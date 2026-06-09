ЗСУ уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області РФ, - Генштаб
Сили оборони України уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області, а також пункти управління російських загарбників на окупованих територіях.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Склад боєприпасів
8 червня було уражено склад боєприпасів військ РФ у районі Прохоровки.
Пункти управління
"Уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області російської федерації.
Також завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.
У районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.
Атаковано зосередження особового складу ворога в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області РФ.
Уточнення
Підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев'яти резервуарів зберігання пального у районі порту "Маріуполь" на території Донецької області.
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