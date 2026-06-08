УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Удари по РФ
5 321 20

Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО

Українські захисники продовжують системно нищити залізничну логістику російських окупантів, яка є основою для перекидання військ, техніки та боєприпасів країни-агресорки до лінії фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри ураження російського залізничного транспорту в глибокому тилу.

Ефектну операцію провели бійці 413-го окремого полку Сил безпілотних систем "Рейд" ЗСУ. На оприлюдненому відео об'єктивного контролю зафіксовано, як український далекобійний дрон-камікадзе на повній швидкості влітає прямо у локомотив вантажного поїзда на території Брянської області РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться: Російські курортники наввипередки біжать із пляжу під час повітряної тривоги в Сочі. ВIДЕО

Автор: 

Брянськ (156) залізниця (1734) дрони (8372) Сили безпілотних систем (518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А тепер по зупиненому потягу потрібно було б відпрацювати ракетами. Доречі, потрібно ще взяти в блокаду Енергодар, який не менше важливий чим крим. Втративши Енергодар і ЗАЕС рашисти скоріше підуть з нашої землі
показати весь коментар
08.06.2026 11:08 Відповісти
+8
Постой паровоз,
Не стучите колеса..
показати весь коментар
08.06.2026 11:07 Відповісти
+5
Все погано. Цьому наріду все погано!
Це ж ВИ керували цим дроном! Або ВИ його зібрали. Або ВИ його купили й відправили до БЧ. Я впевнений, що це були САМЕ ВИ.
показати весь коментар
08.06.2026 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Постой паровоз,
Не стучите колеса..
показати весь коментар
08.06.2026 11:07 Відповісти
А тепер по зупиненому потягу потрібно було б відпрацювати ракетами. Доречі, потрібно ще взяти в блокаду Енергодар, який не менше важливий чим крим. Втративши Енергодар і ЗАЕС рашисти скоріше підуть з нашої землі
показати весь коментар
08.06.2026 11:08 Відповісти
магате на гімно зійде!
бо, гроссі визвуть до кремля та полікують шваброю!!!!

то, по чаес можна бити.
по заес ні в'якому разі!
показати весь коментар
08.06.2026 11:14 Відповісти
А я не пропоную бити по ЗАЕС. Хоча... А от повну блокаду всієї тієї англомерації потрібно зробити. А нарахунок МАГАТЕ так вони нам не союзники. І Гросі вже руки потирає щоб отримувати від Ху'йла двушечки, після запуску рашистами ЗАЕС. Так що робити те що хоче МАГАТЕ це автоматично здача України
показати весь коментар
08.06.2026 11:39 Відповісти
зі всією повагою до захисників україни!
але, в чому ефективність?

ми будемо відмічати роковини, безпрецедентного талановитого масштабного прориву імені сирського в курській області?
показати весь коментар
08.06.2026 11:10 Відповісти
ЧМЕЗ тягнув порожняк і вся заслуга що вразили з торця тепловоз який легко відновити , навіть машиністи не постраждали .
показати весь коментар
08.06.2026 11:29 Відповісти
Все погано. Цьому наріду все погано!
Це ж ВИ керували цим дроном! Або ВИ його зібрали. Або ВИ його купили й відправили до БЧ. Я впевнений, що це були САМЕ ВИ.
показати весь коментар
08.06.2026 11:38 Відповісти
Ну так покажи як треба вражати пи...н.
показати весь коментар
08.06.2026 11:54 Відповісти
Збоку поблище до кабіни ***** ти тупорилий .
показати весь коментар
08.06.2026 13:50 Відповісти
впевнений що і тризуб на кремлі криво встановлять.
показати весь коментар
08.06.2026 13:16 Відповісти
Самий лучший коллєктів
Ето наш Локомотів )
показати весь коментар
08.06.2026 11:32 Відповісти
Бавовна 🤣
показати весь коментар
08.06.2026 11:35 Відповісти
мммм.... это рядом с каждым дроном летит второй, чтобы снять результат? чтобы что?
показати весь коментар
08.06.2026 12:09 Відповісти
... что бы снять результат для Фомы-неверующего. Что бы Фома-неверующий уверовал в целительную силу Украинского Дрона.
показати весь коментар
08.06.2026 12:27 Відповісти
чтобы что? что бы что, что бы что.. ***** капают
показати весь коментар
08.06.2026 12:54 Відповісти
Разведчик который фиксирует цель, чтобы пилот ударного дорога понимал куда лететь.
показати весь коментар
08.06.2026 13:37 Відповісти
А почему дрон всегда немного раскачивает из стороны в сторону ? В некоторых видео даже очень сильно. Это особенность двигателя или ещё что ?
показати весь коментар
08.06.2026 12:45 Відповісти
Поставь симулятор дрона на комп и пробуй. Не задавай тупых вопросов. Какой выбрать - вопросы к AI. От винта! (с)
показати весь коментар
08.06.2026 12:52 Відповісти
це особливість польоту планера класичної схеми при низькій швидкості.
показати весь коментар
08.06.2026 13:19 Відповісти
Хорошая цель. Возможно даже ценные чем бочка с мазутом.
показати весь коментар
08.06.2026 13:33 Відповісти
 
 