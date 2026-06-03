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Новости Удары по рф
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РФ продолжает войну против Украины именно для того, чтобы ударов по регионам России не было, - Песков

В Кремле отреагировали на удары по Санкт-Петербургу

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает войну против Украины, чтобы не было ударов по территории России.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Кремля

Так, комментируя удары по Санкт-Петербургу, Песков сказал, что ответы страны-агрессора "будут носить системный характер".

"СВО" продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было", - добавил Песков.

Смотрите: Поражение корвета "Бойкий" в Санкт-Петербурге: работа бойцов СБС. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Петербургский нефтяной терминал" горит в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург.
  • Напомним, сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге запланировано открытие Петербургского международного экономического форума.
  • По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтяной терминал в Петербурге, корабли в Кронштадте, Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажу бензина ограничили в Москве, - росСМИ

Автор: 

Песков Дмитрий (2100) россия (97772) Санкт-Петербург (486)
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Топ комментарии
+32
Так їх же ж не було,допоки кацапня не напала!
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03.06.2026 12:54 Ответить
+14
Від "брови паднімєм", до "щоб по нам не били"
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03.06.2026 12:54 Ответить
+13
И начала войну козломордия шоб не было этих ударов, аха? А они, билят, возьми и начнись, куйня кака-то, правда?
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03.06.2026 12:56 Ответить
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Так їх же ж не було,допоки кацапня не напала!
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03.06.2026 12:54 Ответить
До окупації московитами території Украни, у 2014 році, обстрілів і не було московії !! Щось забрехався ****** і його піськов, як завжди і по життю!! То крівоногіх, то меркель, то мізуліна, то кабаєва… Наїлося ****** дармової ВІАГРИ, от старого і попердолело…??!!
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03.06.2026 13:04 Ответить
Починали війну щоб "бамбаснедамбілі" - тепер продовжують щоб т.з. бувшу росію не дамбілі - логіка відсутня.
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03.06.2026 13:08 Ответить
Не намагайтеся вникати в те що каже піська. В цьому немає сенсу.
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03.06.2026 13:15 Ответить
Причина та наслідок - це фундаментальний логічний зв'язок, де причина є рушійною силою, що породжує певну дію, а наслідок - це стан, подія чи результат, який виникає внаслідок цієї дії. Розуміння цього ланцюжка допомагає критично мислити, вирішувати проблеми та планувати майбутнє.
Плутанина між причиною та наслідком - це логічна помилка, при якій людина вважає подію, що відбулася пізніше, причиною того, що відбулося раніше. Вона зустрічається в побуті, маркетингу, політиці, а іноді стає наслідком медичних станів.
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03.06.2026 13:45 Ответить
Від "брови паднімєм", до "щоб по нам не били"
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03.06.2026 12:54 Ответить
Ліпше щоби регіонів параші не було
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03.06.2026 12:55 Ответить
И начала войну козломордия шоб не было этих ударов, аха? А они, билят, возьми и начнись, куйня кака-то, правда?
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03.06.2026 12:56 Ответить
Когда причину путают со следствием - это явная проблема мыслительной деятельности. Хотя в данном случае намного полезнее было бы просто промолчать, ведь даже самому тупому россиянину понятно что власть Мордора пытается поставить телегу впереди лошади.
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03.06.2026 12:56 Ответить
Писька говорит просто ради того чтобы говорить.
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03.06.2026 13:17 Ответить
неадекватні пояснення від кремлівського неадеквата, чи сприймати їх, як звичайну маячню, чи посміятись?
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03.06.2026 12:56 Ответить
Головний брехун Кремля довгі роки https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2025-11-07/5924954-v-rodini-buli-shpiguni-ta-elita-zhurnalisti-znayshli-taemnu-matir-golovnogo-brekhuna-kremlya-peskova приховував своє походження.
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03.06.2026 13:02 Ответить
дякую, цікаво.
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03.06.2026 13:17 Ответить
не очікував, що туалетний йоржик буде так товсто тролити чекістів
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03.06.2026 12:57 Ответить
Ідіот. Їх не було до 22 року.
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03.06.2026 12:57 Ответить
І саме тому ці удари продовжуються і масштабуються.
Русская логіка.
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03.06.2026 12:59 Ответить
Ну для тупорилих у єс та сша таке "пояснення" буде цілком задовільним.
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03.06.2026 12:59 Ответить
Україна знищуватиме загарбників-росіян, їх військові об'єкти і економіку, доти, доки вони будуть продовжувати знищувати Україну і українців. Бо вони хочуть, щоб українці перестали існувати як нація і продовжують для цього свій геноцид українців. А все інше - це брехня.
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03.06.2026 13:00 Ответить
хіба до 24.02.2022 були удари України по **********?!!
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03.06.2026 13:00 Ответить
Яка 3,14дарюга,які тяжкі наслідки щеплення Супутником.
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03.06.2026 13:00 Ответить
Сорвали открытие путинского бала.
