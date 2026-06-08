Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО

Українські захисники продовжують системно нищити залізничну логістику російських окупантів, яка є основою для перекидання військ, техніки та боєприпасів країни-агресорки до лінії фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри ураження російського залізничного транспорту в глибокому тилу.

Ефектну операцію провели бійці 413-го окремого полку Сил безпілотних систем "Рейд" ЗСУ. На оприлюдненому відео об'єктивного контролю зафіксовано, як український далекобійний дрон-камікадзе на повній швидкості влітає прямо у локомотив вантажного поїзда на території Брянської області РФ.

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