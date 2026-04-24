У Росії "засудили" двох полонених бійців бригади "Азов" до 18 років колонії суворого режиму
Південний окружний військовий "суд" РФ у Ростові-на-Дону призначив двом військовополоненим з "Азову" по 18 років колонії, а іншому українському військовому збільшили термін до 29 років.
Про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на пресслужбу "суду", передає Цензор.НЕТ.
"Вироки" українцям
- Як зазначається, "суд" призначив по 18 років колонії суворого режиму 25-річному навіднику артилерійського взводу Віталію Слободенюку та 24-річному водієві гаубичного дивізіону Богдану Голованову у справі про "участь у терористичному угрупованні та навчання тероризму".
За версією російського звинувачення, обидва військові у 2021 році приєдналися до полку "Азов", де пройшли військову підготовку, а у 2022 році потрапили в російський полон.
"Вирок" іншому азовцю
Також російська прокуратура повідомила про збільшення терміну для іншого полоненого з "Азова" — 30-річного Руслана Колодяжного, якого у 2023 році так званий суд у "ДНР" засудив до 26 років колонії суворого режиму за звинуваченням у нібито вбивстві двох цивільних у Маріуполі. Тепер йому збільшили покарання до 29 років вже за терористичними статтями через зв'язки з "Азовом".
Усі троє в березні 2026 року були внесені до реєстру Росфінмоніторингу.
Дивне мовчання і тиша, від отих істот з деяких країн, що волали про вигрібні ями прутіна, у яких він ховається по московії від Українців!!??
Оленівка і по 18 років тюрми...
