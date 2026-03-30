Ухвалили вироки українським військовополоненим: повідомлено про підозру двом суддям РФ. ФОТО
Повідомлено про підозру двом суддям 2-го Західного окружного військового суду РФ, які ухвалили вироки українським військовополоненим.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Засудили українських військовополонених до 16 років
Встановлено, що у вересні 2025 року вони ухвалили вироки українським військовополоненим - військовим 95-ї десантно-штурмової та 21-ї механізованої бригад ЗСУ, які потрапили в полон під час бойових дій.
Їх засудили до 16 років позбавлення волі за сам факт участі у війні на боці України.
Як повідомили в Нацполіції, російська сторона, ігноруючи їхній статус комбатантів, висунула їм обвинувачення за надуманими статтями - зокрема у "тероризмі", "незаконному перетині кордону", "незаконному обігу зброї" та "участі в незаконних формуваннях". Таким чином держава-агресор фактично позбавила військовополонених права на справедливий суд і криміналізувала сам факт їхньої участі у бойових діях на захист України.
Порушення законів та звичаїв війни
Наголошується, що міжнародне право прямо забороняє карати військовополонених за участь у бойових діях. Попри це, судді використали суд як інструмент покарання та легалізації незаконного утримання.
Їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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