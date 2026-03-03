РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12203 посетителя онлайн
Новости Суд над украинскими пленными в России
264 3

Сообщено о подозрении двум судьям РФ, безосновательно назначающим тюремные сроки пленным украинцам, - СБУ

тюрьма для пленных

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу еще на двух российских судей Южного окружного военного суда РФ - Гургена Довлатбекяна и Артема Шалаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как установило расследование, фигуранты в декабре и ноябре 2024 года незаконно назначили по 18 лет тюремного заключения двум пленным воинам Сил обороны нашего государства.

По материалам дела, потерпевшие входили в одну из бригад Национальной гвардии Украины и участвовали в обороне Мариуполя в начале полномасштабной войны.

Чтобы отправить украинских защитников в российские тюрьмы, Довлатбекян и Шалаев инсценировали псевдосудебный процесс и выдвинули против военных ложные и безосновательные обвинения.

"Таким образом российские судьи грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, согласно которым пострадавшие стороны являются комбатантами вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Читайте также: В российской колонии оштрафовали пленного защитника Мариуполя Антона Сайхиева за слова, что "Россия напала на Украину"

В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

Подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Довлатбекяну и Шалаеву о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции о обращении с военнопленными от 12.08.1949).

Поскольку оба рашиста находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по их поиску и привлечению к уголовной ответственности за преступления против украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "приговоры" пленным "Айдаровцам" ничтожны и неправомерны, это судилище, - МИД

Автор: 

военнопленные (534) россия (22314) СБУ (2845) суд (1183) подозрение (336)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре, але б непогано було б оголосити підозри «нашим суддям», які безпідставно кидають за грати патріотів, тримаючи їх там місяцями, якщо не роками!
показать весь комментарий
03.03.2026 14:21 Ответить
Повідомлено про підозру двом суддям РФ, які безпідставно призначають тюремні строки полоненим українцям, - СБУ.

Це для Кремля Прошение наградить...
показать весь комментарий
03.03.2026 14:23 Ответить
істинні кацапи Шалаєв і Гурген.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:39 Ответить
 
 