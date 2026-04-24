У Росії "засудили" двох полонених бійців бригади "Азов" до 18 років колонії суворого режиму

Південний окружний військовий "суд" РФ у Ростові-на-Дону призначив двом військовополоненим з "Азову" по 18 років колонії, а іншому українському військовому збільшили термін до 29 років.

Про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на пресслужбу "суду", передає Цензор.НЕТ.

"Вироки" українцям

  • Як зазначається, "суд" призначив по 18 років колонії суворого режиму 25-річному навіднику артилерійського взводу Віталію Слободенюку та 24-річному водієві гаубичного дивізіону Богдану Голованову у справі про "участь у терористичному угрупованні та навчання тероризму".

За версією російського звинувачення, обидва військові у 2021 році приєдналися до полку "Азов", де пройшли військову підготовку, а у 2022 році потрапили в російський полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвинувачений у підриві поліцейського-колаборанта з Мелітополя розповів у суді РФ, що після "4-5 днів" побиття підписав протокол, не читаючи

"Вирок" іншому азовцю

Також російська прокуратура повідомила про збільшення терміну для іншого полоненого з "Азова" — 30-річного Руслана Колодяжного, якого у 2023 році так званий суд у "ДНР" засудив до 26 років колонії суворого режиму за звинуваченням у нібито вбивстві двох цивільних у Маріуполі. Тепер йому збільшили покарання до 29 років вже за терористичними статтями через зв'язки з "Азовом".

Усі троє в березні 2026 року були внесені до реєстру Росфінмоніторингу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалили вироки українським військовополоненим: повідомлено про підозру двом суддям РФ. ФОТО

а у нас терористи та зрадники отримують ДО 15 років, а не "вишку", бо "розумні" депутати створили схему - зрадників зробили "колаборантами", а там стаття лише до 15 років. (((Дуже вигідно)))
24.04.2026 19:43 Відповісти
А наші катлетками і пюрешками кормять загарбнецьку сволоту ака вбивала і гвалтувала населення
24.04.2026 19:43 Відповісти
на кожного з них витрачають більше 10,000 гривень, тобто вони живуть краще за звичайного пенсіонера або інваліда.
24.04.2026 19:49 Відповісти
Відгодовують борщами, лікують по європейські (дивно що шльондр не водять) і додомку в рідний мухосранськ.
24.04.2026 19:52 Відповісти
Окупанти-убивці з московії, осудили полонених Українців???
Дивне мовчання і тиша, від отих істот з деяких країн, що волали про вигрібні ями прутіна, у яких він ховається по московії від Українців!!??
24.04.2026 19:44 Відповісти
"екстрадиція Азову" ЗЄлєнського:

Оленівка і по 18 років тюрми...

.
24.04.2026 19:50 Відповісти
Це ті за кого зелений ішак в 2022 році домовився з рашкою і запевнив що нічого не буде серйозного?
24.04.2026 19:51 Відповісти
Як хлопців визволити, є безвідмовний спосіб: брати московських попів з погонами під рясою - та на обмін.
24.04.2026 20:01 Відповісти
 
 