Обвинувачений у підриві поліцейського-колаборанта з Мелітополя розповів у суді РФ, що після "4-5 днів" побиття підписав протокол, не читаючи

Обвинувачений у справі про підрив поліцейського-колаборанта в окупованому Мелітополі Сергій Гаркуша заявив у суді в Ростові-на-Дону, що після затримання його кілька днів били, утримували з мішком на голові та змусили підписати протокол допиту без ознайомлення зі змістом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Медіазона".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Справу про підрив поліцейського-колаборанта Олександра Міщенка та замах на чиновника окупаційної адміністрації міста Дмитра Трухіна, за якою яким проходить Гаркуша, розглядає Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

Обвинувачений свідчень не давав

На сьогоднішньому засіданні прокурор Сергій Айдінов оголосив перший протокол допиту Гаркуші слідчим і запитав, чи підтверджує той свої свідчення, які давав "у присутності захисника Цекала 3 травня 2023 року в Мелітополі за адресою проспект 50-річчя Перемоги, № 21а, службовий".

Обвинувачений відповів, що жодних свідчень не давав, перебував у цей час "у підвалі", а "свого захисника Цекала бачив два чи три рази за весь час".

За його словами, слідчий просто простягнув йому якийсь документ, не давши прочитати. За словами Гаркуші, слідчий сказав, що коли він хоче, щоб все було нормально, мусить підписати.

Тоді суддя Кирило Кравцов уточнив, чи Гаркуша сприйняв слова слідчого як загрозу, і якщо так, то "чим це було зумовлено".

- Підвалом. Побиттям, — зазначив обвинувачений.

Гаркушу довго били

Він додав, що після затримання 27 квітня його "чотири-п'ять днів" били люди у камуфляжі та балаклавах. Весь цей час Гаркушу тримали з мішком на голові, він не знав, де знаходиться.

За його словами, лише "хвилин за 40" після того, як він підписав протокол, у приміщенні з'явився адвокат Олександр Цекало. Захисник швидко "перегорнув" свідчення і поставив під ними свій підпис, сказавши, що "допомогти нічим не може" і займається переважно цивільними справами.

Інші фігуранти справи

Після цього засідання довелося перервати через погане самопочуття іншого обвинуваченого — Сергія Євтушенка, який страждає на цукровий діабет. Ще один фігурант справи Ігор Гаранін почав витирати йому голову своєю хусткою. "Мені погано", - сказав Євтушенко, додавши, що протягом трьох днів скаржився на свій стан фельдшеру в СІЗО, але той лише пропонував йому звернутися до уролога. Суддя Кривцов спочатку відмовлявся викликати до суду швидку ("Я не людина, я громадянин України", — прокоментував це Євтушенко), але пізніше все ж таки пішов назустріч підсудному.

Гаркуша визнав провину в підриві Міщенка і сказав, що кається, але заперечував інші епізоди справи і наголосив, що Євтушенко не входив до "терористичної групи".

Що передувало

Сергій Гаркуша та Сергій Євтушенко звинувачуються в тому, що у 2022-2023 роках за завданням українських спецслужб організували в окупованому Мелітополі замахи на чиновників-колаборантів.

Разом із ними у справі проходять Олена Рой та Ігор Гаранін. Залежно від ролі, яку відводить кожному з фігурантів ФСБ, їм закидають участь у терористичній спільноті, незаконний обіг вибухівки, виготовлення СВП, теракт, що спричинив смерть людини та приготування до теракту.