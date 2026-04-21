Обвиняемый во взрыве коллаборациониста в Мелитополе заявил в суде в РФ об избиении после задержания, - "Медиазона"

Обвиняемый по делу о взрыве полицейского-коллаборациониста в оккупированном Мелитополе Сергей Гаркуша заявил в суде в Ростове-на-Дону, что после задержания его несколько дней избивали, держали с мешком на голове и заставили подписать протокол допроса без ознакомления с содержанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Дело о подрыве полицейского-коллаборациониста Александра Мищенко и покушении на чиновника оккупационной администрации города Дмитрия Трухина, по которому проходит Гаркуша, рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Смотрите: В РФ "приговорили" крымского татарина к 20 годам тюрьмы за службу в батальоне Челебиджихана

Обвиняемый показаний не давал

На сегодняшнем заседании прокурор Сергей Айдинов огласил первый протокол допроса Гаркуши следователем и спросил, подтверждает ли тот свои показания, которые давал "в присутствии защитника Цекала 3 мая 2023 года в Мелитополе по адресу проспект 50-летия Победы, № 21а, служебный".

Обвиняемый ответил, что никаких показаний не давал, находился в это время "в подвале", а "своего защитника Цекала видел два или три раза за все время".

Читайте: Россияне "приговорили" трех пленных "азовцев" к срокам от 18 до 29 лет

По его словам, следователь просто протянул ему какой-то документ, не дав прочитать. По словам Гаркуши, следователь сказал, что если он хочет, чтобы все было нормально, должен подписать.

Тогда судья Кирилл Кравцов уточнил, воспринял ли Гаркуша слова следователя как угрозу, и если да, то "чем это было обусловлено".

- Подвалом. Избиением, - отметил обвиняемый.

Гаркушу долго избивали

Он добавил, что после задержания 27 апреля его "четыре-пять дней" избивали люди в камуфляже и балаклавах. Все это время Гаркушу держали с мешком на голове, он не знал, где находится.

По его словам, лишь "минут через 40" после того, как он подписал протокол, в помещении появился адвокат Александр Цекало. Защитник быстро "пролистал" показания и поставил под ними свою подпись, сказав, что "помочь ничем не может" и занимается преимущественно гражданскими делами.

Смотрите также: Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Леонида Чепу к 23 годам колонии. ФОТО

Другие фигуранты дела

После этого заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия другого обвиняемого - Сергея Евтушенко, страдающего сахарным диабетом. Еще один фигурант дела Игорь Гаранин начал вытирать ему голову своим платком. "Мне плохо", - сказал Евтушенко, добавив, что в течение трех дней жаловался на свое состояние фельдшеру в СИЗО, но тот лишь предлагал ему обратиться к урологу. Судья Кривцов сначала отказывался вызвать в суд скорую помощь ("Я не человек, я гражданин Украины", - прокомментировал это Евтушенко), но позже все же пошел навстречу подсудимому.

Гаркуша признал вину в подрыве Мищенко и сказал, что раскаивается, но отрицал другие эпизоды дела и подчеркнул, что Евтушенко не входил в "террористическую группу".

Читайте также: Российские "приговоры" пленным "айдаровцам" ничтожны и неправомерны, это судилище, - МИД

Что предшествовало

Сергей Гаркуша и Сергей Евтушенко обвиняются в том, что в 2022-2023 годах по заданию украинских спецслужб организовали в оккупированном Мелитополе покушения на чиновников-коллаборационистов.

Вместе с ними по делу проходят Елена Рой и Игорь Гаранин. В зависимости от роли, которую отводит каждому из фигурантов ФСБ, им вменяют участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывчатки, изготовление СВУ, теракт, повлекший смерть человека, и подготовку к теракту.