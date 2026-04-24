В России "приговорили" двух пленных бойцов бригады "Азов" к 18 годам колонии строгого режима
Южный окружной военный "суд" РФ в Ростове-на-Дону приговорил двух военнопленных из "Азова" к 18 годам лишения свободы, а другому украинскому военнослужащему увеличил срок до 29 лет.
Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу "суда", передает Цензор.НЕТ.
"Приговоры" украинцам
- Как отмечается, "суд" назначил по 18 лет колонии строгого режима 25-летнему наводчику артиллерийского взвода Виталию Слободенюку и 24-летнему водителю гаубичного дивизиона Богдану Голованову по делу об "участии в террористической группировке и обучении терроризму".
По версии российской обвинения, оба военных в 2021 году присоединились к полку "Азов", где прошли военную подготовку, а в 2022 году попали в российский плен.
"Приговор" другому азовцу
Также российская прокуратура сообщила об увеличении срока для другого пленного из "Азова" — 30-летнего Руслана Колодяжного, которого в 2023 году так называемый суд в "ДНР" приговорил к 26 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы убийстве двух гражданских лиц в Мариуполе. Теперь ему увеличили наказание до 29 лет уже по террористическим статьям из-за связей с "Азовом".
Все трое в марте 2026 года были внесены в реестр Росфинмониторинга.
Дивне мовчання і тиша, від отих істот з деяких країн, що волали про вигрібні ями прутіна, у яких він ховається по московії від Українців!!??
Оленівка і по 18 років тюрми...
