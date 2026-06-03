РФ продолжает войну против Украины именно для того, чтобы ударов по регионам России не было, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает войну против Украины, чтобы не было ударов по территории России.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Кремля

Так, комментируя удары по Санкт-Петербургу, Песков сказал, что ответы страны-агрессора "будут носить системный характер".

"СВО" продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было", - добавил Песков.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.

По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

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