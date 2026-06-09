Суд РФ виніс вироки в справі про підрив окупанта Сушка: 5 фігурантів отримали від 17 років до довічного позбавлення волі

Південний окружний військовий суд РФ ухвалив вирок у справі про підрив очільника окупаційної адміністрації селища Михайлівка Івана Сушка, який був ліквідований унаслідок вибуху автомобіля в серпні 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону".

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Вирок Тетереву

Як зазначається, суддя Ігор Костін засудив 50-річного Володимира Тетерєва до довічного позбавлення волі за статтею про акт міжнародного тероризму, а також до 9 років ув’язнення за незаконний обіг вибухових речовин у складі організованої групи.

Згідно з вироком, перші шість років покарання Тетерєв відбуватиме у в’язниці, а решту терміну - у колонії особливого режиму.

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Інші вироки

35-річного Олексія Кириченка, 24-річного Олександра Ляховченка та 36-річного Дмитра Новікова засудили до 18 років позбавлення волі кожного. 22-річний Данило Смола отримав 17 років ув’язнення.

Згідно з вироком, перші чотири роки покарання всі вони відбуватимуть у в’язниці, після чого їх переведуть до колонії суворого режиму.

Прокурор наполягав на призначенні довічного ув’язнення для всіх п’ятьох обвинувачених.

Вирок Новікову було оголошено за його відсутності, оскільки він відмовився залишати камеру слідчого ізолятора.

Усі п’ятеро обвинувачених у суді заявляли про викрадення та застосування тортур. Водночас 9 березня Слідчий комітет РФ відмовив у відкритті кримінального провадження за їхніми заявами.

Під час судових дебатів Тетерєв детально описав події після викрадення. За його словами, 23 серпня 2023 року - рівно через рік після підриву автомобіля Сушка - його затримали невідомі в балаклавах. Під тиском і тортурами його змусили зізнатися у вбивстві посадовця. Він також стверджує, що після погроз "катувати до смерті" його літню матір, він погодився "вигадати" свідчення. Офіційно його затримали лише наприкінці листопада.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Цензор.НЕТ: "Знаешь, чем мы отличаемся от гестапо? Только названием". Українець Володимир Тетерєв розповів, як ФСБ фабрикувала справу, за якою йому загрожує довічне

Що передувало?

Як повідомлялося, підірвано у машині начальника окупаційної адміністрації РФ у селі Запорізької області Івана Сушка.

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