 23 людини.

"Путін явно посилює терор, щоб посіяти страх, і робить це тому, що перебуває у програшному становищі на полі бою. Але я вважаю, що їм досі не вдалося зламати опір українців, і сумніваюся, що вони зможуть це зробити за допомогою цих атак", - додала Каллас.

Новий тиск на РФ

Європейський Союз наразі готує новий пакет санкцій проти Москви, щоб посилити тиск на Кремль.

За словами Каллас, одна з головних цілей запланованого пакета - утримати доходи Росії від продажу нафти на низькому рівні, попри зростання цін на енергоносії, спричинене війною між США, Ізраїлем та Іраном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує війну проти України саме для того, щоб ударів по регіонах Росії не було, - Пєсков

"У нас дуже чітка мета, спрямована проти військової промисловості та фінансових інститутів, щоб вони не могли залучати капітал для фінансування цієї війни. Водночас ми маємо збільшувати підтримку України, щоб вона могла захистити себе, бо ці атаки дуже жорстокі", - додала Каллас.

Оскільки переговори про припинення війни в Україні за посередництва США зайшли в глухий кут, почастішали заклики до того, щоб ЄС відігравав більш вагому роль у цьому процесі.

Каллас повторила свою позицію про те, що ЄС не може виступати як нейтральний посередник між двома сторонами, з огляду на його непохитну підтримку Києва.

"Зрозуміло, що війна в Ірані, на Близькому Сході та в Ормузькій протоці відвертає увагу американців, але, на мій погляд, важливіше те, що ми поки не бачимо готовності з боку Росії до реальних переговорів. Найважливіше - це те, як ми можемо змусити їх розмовляти з українцями, щоб вони пішли на поступки, які зроблять Європу більш безпечною", - зазначила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на нафтовий термінал "Санкт-Петербург". СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) росія (70300) Євросоюз (15184) Каллас Кая (518) переговори з Росією (1608)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дымом воняет северный город,
Яркое пламя над головой...
Чето очкует питерский форум
В час, когда дроны летят над Невой?
показати весь коментар
04.06.2026 09:27 Відповісти
Коли зійде сонце над Україною - московія зникне !
Дудаєв
показати весь коментар
04.06.2026 09:28 Відповісти
Буде виступать путін на пітерському форумі і якщо в той день не буде наших дронів - оце і буде ознака духу Омана, договорняк Зеленського.
показати весь коментар
04.06.2026 09:29 Відповісти
може вже є указ про дозвіл на виступ в пітері?
хто знає?
показати весь коментар
04.06.2026 09:32 Відповісти
А виступати путін буде 05.06 от і побачимо. І жодна стерненка тсн та мадяр нічого не скажуть, будуть сидіти тихо.
показати весь коментар
04.06.2026 09:35 Відповісти
ага, і в паніці по києву летить балістика, крилаті ракети та сотні дронів?
а, ми за це указік про парад?
чи, спалили пару трійку цистерн в пітері?

отакі ми атакери!
бо, гундоса зелена гніда все бажає позаглядати в очко та про щось там договоритися.
показати весь коментар
04.06.2026 09:31 Відповісти
І на хвилі паніки шо дурні луплять по мирному населенню України
показати весь коментар
04.06.2026 09:32 Відповісти
Яка там паніка?
Треба знищувати у відповідь,як описано вище,як касапи роблять.
Паніку мали би сіяти інформ.технології,військові-знищувати,а не сіяти,чи просто уразити.
показати весь коментар
04.06.2026 09:39 Відповісти
Дура, паніка у вас. Ви і десяток з хвилі дронів не завалите. А от за це вас бюргери розірвуть в тряпку. Так що верещати про паніку у кацапів можеш в своєму євросараї. А у нас просто реалії війни - палити все і де тільки можна. Тактика обох сторін. Зелений ще не на 100% дотримується цього підходу, а треба.
показати весь коментар
04.06.2026 10:23 Відповісти
 
 