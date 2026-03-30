Вынесены приговоры украинским военнопленным: двум судьям РФ сообщено о подозрении. ФОТО
Двум судьям 2-го Западного окружного военного суда РФ, вынесшим приговоры украинским военнопленным, предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Приговорили украинских военнопленных к 16 годам
Установлено, что в сентябре 2025 года они вынесли приговоры украинским военнопленным — военнослужащим 95-й десантно-штурмовой и 21-й механизированной бригад ВСУ, которые попали в плен во время боевых действий.
Их приговорили к 16 годам лишения свободы за сам факт участия в войне на стороне Украины.
Как сообщили в Нацполиции, российская сторона, игнорируя их статус комбатантов, выдвинула им обвинения по надуманным статьям — в частности, в "терроризме", "незаконном пересечении границы", "незаконном обороте оружия" и "участии в незаконных формированиях". Таким образом, государство-агрессор фактически лишило военнопленных права на справедливый суд и криминализировало сам факт их участия в боевых действиях в защиту Украины.
Нарушение законов и обычаев войны
Отмечается, что международное право прямо запрещает наказывать военнопленных за участие в боевых действиях. Несмотря на это, судьи использовали суд как инструмент наказания и легализации незаконного содержания под стражей.
Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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