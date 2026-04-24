У Росії "засудили" двох полонених бійців бригади "Азов" до 18 років колонії суворого режиму

Південний окружний військовий "суд" РФ у Ростові-на-Дону призначив двом військовополоненим з "Азову" по 18 років колонії, а іншому українському військовому збільшили термін до 29 років.

Про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на пресслужбу "суду", передає Цензор.НЕТ.

"Вироки" українцям

Як зазначається, "суд" призначив по 18 років колонії суворого режиму 25-річному навіднику артилерійського взводу Віталію Слободенюку та 24-річному водієві гаубичного дивізіону Богдану Голованову у справі про "участь у терористичному угрупованні та навчання тероризму".

За версією російського звинувачення, обидва військові у 2021 році приєдналися до полку "Азов", де пройшли військову підготовку, а у 2022 році потрапили в російський полон.

"Вирок" іншому азовцю

Також російська прокуратура повідомила про збільшення терміну для іншого полоненого з "Азова" — 30-річного Руслана Колодяжного, якого у 2023 році так званий суд у "ДНР" засудив до 26 років колонії суворого режиму за звинуваченням у нібито вбивстві двох цивільних у Маріуполі. Тепер йому збільшили покарання до 29 років вже за терористичними статтями через зв'язки з "Азовом".

Усі троє в березні 2026 року були внесені до реєстру Росфінмоніторингу.