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03.06.2026 13:04 Ответить
Регіони росіі...партія регіонів...янукович не дарма російський хліб їсть.
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03.06.2026 13:05 Ответить
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03.06.2026 13:08 Ответить
Подохнете скоро всі,мразь!
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03.06.2026 13:08 Ответить
З логікою та причинно слідчими діями у Піськова повна вава в макитрі...
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03.06.2026 13:09 Ответить
та не звертайте уваги, на лайно. Чому більшість так реагує ?
Допомагайте ЗСУ донатами.
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03.06.2026 13:10 Ответить
Шось з головою і з писком теж
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03.06.2026 13:11 Ответить
Перекладаю зі скрєпного руссскага язика: ми кидаємо гівно на вентилятор, аби потім того гівна не було в нашій вигрібній ямі.
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03.06.2026 13:13 Ответить
Будуть, лупатенький...
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03.06.2026 13:13 Ответить
Рівень логіки просто запрєдєльний.
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03.06.2026 13:13 Ответить
Запитати ******* піськова чи були удари по паРаші до 24 лютого 2022 року? Тепер вони будуть системними на постійній основі до повного знищення військового потенціалу недоімперії.
Не переживай, все буде Україна!
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03.06.2026 13:24 Ответить
😁😁😁
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03.06.2026 13:25 Ответить
Все вірно сказав !
Кацапи завжди: трахаються - за дєвствєнность, морди б*ють - па любві, бухають - за здоровьє, а воюють - за мір..
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03.06.2026 13:31 Ответить
Так обригати самих себе треба талант.
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03.06.2026 13:33 Ответить
гори в пеклі все кацапське плем"я
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03.06.2026 13:41 Ответить
Просто феєричний довб..об ! )))))
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03.06.2026 13:42 Ответить
На морді написано- дебіл
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03.06.2026 13:47 Ответить
Заява пєскова про те, що росія веде війну проти України «заради того, щоб не було ударів по російських регіонах» - це черговий шедевр кремлівського абсурду та еталонний приклад оруелівського «новоязу», де війна - це мир, а окупація - це захист. Ця заява настільки перекручує реальність і міняє місцями причини та наслідки, що повз неї просто неможливо пройти без іронії та жорсткої критики. Це ж був просто «геніальний» план: почати повномасштабну загарбницьку війну, запустити тисячі ракет по сусідній державі та введення туди армії пояснити спробою убезпечити свої регіони, де до 24 лютого 2022 року по містах нічого не прилітало, БПЛА не атакували нафтобази в глибокому тилу, а жителі Бєлгорода чи Курська навіть і не знали, як звучить повітряна тривога. У цій заяві криється весь фундамент російської пропаганди, який тримається на трьох китах: брехні, маніпуляції та повній відсутності совісті. Росія, яка є безумовним і єдиним агресором у цій війні, намагається виставити себе жертвою, яка просто захищається. Вони щиро дивуються або вдають це, що у відповідь на щоденний терор українських міст, руйнування енергетики та вбивства цивільних Україна має сміливість захищатися і переносити війну на територію нападника. Росія завжди звинувачує інших у тому, що робить сама: вони вторглися в Україну і заявляють, що це на них хотіли напасти, вони нищать українські міста і водночас бідкаються через «бавовну» на власних військових об'єктах. Пєсков укотре довів, що брехня для російського керівництва - це не просто інструмент політики, це їхня суть і природне середовище існування. Вони створили паралельну реальність, де агресор перетворюється на миротворця, руйнування називають звільненням, а наслідки власної глупоти й жорстокості стають приводом продовжувати війну далі. Жодна адекватна людина у світі не повірить, що найкращий спосіб захистити свій дім - це піти грабувати й палити дім сусіда, але Кремль продовжує крутити цю заїжджену платівку, остаточно заплутавшись у власній брехні та перетворивши свою країну на посміховисько й міжнародного ізгоя.
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03.06.2026 13:49 Ответить
- Ти чого кричиш?
- Бо мене побили...
- А за що тебе побили?
- За те, що я кричав...
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03.06.2026 14:02 Ответить
Ж - логіка
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03.06.2026 14:16 Ответить
Умом раїсю не зрозуміти, не дарма їх кличуть зайвохромосомні, так ви ж маленьку чечню більше десяти років ганялися по горах, у висновку данину їм платите, зробити собі проблеми на рівному місці в 2014 щоб потім "героїчно" їх подолати 🤦
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03.06.2026 14:17 Ответить
В 2022 я ховався в підвалі від кацапських обстрілів. В 2026 кожного дня читаю, як наші виносять в напарашії все, що захочуть. Демілітаризація і денацифікація якось трохи пішла не по плану а по звізді.
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03.06.2026 14:18 Ответить
Коли ти вже здохнеш **** разом з господарем терористом путіном ?
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03.06.2026 14:48 Ответить
Перефразую..Рашитстський пес...Чим довше будеш проводити кровопролитне СВО В Україні ,тим більше Україна буде наносити системні удари по все нових і нових регіонах 3,14дерації...
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03.06.2026 14:58 Ответить
Це як Трамп розпочав війну, щоб розблокувати Ормузьку протоку, так і Пуйло напав на Україну, щоб зупинити удари дронами по Кацапії.
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03.06.2026 15:11 Ответить
а вони були до вашого нападу, довбойоб?
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03.06.2026 15:14 Ответить
Очередная причина и цель войны?!?!🤪😂😆🤣🤡😵‍💫
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03.06.2026 15:18 Ответить
 
 