ЗСУ уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області РФ, - Генштаб

Сили оборони України уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області, а також пункти управління російських загарбників на окупованих територіях.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Склад боєприпасів

8 червня було уражено склад боєприпасів військ РФ у районі Прохоровки.

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Пункти управління

"Уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області російської федерації.



Також завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

У районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.

Атаковано зосередження особового складу ворога в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області РФ.

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Уточнення

Підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев'яти резервуарів зберігання пального у районі порту "Маріуполь" на території Донецької області.

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