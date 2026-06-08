5 321 20
Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО
Українські захисники продовжують системно нищити залізничну логістику російських окупантів, яка є основою для перекидання військ, техніки та боєприпасів країни-агресорки до лінії фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри ураження російського залізничного транспорту в глибокому тилу.
Ефектну операцію провели бійці 413-го окремого полку Сил безпілотних систем "Рейд" ЗСУ. На оприлюдненому відео об'єктивного контролю зафіксовано, як український далекобійний дрон-камікадзе на повній швидкості влітає прямо у локомотив вантажного поїзда на території Брянської області РФ.
Топ коментарі
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.06.2026 11:08 Відповісти Посилання
+8 Павел Орехов #618056
показати весь коментар08.06.2026 11:07 Відповісти Посилання
+5 Маркиз
показати весь коментар08.06.2026 11:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не стучите колеса..
бо, гроссі визвуть до кремля та полікують шваброю!!!!
то, по чаес можна бити.
по заес ні в'якому разі!
але, в чому ефективність?
ми будемо відмічати роковини, безпрецедентного талановитого масштабного прориву імені сирського в курській області?
Це ж ВИ керували цим дроном! Або ВИ його зібрали. Або ВИ його купили й відправили до БЧ. Я впевнений, що це були САМЕ ВИ.
Ето наш Локомотів )