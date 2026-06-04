Атаки украинских дронов сеют панику в Кремле, - Каллас

Удары украинских беспилотников вглубь территории РФ вызывают беспокойство у российского руководства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом агентству AFP сообщила верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это явно свидетельствует о панике и на российской стороне: они усиливают террористические атаки в Украине, поскольку не знают, как реагировать на ситуацию", - констатировала Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки справедливой расплатой за российские бомбардировки Украины и пригрозил их продолжением.

"Украина действительно усилила глубокие удары по нефтяным объектам, потому что именно нефть финансирует войну в Украине. В то же время мы видим, что Путин теряет деньги, людей и темп, и поэтому он усиливает атаки на мирных жителей", - отметила Каллас.

В последние дни Россия осуществила серию массированных атак дронами и ракетами по Украине, в результате которых во вторник погибли по меньшей мере 23 человека.

"Путин явно усиливает террор, чтобы посеять страх, и делает это потому, что находится в проигрышном положении на поле боя.Но я считаю, что им до сих пор не удалось сломить сопротивление украинцев, и сомневаюсь, что они смогут это сделать с помощью этих атак", - добавила Каллас.

Новое давление на РФ

Европейский Союз в настоящее время готовит новый пакет санкций против Москвы, чтобы усилить давление на Кремль.

По словам Каллас, одна из главных целей запланированного пакета - удержать доходы России от продажи нефти на низком уровне, несмотря на рост цен на энергоносители, вызванный войной между США, Израилем и Ираном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает войну против Украины именно для того, чтобы ударов по регионам России не было, - Песков

"У нас очень четкая цель, направленная против военной промышленности и финансовых институтов, чтобы они не могли привлекать капитал для финансирования этой войны. В то же время мы должны увеличивать поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя, потому что эти атаки очень жестокие", - добавила Каллас.

Поскольку переговоры о прекращении войны в Украине при посредничестве США зашли в тупик, участились призывы к тому, чтобы ЕС играл более весомую роль в этом процессе.

Каллас повторила свою позицию о том, что ЕС не может выступать в качестве нейтрального посредника между двумя сторонами, учитывая его непоколебимую поддержку Киева.

"Понятно, что война в Иране, на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе отвлекает внимание американцев, но, на мой взгляд, важнее то, что мы пока не видим готовности со стороны России к реальным переговорам. Самое важное — это то, как мы можем заставить их разговаривать с украинцами, чтобы они пошли на уступки, которые сделают Европу более безопасной", - отметила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки на нефтяной терминал "Санкт-Петербург". СПУТНИКОВОЕ ФОТО