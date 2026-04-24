В России "приговорили" двух пленных бойцов бригады "Азов" к 18 годам колонии строгого режима

Южный окружной военный "суд" РФ в Ростове-на-Дону приговорил двух военнопленных из "Азова" к 18 годам лишения свободы, а другому украинскому военнослужащему увеличил срок до 29 лет.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу "суда", передает Цензор.НЕТ.

"Приговоры" украинцам

  • Как отмечается, "суд" назначил по 18 лет колонии строгого режима 25-летнему наводчику артиллерийского взвода Виталию Слободенюку и 24-летнему водителю гаубичного дивизиона Богдану Голованову по делу об "участии в террористической группировке и обучении терроризму".

По версии российской обвинения, оба военных в 2021 году присоединились к полку "Азов", где прошли военную подготовку, а в 2022 году попали в российский плен.

"Приговор" другому азовцу

Также российская прокуратура сообщила об увеличении срока для другого пленного из "Азова" — 30-летнего Руслана Колодяжного, которого в 2023 году так называемый суд в "ДНР" приговорил к 26 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы убийстве двух гражданских лиц в Мариуполе. Теперь ему увеличили наказание до 29 лет уже по террористическим статьям из-за связей с "Азовом".

Все трое в марте 2026 года были внесены в реестр Росфинмониторинга.

а у нас терористи та зрадники отримують ДО 15 років, а не "вишку", бо "розумні" депутати створили схему - зрадників зробили "колаборантами", а там стаття лише до 15 років. (((Дуже вигідно)))
24.04.2026 19:43 Ответить
А наші катлетками і пюрешками кормять загарбнецьку сволоту ака вбивала і гвалтувала населення
24.04.2026 19:43 Ответить
на кожного з них витрачають більше 10,000 гривень, тобто вони живуть краще за звичайного пенсіонера або інваліда.
24.04.2026 19:49 Ответить
Відгодовують борщами, лікують по європейські (дивно що шльондр не водять) і додомку в рідний мухосранськ.
24.04.2026 19:52 Ответить
Окупанти-убивці з московії, осудили полонених Українців???
Дивне мовчання і тиша, від отих істот з деяких країн, що волали про вигрібні ями прутіна, у яких він ховається по московії від Українців!!??
24.04.2026 19:44 Ответить
"екстрадиція Азову" ЗЄлєнського:

Оленівка і по 18 років тюрми...

.
24.04.2026 19:50 Ответить
Це ті за кого зелений ішак в 2022 році домовився з рашкою і запевнив що нічого не буде серйозного?
24.04.2026 19:51 Ответить
Як хлопців визволити, є безвідмовний спосіб: брати московських попів з погонами під рясою - та на обмін.
24.04.2026 20:01 Ответить
 
 