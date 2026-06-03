РФ продовжує війну проти України саме для того, щоб ударів по регіонах Росії не було, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує війну проти України, щоб не було ударів по території Росії.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Кремля

Так, коментуючи удари по Санкт-Петербургу, Пєсков сказав, що відповіді країни-агресорки "матимуть системний характер".

"СВО" триває саме для того, щоб ударів по регіонах Росії не було", - додав Пєсков.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки"

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