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Новини Удари по РФ
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РФ продовжує війну проти України саме для того, щоб ударів по регіонах Росії не було, - Пєсков

У Кремлі відреагували на удари по Санкт-Петербургу

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує війну проти України, щоб не було ударів по території Росії.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Кремля

Так, коментуючи удари по Санкт-Петербургу, Пєсков сказав, що відповіді країни-агресорки "матимуть системний характер".

"СВО" триває саме для того, щоб ударів по регіонах Росії не було", - додав Пєсков.

Дивіться: Ураження корвета "Бойкий" у Санкт-Петербурзі: робота воїнів СБС. ВIДЕО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
  • За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продаж бензину обмежили у Москві, - росЗМІ

Автор: 

Пєсков Дмитро (1865) росія (70276) Санкт-Петербург (275)
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Топ коментарі
+12
Так їх же ж не було,допоки кацапня не напала!
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03.06.2026 12:54 Відповісти
+8
Від "брови паднімєм", до "щоб по нам не били"
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03.06.2026 12:54 Відповісти
+6
Ліпше щоби регіонів параші не було
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03.06.2026 12:55 Відповісти
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Так їх же ж не було,допоки кацапня не напала!
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03.06.2026 12:54 Відповісти
До окупації московитами території Украни, у 2014 році, обстрілів і не було московії !! Щось забрехався ****** і його піськов, як завжди і по життю!! То крівоногіх, то меркель, то мізуліна, то кабаєва… Наїлося ****** дармової ВІАГРИ, от старого і попердолело…??!!
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03.06.2026 13:04 Відповісти
Починали війну щоб "бамбаснедамбілі" - тепер продовжують щоб т.з. бувшу росію не дамбілі - логіка відсутня.
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03.06.2026 13:08 Відповісти
Не намагайтеся вникати в те що каже піська. В цьому немає сенсу.
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03.06.2026 13:15 Відповісти
Від "брови паднімєм", до "щоб по нам не били"
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03.06.2026 12:54 Відповісти
Ліпше щоби регіонів параші не було
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03.06.2026 12:55 Відповісти
И начала войну козломордия шоб не было этих ударов, аха? А они, билят, возьми и начнись, куйня кака-то, правда?
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03.06.2026 12:56 Відповісти
Когда причину путают со следствием - это явная проблема мыслительной деятельности. Хотя в данном случае намного полезнее было бы просто промолчать, ведь даже самому тупому россиянину понятно что власть Мордора пытается поставить телегу впереди лошади.
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03.06.2026 12:56 Відповісти
Писька говорит просто ради того чтобы говорить.
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03.06.2026 13:17 Відповісти
неадекватні пояснення від кремлівського неадеквата, чи сприймати їх, як звичайну маячню, чи посміятись?
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03.06.2026 12:56 Відповісти
Головний брехун Кремля довгі роки https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2025-11-07/5924954-v-rodini-buli-shpiguni-ta-elita-zhurnalisti-znayshli-taemnu-matir-golovnogo-brekhuna-kremlya-peskova приховував своє походження.
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03.06.2026 13:02 Відповісти
дякую, цікаво.
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03.06.2026 13:17 Відповісти
не очікував, що туалетний йоржик буде так товсто тролити чекістів
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03.06.2026 12:57 Відповісти
Ідіот. Їх не було до 22 року.
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03.06.2026 12:57 Відповісти
І саме тому ці удари продовжуються і масштабуються.
Русская логіка.
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03.06.2026 12:59 Відповісти
Ну для тупорилих у єс та сша таке "пояснення" буде цілком задовільним.
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03.06.2026 12:59 Відповісти
Україна знищуватиме загарбників-росіян, їх військові об'єкти і економіку, доти, доки вони будуть продовжувати знищувати Україну і українців. Бо вони хочуть, щоб українці перестали існувати як нація і продовжують для цього свій геноцид українців. А все інше - це брехня.
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03.06.2026 13:00 Відповісти
хіба до 24.02.2022 були удари України по **********?!!
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03.06.2026 13:00 Відповісти
Яка 3,14дарюга,які тяжкі наслідки щеплення Супутником.
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03.06.2026 13:00 Відповісти
Сорвали открытие путинского бала.
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03.06.2026 13:04 Відповісти
Регіони росіі...партія регіонів...янукович не дарма російський хліб їсть.
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03.06.2026 13:05 Відповісти
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03.06.2026 13:08 Відповісти
Подохнете скоро всі,мразь!
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03.06.2026 13:08 Відповісти
З логікою та причинно слідчими діями у Піськова повна вава в макитрі...
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03.06.2026 13:09 Відповісти
та не звертайте уваги, на лайно. Чому більшість так реагує ?
Допомагайте ЗСУ донатами.
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03.06.2026 13:10 Відповісти
Шось з головою і з писком теж
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03.06.2026 13:11 Відповісти
Перекладаю зі скрєпного руссскага язика: ми кидаємо гівно на вентилятор, аби потім того гівна не було в нашій вигрібній ямі.
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03.06.2026 13:13 Відповісти
Будуть, лупатенький...
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03.06.2026 13:13 Відповісти
Рівень логіки просто запрєдєльний.
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03.06.2026 13:13 Відповісти
Запитати ******* піськова чи були удари по паРаші до 24 лютого 2022 року? Тепер вони будуть системними на постійній основі до повного знищення військового потенціалу недоімперії.
Не переживай, все буде Україна!
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03.06.2026 13:24 Відповісти
😁😁😁
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03.06.2026 13:25 Відповісти
Все вірно сказав !
Кацапи завжди: трахаються - за дєвствєнность, морди б*ють - па любві, бухають - за здоровьє, а воюють - за мір..
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03.06.2026 13:31 Відповісти
Так обригати самих себе треба талант.
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03.06.2026 13:33 Відповісти
 
 