От 5,5 до 19 лет колонии: в РФ "приговорили" еще троих пленных "азовцев"
Южный окружной военный "суд" в Ростове-на-Дону вынес "приговоры" трем украинцам, попавшим в плен во время осады завода "Азовсталь" в Мариуполе. Один из них получил 5,5 лет лишения свободы, двое других - 18 и 19 лет колонии.
Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу "суда", передает Цензор.НЕТ.
За что судили
Как отмечается, обвинения всем троим были предъявлены из-за службы в "Азове".
Среди осужденных:
- Сергей Близнюк - его приговорили к 18 годам лишения свободы,
- Геннадий Быбочкин - получил 19 лет строгого режима,
- Владимир Рева - 5,5 лет колонии.
Сообщается, что первых двоих обвинили в "участии в террористическом сообществе и обучении терроризму", а Реву - только в участии.
Других подробностей в суде не раскрыли.
Информация о пленных
Издание выяснило, что Сергей Близнюк начал служить в Национальной гвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в "Азов". Там 54-летний украинец служил пулеметчиком. 8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев и был эвакуирован в бункер "Азовстали". 18 мая Близнюк сдался российским войскам.
Тогда же в плен попал и 36-летний Геннадий Быбочкин.
Владимир Рева прослужил в "Азове" недолго - около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.
Стоит отметить, что Рева получил самый мягкий приговор - сроки в пять с половиной лет бойцам "Азова" ранее не назначали.
