Путінський амністований ґвалтівник знову вбив жінку та дитину: у РФ засудили "учасника СВО". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Росії до довічного ув’язнення засудили чергового "героя СВО" - військовослужбовця з Пермського краю Артема Бучіна.

Центральний окружний військовий суд визнав його винним у вбивстві та зґвалтуванні 26-річної колишньої дружини та її 7-річної доньки, інформує Цензор.НЕТ.

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Звільнення з колонії заради війни та нове вбивство

Злочин стався наприкінці серпня 2024 року в місті Чусовой. Тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті знайшли в їхній квартирі. Окупанта Бучіна, який на той момент перебував у відпустці через поранення і готувався до чергового відправлення на фронт в Україну, затримали за два дні. Мотивом убивства стала "ревність" - загарбнику здалося, що колишня дружина зраджувала йому, поки він воював.

Для російського військового це вже не перший подібний епізод. У 2018 році він отримав перший термін за пограбування. У 2023 році Бучіна засудили до 20 років колонії суворого режиму за зґвалтування та жорстоке вбивство місцевої медсестри. А вже в кінці 2023 замість відбування покарання вбивця підписав контракт із Міноборони РФ, отримав помилування та поїхав на війну в Україну.

Отримавши поранення на фронті, помилуваний ґвалтівник повернувся додому в Чусовой, де одразу ж вчинив аналогічний злочин, забравши життя жінки та малої дитини.

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