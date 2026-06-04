Атаки украинских дронов сеют панику в Кремле, - Каллас
Удары украинских беспилотников вглубь территории РФ вызывают беспокойство у российского руководства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом агентству AFP сообщила верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.
"Это явно свидетельствует о панике и на российской стороне: они усиливают террористические атаки в Украине, поскольку не знают, как реагировать на ситуацию", - констатировала Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки справедливой расплатой за российские бомбардировки Украины и пригрозил их продолжением.
"Украина действительно усилила глубокие удары по нефтяным объектам, потому что именно нефть финансирует войну в Украине. В то же время мы видим, что Путин теряет деньги, людей и темп, и поэтому он усиливает атаки на мирных жителей", - отметила Каллас.
В последние дни Россия осуществила серию массированных атак дронами и ракетами по Украине, в результате которых во вторник погибли по меньшей мере 23 человека.
"Путин явно усиливает террор, чтобы посеять страх, и делает это потому, что находится в проигрышном положении на поле боя.Но я считаю, что им до сих пор не удалось сломить сопротивление украинцев, и сомневаюсь, что они смогут это сделать с помощью этих атак", - добавила Каллас.
Новое давление на РФ
Европейский Союз в настоящее время готовит новый пакет санкций против Москвы, чтобы усилить давление на Кремль.
По словам Каллас, одна из главных целей запланированного пакета - удержать доходы России от продажи нефти на низком уровне, несмотря на рост цен на энергоносители, вызванный войной между США, Израилем и Ираном.
"У нас очень четкая цель, направленная против военной промышленности и финансовых институтов, чтобы они не могли привлекать капитал для финансирования этой войны. В то же время мы должны увеличивать поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя, потому что эти атаки очень жестокие", - добавила Каллас.
Поскольку переговоры о прекращении войны в Украине при посредничестве США зашли в тупик, участились призывы к тому, чтобы ЕС играл более весомую роль в этом процессе.
Каллас повторила свою позицию о том, что ЕС не может выступать в качестве нейтрального посредника между двумя сторонами, учитывая его непоколебимую поддержку Киева.
"Понятно, что война в Иране, на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе отвлекает внимание американцев, но, на мой взгляд, важнее то, что мы пока не видим готовности со стороны России к реальным переговорам. Самое важное — это то, как мы можем заставить их разговаривать с украинцами, чтобы они пошли на уступки, которые сделают Европу более безопасной", - отметила Каллас.
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Яркое пламя над головой...
Чето очкует питерский форум
В час, когда дроны летят над Невой?
Дудаєв
хто знає?
а, ми за це указік про парад?
чи, спалили пару трійку цистерн в пітері?
отакі ми атакери!
бо, гундоса зелена гніда все бажає позаглядати в очко та про щось там договоритися.
Треба знищувати у відповідь,як описано вище,як касапи роблять.
Паніку мали би сіяти інформ.технології,військові-знищувати,а не сіяти,чи просто уразити.