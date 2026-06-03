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РФ продолжает войну против Украины именно для того, чтобы ударов по регионам России не было, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает войну против Украины, чтобы не было ударов по территории России.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Кремля
Так, комментируя удары по Санкт-Петербургу, Песков сказал, что ответы страны-агрессора "будут носить системный характер".
"СВО" продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было", - добавил Песков.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
- Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
- По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".
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