Від 5,5 до 19 років колонії: У РФ "засудили" ще трьох полонених "азовців"

Південний окружний військовий "суд" у Ростові-на-Дону ухвалив "вироки" трьом українцям, які потрапили в полон під час облоги заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Один із них отримав 5,5 року позбавлення волі, двоє інших - 18 та 19 років колонії.

Про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на пресслужбу "суду", передає Цензор.НЕТ.

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За що судили

Як зазначається, звинувачення всім трьом було висунуто через службу в "Азові".

Серед засуджених:

Сергій Близнюк - його засудили до 18 років позбавлення волі,

Геннадій Бибочкін - отримав 19 років суворого режиму,

Володимир Рева - 5,5 року колонії.

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Повідомляється, що перших двох звинуватили в "участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму", а Реву - лише в участі.

Інших подробиць у суді не розкрили.

Інформація про полонених

Видання з'ясувало, що Сергій Близнюк почав служити у Національній гвардії України у 2014 році, а через чотири роки перевівся в "Азов". Там 54-річний українець служив кулеметником. 8 березня 2022 року він дістав тяжкі поранення під час вуличних боїв і був евакуйований до бункера "Азовсталі". 18 травня Близнюк здався російським військам.

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Тоді ж у полон потрапив і 36-річний Геннадій Бибочкін.

Володимир Рева прослужив в "Азові" недовго - близько трьох місяців. Він був водієм взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону.

Варто зауважити, що Рева отримав найм’якший вирок - терміни п'ять із половиною років бійцям "Азова" раніше не призначали.

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