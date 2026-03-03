Сообщено о подозрении двум судьям РФ, безосновательно назначающим тюремные сроки пленным украинцам, - СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу еще на двух российских судей Южного окружного военного суда РФ - Гургена Довлатбекяна и Артема Шалаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как установило расследование, фигуранты в декабре и ноябре 2024 года незаконно назначили по 18 лет тюремного заключения двум пленным воинам Сил обороны нашего государства.

По материалам дела, потерпевшие входили в одну из бригад Национальной гвардии Украины и участвовали в обороне Мариуполя в начале полномасштабной войны.

Чтобы отправить украинских защитников в российские тюрьмы, Довлатбекян и Шалаев инсценировали псевдосудебный процесс и выдвинули против военных ложные и безосновательные обвинения.

"Таким образом российские судьи грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, согласно которым пострадавшие стороны являются комбатантами вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Читайте также: В российской колонии оштрафовали пленного защитника Мариуполя Антона Сайхиева за слова, что "Россия напала на Украину"

В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

Подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Довлатбекяну и Шалаеву о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции о обращении с военнопленными от 12.08.1949).

Поскольку оба рашиста находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по их поиску и привлечению к уголовной ответственности за преступления против украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "приговоры" пленным "Айдаровцам" ничтожны и неправомерны, это судилище, - МИД